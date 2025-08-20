Hỗ trợ 110 triệu đồng xây dựng nhà “Đại đoàn kết” tặng hộ nghèo

Khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết" tặng bà Nguyễn Thị Quỳnh Như

Bà Như thuộc diện hộ nghèo hiện đang sinh sống trong căn nhà tạm bợ tại số 2, kiệt 44 đường An Dương Vương. Thấu hiểu trước những khó khăn của bà Như, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đã hỗ trợ số tiền 110 triệu đồng giúp xây dựng nhà cho bà.

Trong đó, Đội O đồng SOS75 Huế - Tiệm mì 1K 50 triệu đồng; Hội Chữ Thập Đỏ phường An Cựu (cũ) 50 triệu đồng và Ban vận động Quỹ vì người nghèo phường An Cựu 10 triệu đồng.

Đây là món quà đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, chính quyền và toàn xã hội chung tay, góp sức mang đến một mái ấm vững chắc cho hộ nghèo trên địa bàn phường An Cựu.