Quỹ từ thiện Hạnh phúc với hành trình nhân ái hướng về Cố đô

Hành trình nhân ái được chuẩn bị chỉn chu, kỹ lưỡng, chuyên nghiệp và nhân văn hiếm có từ trước tới nay tại thành phố Huế với 3 địa điểm nhân ái chính:

Trung tâm điều dưỡng, chăm sóc người có công thành phố Huế

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Huế

Xã Bình Điền – nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số

NGÀY 15/8: LỄ KHAI MẠC – LAN TỎA YÊU THƯƠNG TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM

Hội tụ những tấm lòng nhân ái tại xứ Huế mộng mơ, trong không khí thiêng liêng của tháng Tám lịch sử, tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em (số 65 Đặng Tất, TP. Huế), lễ khai mạc chương trình đã diễn ra trang trọng và ấm áp với sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương (thành phố Huế), các đơn vị đồng hành, giới luật sư, cùng đông đảo các nhà hảo tâm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phan Minh Nguyệt – Phó Giám đốc Sở Y tế, đại diện cho lãnh đạo thành phố Huế cho biết: “Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp và sự tận tâm mà Quỹ từ thiện Hạnh phúc đã thể hiện. Không chỉ dừng lại ở những món quà hay các đợt hỗ trợ ngắn hạn, Quỹ đã, đang và sẽ kiên trì xây dựng nhiều hoạt động lâu dài, bền vững, góp phần chăm lo cho sức khỏe cộng đồng và lan tỏa thông điệp yêu thương. Tôi tin tưởng rằng, với tâm huyết, uy tín và sự đồng lòng của Ban điều hành cùng các nhà hảo tâm, Quỹ từ thiện Hạnh phúc sẽ ngày càng phát triển, mở rộng mạng lưới hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn nữa…”

Cũng tại lễ khai mạc, Luật sư, Th.S Đặng Thị Ngọc Hạnh – Nguyên chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Huế, hiện đang là Phó chủ nhiệm Ủy ban xây dựng pháp luật của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Giám đốc công ty Luật TNHH Ngọc Hạnh và cộng sự, cũng là Phó chủ nhiệm ủy ban của Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật của Mặt trận thành phố Huế khẳng định tư cách pháp lý của Quỹ từ thiện Hạnh phúc và thể hiện sự ủng hộ hỗ trợ tích cực cho các hoạt động và chương trình thiện nguyện của Quỹ.

Trong buổi lễ khai mạc ngày 15/8/2025, Quỹ từ thiện Hạnh phúc đã đồng thời ký kết các thỏa thuận hợp tác toàn diện với Trung tâm điều dưỡng, chăm sóc người có công thành phố Huế; Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Huế, Tạp chí Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Những văn bản ký kết hợp tác này không chỉ là giấy tờ mà là sự cam kết chung tay lâu dài cho các giá trị cộng đồng, để hành trình nhân ái còn mãi và vươn xa hơn, ngày một tốt đẹp hơn.

Đại diện Quỹ từ thiện Hạnh phúc và các đơn vị ký văn bản thỏa thuận hợp tác toàn diện

Để tri ân cho các nhà hảo tâm đã cam kết đồng hành cùng Quỹ, Ban quản lý Quỹ từ thiện Hạnh phúc đã trao Giấy chứng nhận cho các nhà tài trợ, đại diện cho những tấm lòng vàng góp sức hỗ trợ quý báu cho chương trình thiện nguyện lần này

Bà Nguyễn Phương Huyền, Chủ tịch Quỹ từ thiện Hạnh phúc trao Chứng nhận tri ân các nhà tài trợ

Trong buổi lễ, Quỹ Hạnh phúc đã trao các phần quà hỗ trợ cơ sở vật chất giá trị và hiện vật thiết thực cho:

1. Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em, gồm phần quà giá trị hỗ trợ cơ sở vật chất cho trung tâm, các phần quà giá trị bao gồm học bổng, sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, hỗ trợ phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động giáo dục kỹ năng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bị bố mẹ bỏ rơi và những người già, người khuyết tật, lang thang cơ nhỡ...

Bà Nguyễn Phương Huyền, chủ tịch Quỹ từ thiện Hạnh phúc trao quà hỗ trợ cho ông Trần Văn Khải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em

2. Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công: tại lễ khai mạc, Quỹ cùng các nhà hảo tâm cũng trân trọng gửi các phần quà hỗ trợ cơ sở vật chất cho Trung tâm. Đồng thời cùng ngày, đoàn cũng trực tiếp tới tận nơi tặng quà cho 10 cụ là những người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Tuổi trung bình của các cụ là 84 tuổi, người nhiều tuổi nhất là 98 tuổi, người ít tuổi nhất là 72 tuổi, trong đó có 4 thương binh, 4 người có công giúp đỡ cách mạng, 1 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 1 người là thân nhân liệt sỹ.

