Thứ Tư, 29/04/2026

Chăm lo nhiều mặt người lao động

HNN - Trước những áp lực công việc, chi phí sinh hoạt và những rủi ro xã hội ngày càng gia tăng, việc chăm lo cho người lao động (NLĐ) của tổ chức công đoàn không còn dừng ở chế độ phúc lợi đơn thuần mà cần đi sâu giải quyết những nhu cầu thiết thực.

Giữ lao động để ổn định đơn hàngMở rộng cơ hội việc làm cho người lao độngĐiều tra chi tiêu của người lao động

Công đoàn Công ty HBI Huế tổ chức hoạt động chăm lo, tặng quà cho lao động nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Từ nhu cầu thiết thực

Trở lại làm việc sau thời gian nghỉ sinh, chị Nguyễn Thị Mỹ Trang, bộ phận sản xuất, vẫn duy trì được việc nuôi con bằng sữa mẹ nhờ những hỗ trợ thiết thực từ Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam (HBI) Huế. “Có phòng riêng, có điều kiện hỗ trợ, mình yên tâm làm việc hơn, đồng thời vẫn đảm bảo được nguồn sữa cho con”, chị Trang chia sẻ.

Tại Công ty HBI Huế, lao động nữ được bố trí phòng vắt, trữ sữa riêng biệt, sạch sẽ, kín đáo; trang bị đầy đủ tủ lạnh bảo quản và dụng cụ hỗ trợ. Thời gian vắt sữa được linh hoạt sắp xếp trong ca làm việc, tính vào giờ làm, không ảnh hưởng đến thu nhập.

Việc bố trí phòng vắt, trữ sữa không chỉ là một tiện ích mà trực tiếp tháo gỡ khó khăn của lao động nữ sau sinh - áp lực giữa công việc và chăm con nhỏ. Khi nhu cầu này được giải quyết, NLĐ có thể tập trung làm việc, giảm căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Theo bà Lê Hoàng Kim Ngân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty HBI Huế, các chính sách tại doanh nghiệp (DN) được xây dựng trên cơ sở lắng nghe nhu cầu thực tế của NLĐ. “Công đoàn phối hợp với DN khảo sát để triển khai các mô hình phù hợp. Khi chính sách đi đúng nhu cầu, NLĐ sẽ đón nhận và gắn bó lâu dài hơn”, bà Ngân cho biết.

Không chỉ dừng ở lao động nữ, DN còn chú trọng chăm sóc sức khỏe theo điều kiện làm việc cụ thể. Trong môi trường sản xuất, nơi NLĐ dễ bị mất sức do nhiệt độ cao, việc bổ sung vitamin ngay tại xưởng là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả.

Chị Nguyễn Thị Hồng, nhân viên may nhà máy 2 Công ty HBI Huế chia sẻ: “Làm việc trong xưởng nóng, có lúc mệt nhưng có nước uống bổ sung vitamin ngay tại chỗ nên đỡ hơn nhiều”.

Vào mùa lạnh, trà gừng được bố trí để giữ ấm, phòng bệnh. Các chương trình tầm soát sức khỏe, hỗ trợ điều trị, chăm lo thai sản, bảo hiểm tai nạn 24/24… cũng được duy trì thường xuyên. Những hỗ trợ tưởng chừng nhỏ, nhưng khi triển khai đúng thời điểm, đúng nhu cầu, lại góp phần quan trọng giúp NLĐ ổn định tâm lý, duy trì sức khỏe và năng suất lao động.

Đến kỹ năng cần thiết

Không chỉ chăm lo đời sống và sức khỏe, một nhiệm vụ ngày càng được chú trọng là trang bị kỹ năng giúp NLĐ chủ động ứng phó với những rủi ro trong đời sống hiện đại.

Mới đây, Công đoàn và Công ty HBI Huế đã tham gia buổi tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trực tuyến do Công an phường Phú Bài phối hợp tổ chức. Các tình huống giả mạo, chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại… được đưa ra sát thực tế, giúp NLĐ dễ nhận diện và phòng tránh. Những thông điệp như “Lướt mạng tinh tường - tránh muôn trò lừa đảo”, “Tỉnh táo online - tránh xa kẻ gian”… dần trở thành kỹ năng cần thiết đối với công nhân trong bối cảnh số hóa.

Cùng với đó, các hoạt động như quỹ hỗ trợ NLĐ, chương trình hỗ trợ sau thiên tai… tiếp tục được duy trì, tạo nên một “mạng lưới an sinh” ngay trong DN.

Ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho rằng, việc kết hợp giữa chăm lo đời sống và trang bị kỹ năng là hướng đi phù hợp trong giai đoạn hiện nay. “Những mô hình chăm lo gắn với nhu cầu thực tế và nâng cao nhận thức, kỹ năng cho NLĐ không chỉ giúp ổn định đời sống mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bền vững”, ông Nguyễn Quý nhận định.

Từ thực tiễn trên có thể thấy, chăm lo cho NLĐ hiệu quả không nằm ở số lượng hoạt động, mà ở việc giải quyết đúng nhu cầu và tạo giá trị thực. Khi NLĐ được hỗ trợ đúng lúc, họ không chỉ yên tâm làm việc mà còn hình thành sự gắn bó tự nhiên với DN. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng lực lượng lao động ổn định.

HẢI THUẬN
Chăm lo đời sống công nhân:
Từ chủ trương đến chuyển động thực tiễn

Sáng 24/4, Liên đoàn Lao động thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026) và hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9/1/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”, với nhiều nội dung thiết thực hướng về người lao động (NLĐ).

Từ chủ trương đến chuyển động thực tiễn
Văn hóa lao động thời số hóa

Hưởng ứng Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 (bắt đầu từ ngày 1/5) với trọng tâm là ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong phòng ngừa rủi ro, câu chuyện về văn hóa trong lao động ở Huế cũng không còn dừng lại ở những khẩu hiệu. Các cuộc đối thoại tại nơi làm việc và việc bắt đầu số hóa dữ liệu an toàn cho thấy một cách tiếp cận khác: nhìn thấy rủi ro sớm hơn, thay vì xử lý khi sự cố đã xảy ra.

Văn hóa lao động thời số hóa
Doanh nghiệp cần người, lao động vẫn khó tìm việc

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp liên tục đăng tuyển hàng trăm vị trí việc làm với mức lương khá hấp dẫn, không ít người lao động vẫn loay hoay tìm kiếm một công việc phù hợp. Nghịch lý “thừa người - thiếu việc, thiếu người - thừa việc” ngày càng rõ nét, cho thấy khoảng cách giữa nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và năng lực, kỳ vọng của người lao động vẫn còn lớn.

Doanh nghiệp cần người, lao động vẫn khó tìm việc
Giữ lao động để ổn định đơn hàng

Từ tăng phúc lợi, hỗ trợ nhà ở đến cải thiện thu nhập và môi trường làm việc, nhiều doanh nghiệp (DN) tại Huế đang nỗ lực giữ chân lao động ngay từ đầu năm, tạo nền tảng ổn định cho sản xuất trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng lớn.

Giữ lao động để ổn định đơn hàng

