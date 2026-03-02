  • Huế ngày nay Online
Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait mở link đăng ký sớm dành cho công dân Việt Nam cần hỗ trợ sơ tán

ClockThứ Ba, 03/03/2026 10:30
Trong bối cảnh tình hình xung đột trong khu vực diễn biến phức tạp, có thể ảnh hưởng tới an toàn của công dân Việt Nam tại Kuwait, Đại sứ quán Việt Nam mở link đăng ký sớm dành cho công dân cần hỗ trợ sơ tán trong trường hợp xảy ra khủng hoảng tại địa bàn.

Khuyến cáo công dân Việt Nam tại Kuwait tuân thủ nghiêm túc các phương án hướng dẫn để bảo đảm an toàn

Toàn cảnh thủ phủ thành phố Kuwait (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait)

Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait đề nghị những ai có nhu cầu hỗ trợ sơ tán nhanh chóng đăng ký theo đường link https://forms.gle/dvNwtd2N7Q1eqyJBA để Đại sứ quán nắm tình hình và thông báo khi có kế hoạch sơ tán.

Link đăng ký hỗ trợ sơ tán trong trường hợp khẩn cấp sẽ đóng vào 12h00 trưa thứ 3 ngày 3/3/2026 để chốt danh sách tạm thời.

Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait lưu ý, đây là thông báo đăng ký sớm để Đại sứ quán nắm nhu cầu hỗ trợ sơ tán của công dân; chưa phải thông báo sơ tán khỏi địa bàn.

Theo đó, Đại sứ quán đề nghị mọi người tiếp tục bình tĩnh theo dõi tình hình và đảm bảo an toàn cho bản thân.

Trước đó, ngay sau khi xung đột diễn ra tại khu vực Trung Đông, Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait đã khuyến nghị tất cả công dân Việt Nam ở sở tại tiếp tục nâng cao cảnh giác và chú ý theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng Kuwait (Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao), phương tiện truyền thông chính thống (KUNA) và các kênh thông tin của Đại sứ quán; hạn chế di chuyển không cần thiết; tránh xa cửa sổ, khu vực đông người trong thời điểm hiện tại và đặc biệt khi có còi cảnh báo; chuẩn bị sẵn phương án lánh nạn tại chỗ tại các vị trí an toàn trong nhà và nơi làm việc; luôn giữ điện thoại và các phương tiện thông tin liên lạc trong tình trạng hoạt động; kiểm tra và lưu giữ kỹ các giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, thẻ cư trú, hợp đồng lao động, bảo hiểm,…).

Trong trường hợp cần thiết, công dân Việt Nam có thể liên hệ hỗ trợ theo số điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait +965 2531 1450; số điện thoại lãnh sự, bảo hộ công dân: +965 9975 8155; số điện thoại của cảnh sát/cấp cứu/cứu hỏa Kuwait: 112

Hoặc có thể liên hệ qua kênh thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait: https://www.instagram.com/vninkw?igsh=cTl6d3c0MGQ4MmVw; Facebook: https://www.facebook.com/VNinKW

