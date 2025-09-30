Sửa chữa nhà cho hộ gia đình chính sách ảnh hưởng bão số 10

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Xuân giúp sửa chữa nhà cho bà Ngâu

Đó là hộ bà Lê Thị Ngâu, ở thôn Kế Sung xã Phú Diên cũ, nay thuộc xã Phú Vinh.

Bà Ngâu sinh năm 1945, có bố ruột là liệt sĩ. Chồng bà Ngâu vừa qua đời cách đây 3 tháng, nay bà sống một mình, thuộc diện gia đình chính sách, già cả, neo đơn, khó khăn. “Cơn bão số 10 vừa qua gây hư hỏng nhà bà Ngâu, mái nhà bị tốc. Qua nắm tình hình, đơn vị đã cử lực lượng cán bộ, chiến sĩ tiến hành sửa chữa nhà, lợp lại toàn bộ mái ngói chắc chắn, để bà Ngâu yên tâm, sớm ổn định cuộc sống”- Trung tá Hoàng Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vinh Xuân cho biết.

Trước đó, ngày 2/10, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Xuân đã giúp bà Ngâu tháo dỡ những hạng mục hư hỏng.