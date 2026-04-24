Chăm lo nhiều mặt người lao động

Công đoàn Công ty HBI Huế tổ chức hoạt động chăm lo, tặng quà cho lao động nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Từ nhu cầu thiết thực

Trở lại làm việc sau thời gian nghỉ sinh, chị Nguyễn Thị Mỹ Trang, bộ phận sản xuất, vẫn duy trì được việc nuôi con bằng sữa mẹ nhờ những hỗ trợ thiết thực từ Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam (HBI) Huế. “Có phòng riêng, có điều kiện hỗ trợ, mình yên tâm làm việc hơn, đồng thời vẫn đảm bảo được nguồn sữa cho con”, chị Trang chia sẻ.

Tại Công ty HBI Huế, lao động nữ được bố trí phòng vắt, trữ sữa riêng biệt, sạch sẽ, kín đáo; trang bị đầy đủ tủ lạnh bảo quản và dụng cụ hỗ trợ. Thời gian vắt sữa được linh hoạt sắp xếp trong ca làm việc, tính vào giờ làm, không ảnh hưởng đến thu nhập.

Việc bố trí phòng vắt, trữ sữa không chỉ là một tiện ích mà trực tiếp tháo gỡ khó khăn của lao động nữ sau sinh - áp lực giữa công việc và chăm con nhỏ. Khi nhu cầu này được giải quyết, NLĐ có thể tập trung làm việc, giảm căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Theo bà Lê Hoàng Kim Ngân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty HBI Huế, các chính sách tại doanh nghiệp (DN) được xây dựng trên cơ sở lắng nghe nhu cầu thực tế của NLĐ. “Công đoàn phối hợp với DN khảo sát để triển khai các mô hình phù hợp. Khi chính sách đi đúng nhu cầu, NLĐ sẽ đón nhận và gắn bó lâu dài hơn”, bà Ngân cho biết.

Không chỉ dừng ở lao động nữ, DN còn chú trọng chăm sóc sức khỏe theo điều kiện làm việc cụ thể. Trong môi trường sản xuất, nơi NLĐ dễ bị mất sức do nhiệt độ cao, việc bổ sung vitamin ngay tại xưởng là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả.

Chị Nguyễn Thị Hồng, nhân viên may nhà máy 2 Công ty HBI Huế chia sẻ: “Làm việc trong xưởng nóng, có lúc mệt nhưng có nước uống bổ sung vitamin ngay tại chỗ nên đỡ hơn nhiều”.

Vào mùa lạnh, trà gừng được bố trí để giữ ấm, phòng bệnh. Các chương trình tầm soát sức khỏe, hỗ trợ điều trị, chăm lo thai sản, bảo hiểm tai nạn 24/24… cũng được duy trì thường xuyên. Những hỗ trợ tưởng chừng nhỏ, nhưng khi triển khai đúng thời điểm, đúng nhu cầu, lại góp phần quan trọng giúp NLĐ ổn định tâm lý, duy trì sức khỏe và năng suất lao động.

Đến kỹ năng cần thiết

Không chỉ chăm lo đời sống và sức khỏe, một nhiệm vụ ngày càng được chú trọng là trang bị kỹ năng giúp NLĐ chủ động ứng phó với những rủi ro trong đời sống hiện đại.

Mới đây, Công đoàn và Công ty HBI Huế đã tham gia buổi tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trực tuyến do Công an phường Phú Bài phối hợp tổ chức. Các tình huống giả mạo, chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại… được đưa ra sát thực tế, giúp NLĐ dễ nhận diện và phòng tránh. Những thông điệp như “Lướt mạng tinh tường - tránh muôn trò lừa đảo”, “Tỉnh táo online - tránh xa kẻ gian”… dần trở thành kỹ năng cần thiết đối với công nhân trong bối cảnh số hóa.

Cùng với đó, các hoạt động như quỹ hỗ trợ NLĐ, chương trình hỗ trợ sau thiên tai… tiếp tục được duy trì, tạo nên một “mạng lưới an sinh” ngay trong DN.

Ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho rằng, việc kết hợp giữa chăm lo đời sống và trang bị kỹ năng là hướng đi phù hợp trong giai đoạn hiện nay. “Những mô hình chăm lo gắn với nhu cầu thực tế và nâng cao nhận thức, kỹ năng cho NLĐ không chỉ giúp ổn định đời sống mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bền vững”, ông Nguyễn Quý nhận định.

Từ thực tiễn trên có thể thấy, chăm lo cho NLĐ hiệu quả không nằm ở số lượng hoạt động, mà ở việc giải quyết đúng nhu cầu và tạo giá trị thực. Khi NLĐ được hỗ trợ đúng lúc, họ không chỉ yên tâm làm việc mà còn hình thành sự gắn bó tự nhiên với DN. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng lực lượng lao động ổn định.