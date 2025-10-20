Liên đoàn Lao động thành phố Huế phát động ủng hộ các tỉnh phía Bắc khắc phục bão lụt

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố ủng hộ người dân các tỉnh miền Bắc

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành đọc thư thư kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân cùng chung tay ủng hộ người dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thành phố.

Ngay sau đó, cán bộ, người lao động thuộc Cơ quan LĐLĐ thành phố, Nhà Văn hóa Lao động thành phố, Trường trung cấp Công nghệ số 10, mỗi người tình nguyện ủng hộ trước mắt một ngày lương nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng do cơn bão số 10 và 11 vừa qua. Kết quả đã quyên góp được hơn 16 triệu đồng.

Ông Lê Minh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết, toàn bộ số tiền này sẽ được đơn vị chuyển về Văn phòng Ủy ban MTTQVN thành phố để chung tay cùng cả tỉnh chia sẻ với người dân các tỉnh phía Bắc. LĐLĐ thành phố tiếp tục kêu gọi vận động cán bộ công chức, người lao động cơ quan và đơn vị trực thuộc tiếp tục chung tay để có thêm nguồn lực, góp phần chia sẻ, động viên giúp người dân các tỉnh bị ảnh hưởng bão, lụt sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.