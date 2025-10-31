Thủ tướng: Tổ chức chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại - đầu tư - văn hóa quốc gia, mang tầm vóc quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất – 2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo Hội chợ; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; lãnh đạo các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố và đại diện các cơ quan ngoại giao, quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành, địa phương tổ chức.

Hội chợ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, tổng diện tích 130.000 m², quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Theo Ban Tổ chức, Hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Quy mô và lượng khách tham quan vượt xa các kỳ hội chợ trước, thể hiện sức hút mạnh mẽ của sản phẩm Việt và niềm tin của người tiêu dùng vào hàng hóa trong nước.

Hoạt động giao thương, mua bán diễn ra sôi động, doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày, tổng doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỷ đồng, trong đó khu gian hàng địa phương đạt 50 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ đạt gần 5.000 tỷ đồng, riêng khu địa phương đạt gần 500 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ Hội chợ, Ban tổ chức triển khai 11 hội nghị, hội thảo, diễn đàn chuyên đề, tổ chức xét chọn 30 gian hàng tiêu biểu và liên tục tổ chức các chương trình giao thương quốc tế với doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và Liên minh châu Âu; ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ được ký kết.

Trong lễ khai mạc Hội chợ, Thủ tướng Chính phủ đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào, chiến sĩ cả nước chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai thông qua chương trình "Mùa Thu hy vọng, chia sẻ yêu thương". Với tinh thần "phát triển sản xuất kinh doanh luôn đi cùng với trách nhiệm xã hội", đến nay, các hoạt động quyên góp, ủng hộ đã tiếp nhận được khoảng 316 tỷ đồng cho đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã vinh danh 30 tổ chức, doanh nghiệp có "Không gian trưng bày tiêu biểu" tại Hội chợ; đồng thời tổ chức trao – tiếp nhận quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt, thiên tai.

Khởi đầu chuỗi các sự kiện quốc gia, mang tầm vóc quốc tế

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sau 10 ngày diễn ra sôi động, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất là bước khởi đầu tốt đẹp, mở ra một chặng đường mới cho chuỗi các sự kiện xúc tiến thương mại - đầu tư - văn hóa quốc gia, mang tầm vóc quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đúng với chủ đề "Kết nối Con người với Sản xuất, Kinh doanh", Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 là diễn đàn xúc tiến đầu tư thương mại, "sàn giao dịch thực chất", nơi khẳng định con người chính là trung tâm, chủ thể, là động lực, nguồn lực của mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Hội chợ đã thu hút hơn một triệu lượt khách tham quan; hàng nghìn cuộc giao thương, hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp Việt Nam ngoài nước; với giá trị thương mại gần 5.000 tỷ đồng.

Doanh thu trực tiếp tại Hội chợ và qua kênh trực tuyến tăng 40 - 45% so với mặt bằng chung của các sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia những năm gần đây, qua đó tạo thêm hàng nghìn việc làm cho người lao động và tạo sinh kế cho nhân dân.

Điều này đã khẳng định Hội chợ là một kênh hiệu quả kích cầu tiêu dùng nội địa - một động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất và xuất, nhập khẩu - một phương thức tích cực làm mới các "động lực tăng trưởng truyền thống" - một cầu nối năng động kết nối hợp tác thương mại quốc tế, tạo đà phát triển cho thị trường trong nước trong kỷ nguyên số.

Hội chợ đã trở thành lễ hội của công nghệ sáng tạo và văn hóa nghệ thuật, nơi khẳng định giá trị cốt lõi: "Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội và con người". Không chỉ dừng lại ở các giao dịch thương mại, Hội chợ đã kiến tạo không gian kết nối đa chiều, nơi công nghệ hiện đại hòa quyện cùng với những giá trị văn hóa truyền thống.

Theo Thủ tướng, với 5 phân khu, hơn 3.000 gian hàng, quy tụ hơn 2.500 doanh nghiệp, Hội chợ chính là một hành trình trải nghiệm xuyên Việt, một bức họa sinh động về sức sống của hàng hóa Việt Nam, đối với đông đảo du khách tham quan và người dân.

