Nguồn lực giảm nghèo cho vùng khó

Nhiều gia đình nghèo nhờ vào nguồn vốn CSXH đã có điều kiện phát triển sản xuất

Chỗ dựa vững chắc

Gia đình ông Hồ Thanh Chỉnh (thôn Thủy Lập, xã Đan Điền) đã được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Quảng Điền thông qua tổ chức đoàn thể, với số tiền 50 triệu đồng từ chương trình hộ mới thoát nghèo để chăn nuôi bò. Từ việc được hỗ trợ vốn vay, tham gia tập huấn khoa học, kỹ thuật, tận dụng nguồn thức ăn từ sản xuất nông nghiệp và sự cần cù chịu khó của gia đình nên đàn bò phát triển khá tốt. “Hiện tại, gia đình đang có 10 con bò. Thu nhập từ chăn nuôi bò của gia đình đạt trên 100 triệu đồng/năm…” - anh Chỉnh chia sẻ.

Hộ bà Phạm Thị Điệp (thôn Thủy Lập, xã Đan Điền) được chính quyền địa phương tạo điều kiện vay vốn với số tiền 80 triệu đồng từ nguồn vốn hộ mới thoát nghèo để phát triển mô hình nuôi ếch. Hiện tại, gia đình bà đã phát triển trên 10 bể, nuôi hơn 10.000 con ếch giống. Bà Điệp bày tỏ: Nhờ phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, công việc phù hợp với lao động của gia đình, đầu ra sản phẩm ổn định nên mô hình nuôi ếch đem lại nguồn thu nhập khá, góp phần cải thiện kinh tế gia đình”.

Ông Lê Văn Hành (tổ dân phố Tân Thành, phường Phong Quảng) sau khi trả xong khoản vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm năm 2022, ông tiếp tục được vay thêm 90 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm để mở rộng quy mô cơ sở sản xuất nước mắm. Đến nay, cơ sở nước mắm của ông Hành không chỉ được tiêu thụ rộng rãi ở Huế mà còn mở rộng sang nhiều tỉnh, thành khác.

Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền, ông Phạm Công Phước cho biết, chương trình giảm nghèo bền vững là một trong những chương trình trọng điểm của xã, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã đóng góp quan trọng trong quá trình thực hiện các tiêu chí về giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Nhiều gia đình nhờ vào nguồn vốn này đã có điều kiện phát triển sản xuất, có thêm việc làm, góp phần tích cực trong việc giảm nghèo nhanh, bền vững và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phối hợp hiệu quả

Ông Hà Văn Trung, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Quảng Điền cho hay, sự phối hợp kịp thời cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể các xã, phường đã giúp đơn vị tổ chức tuyên truyền, triển khai sâu rộng các chương trình tín dụng chính sách đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đặc biệt, sau khi có Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương đối với tín dụng chính sách xã hội đã được nâng lên, hoạt động của ngân hàng CSXH được chính quyền các địa phương quan tâm nhiều hơn.

Tính đến cuối tháng 12/2025, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Quảng Điền đã thực hiện 12 chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ, tổng dư nợ gần 550 tỷ đồng, với gần 9.600 khách hàng còn dư nợ. Trên 99% dư nợ hiện nay của Ngân hàng CSXH Quảng Điền được ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên các địa phương. Qua đó, đã giúp cho trên 10.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn để sản xuất, kinh doanh; trên 3.700 lao động được vay vốn tạo việc làm… Nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đến kịp thời với hộ nghèo và các đối tượng chính sách thông qua mạng lưới 239 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động theo từng địa bàn thôn, tổ dân phố. Nhờ đó, người dân được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi với nhiều ưu đãi về lãi suất cho vay, không phải thế chấp tài sản, thủ tục vay vốn đơn giản, hồ sơ cho vay được cấp miễn phí, giao dịch ngay tại nơi hộ vay sinh sống...

Theo ông Phạm Công Phước, thông qua hoạt động cho vay, Ngân hàng CSXH đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp xã cùng các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, đào tạo chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về chăn nuôi và trồng trọt giúp các hộ nghèo nắm bắt và triển khai áp dụng, nhằm đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, ông Nguyễn Ánh Cầu chia sẻ: Việc phối hợp cho vay và đầu tư, sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách hiệu quả đã tạo điều kiện cho hàng ngàn lượt hộ thoát nghèo một cách bền vững. Đồng thời, tạo chuyển biến về nhận thức và cách làm ăn, hạn chế thấp nhất việc cho vay nặng lãi, tín dụng đen ở nông thôn, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn.