Sửa chữa nhà cho hộ gia đình chính sách ảnh hưởng bão số 10

HNN.VN - Ngày 3/10, Đồn Biên phòng Vinh Xuân (đóng quân trên địa bàn xã Phú Vinh) giúp sửa chữa nhà cho hộ gia đình trên địa bàn, bị ảnh hưởng bão số 10.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Xuân giúp sửa chữa nhà cho bà Ngâu

Đó là hộ bà Lê Thị Ngâu, ở thôn Kế Sung xã Phú Diên cũ, nay thuộc xã Phú Vinh.

Bà Ngâu sinh năm 1945, có bố ruột là liệt sĩ. Chồng bà Ngâu vừa qua đời cách đây 3 tháng, nay bà sống một mình, thuộc diện gia đình chính sách, già cả, neo đơn, khó khăn. “Cơn bão số 10 vừa qua gây hư hỏng nhà bà Ngâu, mái nhà bị tốc. Qua nắm tình hình, đơn vị đã cử lực lượng cán bộ, chiến sĩ tiến hành sửa chữa nhà, lợp lại toàn bộ mái ngói chắc chắn, để bà Ngâu yên tâm, sớm ổn định cuộc sống”- Trung tá Hoàng Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vinh Xuân cho biết.

Trước đó, ngày 2/10, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Xuân đã giúp bà Ngâu tháo dỡ những hạng mục hư hỏng.

Quỳnh Anh
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 giúp dân thu hoạch lúa sau bão

Ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) đã gây mưa lớn, gió mạnh trên địa bàn xã A Lưới 4, TP. Huế, khiến hàng chục ha lúa của bà con bị ngã đổ, nhiều diện tích có nguy cơ hư hỏng nếu không kịp thời thu hoạch. Trong khi bà con còn lúng túng, lo lắng, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT- QP) 92 đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 giúp dân thu hoạch lúa sau bão
“Rung chuông vàng” giáo dục truyền thống yêu nước

Ngày 29/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây (đóng quân trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô) phối hợp với Trường THPT Thừa Lưu tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Gần 500 người tham gia cuộc thi gồm thí sinh, Ban giám hiệu, giáo viên nhà trường và cán bộ chiến sĩ.

“Rung chuông vàng” giáo dục truyền thống yêu nước
Bộ đội giúp dân phòng chống bão số 5

Ngày 24/8, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (CHQS) đã chỉ đạo Trung đoàn 6 triển khai 100 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện xuống cơ sở giúp dân phòng chống bão số 5 (Kajiki). Cùng với đó, chỉ đạo bộ đội địa phương tăng cường về cơ sở phối hợp với người dân phòng chống bão lụt, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và tính mạng người dân.

Bộ đội giúp dân phòng chống bão số 5
Trao tặng quà cho người dân bản Sê Sáp, Lào

Ngày 23/8, tại Trạm kiểm soát biên phòng Hồng Thái, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm đã kết nối, phối hợp các nhà hảo tâm, tổ chức tặng nhu yếu phẩm, thực phẩm cho toàn bộ 50 hộ dân bản Sê Sáp, Lào.

Trao tặng quà cho người dân bản Sê Sáp, Lào