Mỗi gian hàng là một mảnh ghép văn hóa, một câu chuyện đặc trưng về các địa phương và con người Việt Nam – nơi không chỉ "tỏa sáng" những sản phẩm công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng xanh, hiện đại, các sản phẩm văn hóa nghệ thuật, sản vật vùng miền đặc sắc, mà còn là không gian trải nghiệm mua sắm, giải trí đầy thú vị và ưu đãi, cùng các lễ hội văn hóa, ẩm thực độc đáo. Nhiều sản phẩm, thương hiệu Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, mở ra cơ hội xuất khẩu mới và từng bước "phủ sóng" thương hiệu Việt trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, thành công của Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 chính là lời khẳng định cho việc thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển, mà còn là một "điểm đến" an toàn, thân thiện, đầy triển vọng và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Hội chợ chính là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển chung của toàn dân tộc Việt Nam; thể hiện rõ niềm tin về một Việt Nam năng động, sáng tạo và hướng đến tương lai. Đây là thành công đến từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần "Đảng lãnh đạo – Nhà nước kiến tạo – Doanh nghiệp tiên phong - Công tư đồng hành - Nhân dân đồng tình – Quốc tế ủng hộ" – nguồn sức mạnh to lớn giúp Việt Nam tự tin vươn lên, hội nhập sâu rộng, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm, tâm huyết và sáng tạo của các bộ, ngành Trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân cả nước và các tổ chức, bạn bè quốc tế - những người đã chung tay làm nên thành công của Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 - một lễ hội kinh tế - văn hóa giàu bản sắc, nơi kết nối Việt Nam với thế giới trên tinh thần hợp tác và phát triển.

Đồng thời, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, sự sẻ chia của cả cộng đồng với bà con vùng bão lũ, với tinh thần "phát triển sản xuất kinh doanh luôn đi cùng với trách nhiệm xã hội". Tinh thần nhân ái này chính là biểu hiện cao đẹp nhất cho truyền thống quý báu "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" của dân tộc ta, là nền tảng và là sức mạnh nội sinh để chúng ta tiến xa và vững chắc hơn trên con đường phát triển.

Theo Thủ tướng, những ngày qua, đồng bào các tỉnh miền Trung nước ta đã phải gồng mình, chống chọi lại với thiên tai, bão lũ, gây ra thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản; sắp tới lại tiếp tục phải đối phó với cơn bão số 13 đang mạnh lên ngoài biển Đông. Với truyền thống "tương thân, tương ái", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" và tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, thuận lợi ở đâu thì giúp ở đó", Thủ tướng tiếp tục kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào và chiến sỹ cả nước tiếp tục đồng hành, chung tay ủng hộ, chia sẻ mất mát, tiếp thêm động lực để người dân vùng thiên tai, bão lũ kiên cường, vững vàng trước khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống và khôi phục sản xuất kinh doanh.

Theo Thủ tướng, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 khép lại bằng những con số ấn tượng, truyền cảm hứng, tạo động lực và hiệu ứng lan tỏa tích cực. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Thủ tướng đề nghị trên cơ sở kết quả của Hội chợ lần này, Bộ Công Thương chủ động xây dựng mô hình tổ chức Hội chợ mùa Thu thường niên chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và khẩn trương đề xuất phương án để tổ chức thành công Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất - năm 2026.

Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy các cơ hội, cam kết, thỏa thuận được hình thành tại Hội chợ; chuyển hóa kết quả giao thương thành dự án, sản phẩm cụ thể, thiết thực và hiệu quả cho đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy, nỗ lực sản xuất kinh doanh khẳng định giá trị của thương hiệu Việt Nam, vừa đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vừa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt có những hỗ trợ kịp thời, thiết thực đối với đồng bào vùng thiên tai, bão lũ.

Các đối tác, tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong hợp tác thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển xanh, phát triển số và phát triển bền vững; cùng nhau mở rộng không gian hợp tác, vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển chung trên toàn thế giới

"Tất cả chúng ta chung sức đồng lòng, cùng nhau kết nối yêu thương với yêu thương, kết nối con người với con người, kết nối con người với kinh tế, xã hội, văn hóa để rồi tất cả chúng ta được hưởng thụ từ sự kết nối tuyệt vời này một cách ấm áp, nhân văn, thấm đậm tình người và hiệu quả, thiết thực; góp phần lan tỏa giá trị Việt Nam trong cộng đồng quốc tế", Thủ tướng phát biểu.

Theo Thủ tướng, với những thành công và sự chia sẻ yêu thương, chúng ta tin tưởng rằng, những kết nối hợp tác, những ý tưởng sáng tạo và những sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam sẽ tiếp tục được vun đắp, mở rộng - trở thành nguồn lực mới cho sự tăng trưởng và hội nhập của đất nước ta. Thành công của Hội chợ không chỉ ghi dấu một sự kiện kinh tế - văn hóa và chia sẻ, mà chính là tiền đề, mở ra một hành trình mới – hành trình kết nối, thắp sáng và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.