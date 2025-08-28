Tặng quà từ thiện nhân mùa Vu lan Báo hiếu

Tặng quà Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em

Ban Từ thiện Xã hội phối hợp với Sở Y tế tổ chức thăm và tặng quà đến 3 cơ sở bảo trợ (Nhà Dưỡng lão chùa Tịnh Đức, Trung tâm Công tác Xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em và chùa Diệu Viên). Đoàn do Ni trưởng Thích Nữ Bích Châu, Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN thành phố Huế làm Trưởng đoàn.

Tại các trung tâm, chư Tôn đức Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN thành phố cùng lãnh đạo Sở Y tế thành phố đã có lời thăm hỏi, động viên, đồng thời trao tặng quà đến bà con và các trung tâm.

Trước đó, Ban Từ thiện Xã hội phối hợp với UBND phường Hóa Châu tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học số 2 Quảng Thành. Đoàn trao 20 thùng sữa Vitadairy, 40 suất học bổng (mỗi suất gồm vở, đồ dùng học tập và 500 ngàn đồng tiền mặt) đến 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 40 triệu đồng.

Ni trưởng Thích Nữ Bích Châu chia sẻ: “Mùa Vu lan không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các nghi lễ mà còn là mùa hiếu hạnh và từ bi - là dịp hướng đến làm những điều thiện, ý nghĩa, đầy tình nhân ái trong xã hội. Mỗi phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tấm lòng sẻ chia của cộng đồng đến các hoàn cảnh khó khăn”.