Một pha tranh chấp trong trận thắng 1-0 của CLB Bóng đá Huế trước CLB Trẻ Công an Hà Nội (đỏ) ở lượt đi. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Sau 10 trận, CLB Trẻ Công an Hà Nội có 10 điểm với 2 thắng, 4 hòa và 4 thua, tạm đứng thứ 5 bảng A. Vị trí này so với nhóm cuối bảng không thực sự an toàn khi họ chỉ hơn CLB Trẻ SHB Đà Nẵng 1 điểm và hơn CLB Trẻ Phù Đổng 3 điểm.

Tuy có lợi thế hơn CLB Trẻ Phù Đổng về điểm số và đấu ít hơn 1 trận, nhưng nếu trong một ngày… “không đẹp trời”, CLB Trẻ Công an Hà Nội bất ngờ sẩy chân trắng tay cả ở 2 trận còn lại, trong khi CLB Trẻ Phù Đổng vượt qua Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh, thì lúc đó, chưa biết ai sẽ nhường ai suất… rớt hạng duy nhất.

Ở trận gặp CLB Bóng đá Huế, nếu muốn giành quyền tự quyết, CLB Trẻ Công an Hà Nội phải giữ trọn 3 điểm trên sân Thanh Trì. Bởi nếu hòa hoặc thua, họ phải vừa quyết thắng ở trận cuối gặp CLB Trẻ SHB Đà Nẵng, vừa phải ngóng kết quả giữa cặp đấu Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh - CLB Trẻ Phù Đổng.

Tuy so với nhóm cuối bảng, CLB Trẻ Công an Hà Nội đang sở hữu lực lượng có phần nhỉnh hơn, được đào tạo bài bản và đủ khả năng tạo bất ngờ trước các đội bóng tốp đầu, mà trận hòa 1-1 trước CLB Trẻ Hà Nội là một ví dụ. Dẫu vậy, những hạn chế của một tập thể non kinh nghiệm vẫn bộc lộ khá rõ khi càng về cuối giải họ thường dễ mắc sai lầm, không “gánh” nổi áp lực trong những thời điểm quyết định.

Vậy nên, nói CLB Trẻ Công an Hà Nội buộc phải thắng CLB Bóng đá Huế để giành quyền tự quyết cũng chỉ là lý thuyết. Nhất là khi CLB Bóng đá Huế càng đá càng vào “phom”.

Cách cửa thăng hạng đang gần ngay trước mắt đội bóng Cố đô. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Cũng sau 10 trận đã đấu, CLB Bóng đá Huế đứng thứ 2 với 19 điểm (5 thắng, 4 hòa và chỉ thua 1 trận). Đồng nghĩa, đội bóng Cố đô đang nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

Điều đáng nói, qua những gì đã và đang thể hiện, đoàn quân của HLV Lê Chí Nguyện càng lúc càng cho thấy phong độ, bản lĩnh của một tập thể từng nhiều năm trui rèn ở sân chơi chuyên nghiệp.

Nếu lượt đi, CLB Bóng đá Huế nhiều thời điểm gặp khó khăn trong khâu dứt điểm và triển khai tấn công, thì sau 4 trận lượt về, đội bóng Cố đô đã có chuỗi trận bất bại với 3 chiến thắng cùng 1 trận hòa, ghi tới 11 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Trong khi qua tất cả 6 trận lượt đi, họ chỉ ghi được 4 bàn nhưng để thủng lưới 3 bàn.

Điều quan trọng hơn, qua chuỗi 4 trận bất bại, càng đá, CLB Bóng đá Huế càng chứng tỏ khả năng thích ứng với diễn biến của từng trận riêng biệt khi biết lựa chọn thời điểm pressing, nhường thế trận hoặc phản công tùy từng đối thủ. Như ở trận thắng Hà Tĩnh 4-1, có thời điểm họ đẩy cả 2 biên lên rất cao khiến đối thủ liên tục mất bóng ngay từ phần sân nhà, rồi có khi chủ động nhường thế trận để "bắt bài" đối phương...

Ở cuộc đối đầu lần này, CLB Trẻ Công an Hà Nội dù có lợi thế sân nhà nhưng vẫn phải đối mặt áp lực lớn từ cuộc chiến trụ hạng. Trong khi đó, từ 4 chuỗi trận bất bại, ngoài kinh nghiệm, thực lực trội hơn, CLB Bóng đá Huế cho thấy họ biết thắng theo nhiều cách khác nhau. Khi cần áp đặt thế trận họ cũng làm được, còn khi cần đá thực dụng, họ không ngại lùi thấp đội hình…

Và để thật sự về đích an toàn, một chiến thắng trước CLB Trẻ Công an Hà Nội cũng gần như là điều bắt buộc với CLB Bóng đá Huế, bởi khoảng cách với Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh chỉ có 3 điểm và một cú sẩy chân sẽ khiến cuộc đua trở nên phức tạp. Nhưng rõ ràng, đội bóng Cố đô sẽ biết phải làm gì vào thời điểm này khi mà cánh cửa thăng hạng đã gần ngay trước mắt.