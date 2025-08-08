Nhiều phần quà đến với người dân xã A Lưới 3

  • Huế ngày nay Online
HNN.VN - Ngày 11/8, thông qua sự kết nối của Kiến trúc sư Tôn Thất Liêm (Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh), Đoàn từ thiện của Công Ty Thiết kế - Xây dựng Cát Mộc (tại TP. Hồ Chí Minh) cùng đối tác là Công ty TNHH May mặc DHA Bắc Ninh đã đến thăm hỏi, tặng nhiều phần quà có giá trị cho người dân xã A Lưới 3, TP. Huế.

 Trao tặng xà phòng rửa tay cho trường học trên địa bàn xã A Lưới 3

Trong chương trình từ thiện này, Cát Mộc Group đã được sự chung tay ủng hộ của nhiều khách hàng, đối tác và bạn bè thân hữu như Công ty TNHH DHA Bắc Ninh, nhóm bác sĩ thân hữu ở Huế, các mạnh thường quân ở TP. Hồ Chí Minh đóng góp tiền mặt và vật dụng, quần áo, phương tiện phòng chống dịch bệnh... Hơn 2 tấn quà nghĩa tình đã được vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh đến xã A Lưới 3 nhờ sự hỗ trợ về phương tiện của Công ty Asean Window.

Đoàn đã trao tặng 500 bộ quần áo mới cho trẻ em (do Công ty TNHH may mặc DHA Bắc Ninh tài trợ); 130 bộ xà phòng rửa tay Lifebuoy do nhóm Bác sĩ thân hữu ở Huế đóng góp. Riêng công ty Cát Mộc trao tặng gần 80 triệu đồng tiền mặt, cùng hơn 2.000 bộ quần áo cũ và hơn 1.100 tập vở mới, 300 bút bi, sách giáo khoa, đồ dùng học tập; các loại đồ chơi, giày dép, ba lô túi xách, chăn đắp...

 Trao tặng tiền mặt cho các hộ khó khăn của xã A Lưới 3 

Đại diện lãnh đạo xã A Lưới 3 cho biết: Chương trình không chỉ thể hiện truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc, mà là nguồn động viên vật chất, tinh thần, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, tiếp thêm động lực cho đồng bào và học sinh nơi đây trong hành trình vươn lên.

THÁI SƠN
