Tổ chức Zhishan Foundation trao hơn 600 suất học bổng cho học sinh, sinh viên

Trao học bổng cho học sinh vượt khó tại phường Phong Điền

Trong đợt này, có 106 em học sinh các phường Phong Điền, Phong Thái, Phong Dinh, Phong Phú và Phong Quảng được nhận 106 suất học bổng đợt 1 năm 2026. Trong đó, học sinh tiểu học, trung học cơ sở được nhận học bổng mỗi suất trị giá 750 ngàn đồng; các em học sinh trung học phổ thông được nhận học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Được biết, trong đợt 1 này, toàn thành phố có 601 em học sinh và sinh viên được nhận học bổng với tổng kinh phí hơn 766 triệu đồng.

Ông Hoàng Trọng Thủy, Trưởng đại diện Tổ chức Zhishan Foundation tại Việt Nam cho biết, với quan niệm “Giáo dục là con đường ngắn nhất, tốt nhất để trẻ em nghèo tự lập và thoát nghèo”, dự án học bổng vượt khó tại thành phố Huế được Tổ chức Zhishan Foundation thực hiện từ năm 2000, với mục đích hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.