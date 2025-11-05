Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, tránh, ứng phó với bão số 13

Đại tá Lê Huy Nghĩa (bên phải), Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 13 tại kè bờ biển Thuận An. Ảnh: Quang Đạo

Văn bản yêu cầu chủ động, khẩn trương triển khai hiệu quả các phương án ứng phó khi bão số 13 theo phương châm “4 tại chỗ” và “chủ động từ sớm, từ xa”, với tinh thần quyết liệt, lường trước những tình huống xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa bão, lũ lụt; đẩy mạnh công tác thông tin, cảnh báo trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, nền tảng Hue-S… Chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, tổ chức vận hành an toàn, hiệu quả các hồ thủy lợi, thủy điện.

Huy động tối đa các lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ giằng chống nhà cửa cho Nhân dân, trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Khẩn trương liên lạc với tàu thuyền hoạt động trên biển để kêu gọi về nơi tránh trú bão; hướng dẫn tàu thuyền neo, đậu đúng cách, đảm bảo an toàn tài sản cho ngư dân.

Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế, các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về chủ động công tác phòng, chống thiên tai. Người đứng cấp ủy chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại địa bàn được phân công phụ trách.

Tổ chức trực ban 24/24, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, lũ lụt; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; Đảng ủy các xã, phường báo cáo nhanh tình hình, diễn biến mưa bão, lũ lụt về Ban Thường vụ Thành ủy trước 15 giờ hằng ngày.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 6/11, bão số 13 (có tên quốc tế là Kalmaegi) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền khu vực Trung và Nam Trung bộ, trong đó có TP. Huế.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố liên tiếp bị ảnh hưởng bởi 3 đợt mưa lũ lớn đã làm mức nước trên các hồ chứa, hồ thủy điện dâng cao, vùng hạ du ngập úng, độ ẩm đất đã bão hòa... nguy cơ “thiên tai kép” bão chồng lũ là rất cao và tiếp tục gây ngập lụt trên diện rộng, sạt lở đất.