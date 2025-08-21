Tăng cường nguồn lực, thực hiện hiệu quả chương trình mục​ tiêu quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình thăm hỏi, động viên người dân

Qua kiểm tra, khảo sát thực tế tại các địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương và sự phối hợp của các sở, ngành trong triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình MTQG, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, cũng như việc hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế, các dự án tại địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc thực hiện các Chương trình MTQG cần đặt mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các địa phương cần tăng cường huy động nguồn lực xã hội, phát huy nội lực của cộng đồng, bảo đảm công khai, minh bạch trong đầu tư; ưu tiên các dự án có tác động trực tiếp và lâu dài. Đồng thời, phải đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, gắn kết phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với bảo tồn văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định, việc triển khai hiệu quả các chương trình MTQG, đặc biệt là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào vùng khó khăn, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

“Các sở, ban, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong triển khai các chương trình khi chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp. Cần kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn từ chương trình MTQG, đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả đầu tư. Bên cạnh đó, cần tiến hành rà soát, đánh giá năng lực của các địa phương, từ đó có giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực điều hành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn”, ông Bình nhấn mạnh.