Quỹ từ thiện Hạnh phúc trao quà tại Trung tâm điều dưỡng và chăm sóc người có công TP. Huế

Một điểm nhấn xúc động là phần quà đặc biệt được đoàn thiện nguyện trao tặng đến tận tư gia của Cựu chiến binh Võ Nguyên Quảng – người từng đóng góp to lớn trong kháng chiến chống Mỹ và sau ngày giải phóng từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế. Chuyến thăm và tri ân diễn ra dưới sự kết nối hữu duyên của Trung tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Đoàn thiện nguyện chụp hình kỷ niệm lễ khai mạc ngày 15/8/2025

NGÀY 16/8/2025: VỀ XÃ BÌNH ĐIỀN – MANG TRI THỨC, YÊU THƯƠNG LÊN VÙNG DÂN TỘC THÀNH PHỐ HUẾ VIỆT NAM

Buổi sáng 16/8, chương trình thiện nguyện tiếp tục hành trình tại xã Bình Điền, nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Chương trình ngày 16/8/2025 cũng diễn ra nhân văn và đầy ý nghĩa sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương (lãnh đạo xã Bình Điền), lãnh đạo các trường học thuộc đối tượng tài trợ, các đơn vị đồng hành, giới luật sư, cùng đông đảo các nhà hảo tâm.Tại đây, đoàn đã:

🎁Trao tặng hỗ trợ cơ sở vật chất và quà tặng từ các nhà hảo tâm cho đại diện lãnh đạo xã Bình Điền và đại diện cho 7 trường học:

Trường mầm non Hồng Tiến

Trường tiểu học Hồng Tiến

Trường tiểu học Bình Điền

Trường THCS Trần Đăng Khoa

Trường tiểu học Bình Thành

Trường THCS Lê Thuyết

Trường tiểu học và THCS Lê Quang Bính

Bà Nguyễn Phương Huyền, chủ tịch Quỹ từ thiện Hạnh phúc đại diện trao quà của các nhà hảo tâm cho xã Bình Điền.

Đại diện Quỹ từ thiện Hạnh phúc tặng các phần quà hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường học

Tặng gần 100 suất quà cho học sinh dân tộc nghèo và cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Quỹ từ thiện Hạnh phúc và các nhà hảo tâm trao quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số tại các trường học xã Bình Điền

Trao tặng 5 phần quà đặc biệt cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đại diện Quỹ từ thiện Hạnh phúc trao quà tặng cho 5 gia đình dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Hoạt động truyền thông pháp lý sáng tạo và gần gũi:

-Diễn kịch tình huống pháp luật sinh động và dễ hiểu minh họa các tình huống đời thực, sinh động để người dân dễ hiểu – dễ nhớ – dễ áp dụng. Phổ cập kiến thức bằng các mô hình trực quan, giúp pháp luật đến gần hơn với người yếu thế.

-Trò chơi pháp lý có thưởng, mô hình phổ cập về quyền trẻ em, bạo lực học đường, hôn nhân – gia đình, đất đai, vay nợ… khiến các em học sinh và đồng bào nơi đây tràn đầy hứng khởi

Điểm nhấn đặc biệt từ chương trình là vào chiều 16/8, Chương trình Tư vấn pháp lý miễn phí lần đầu tiên được tổ chức, đó là phần quà giá trị, hơn cả vật chất, đó là “ từ thiện chất xám” từ giới luật sư và các chuyên gia diễn ra tại Trường THCS Trần Đăng Khoa:

Lần đầu tiên, một chương trình thiện nguyện có sự tham gia quy mô lớn của giới luật sư và chuyên gia pháp lý, đến từ các Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Huế và các đơn vị đối tác như:

CTCP Asgard

Hội Luật gia Forsetti

Công ty Luật TNHH Lighthouse Việt Nam

Công ty Luật TNHH Ngọc Hạnh & Cộng sự

Công ty Luật TNHH Kỷ Nguyễn & Cộng sự

JPLAW Group (Hàn Quốc)

Và hàng chục luật sư, chuyên gia, pháp chế từ khắp mọi miền đất nước.

5 bàn tư vấn theo chuyên đề: hôn nhân – gia đình, đất đai – thừa kế, lao động – hợp đồng, thương mại – kinh doanh, hình sự – quyền trẻ em...

Hơn 20 luật sư, chuyên gia pháp lý đến từ Hà Nội, TP. HCM, Huế và các đoàn luật sư đồng hành tư vấn 1-1 cho hàng trăm lượt bà con.

Chương trình kết thúc lúc gần 18h00 trong niềm xúc động và sự gắn kết lan tỏa khắp vùng dân tộc xã Bình Điền.

Chương trình lần này không đơn thuần là “trao quà”, mà là một hành trình lan tỏa công bằng xã hội, tri thức pháp luật và lòng nhân ái – đúng như chia sẻ từ bà Nguyễn Phương Huyền, Chủ tịch Quỹ Từ thiện Hạnh phúc nhấn mạnh: “Tôi tin rằng tình thương và công bằng xã hội là hai điều một cộng đồng cần nhất. Và chuyến đi này, chúng tôi cố gắng trao đi cả hai – một cách minh bạch, tử tế và bền vững nhất có thể.”