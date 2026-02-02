  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 03/02/2026 06:06

Ngọn cờ lãnh đạo đưa Huế vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới

HNN - Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, cùng với cả nước, Đảng bộ và Nhân dân TP. Huế không ngừng nỗ lực, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng mang ý nghĩa lịch sử; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng bộ thành phố trong chặng đường phát triển đầy cam go nhưng cũng rất đỗi vinh quang.

Xây dựng và phát triển văn hóa bền vững trong kỷ nguyên mớiĐại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nướcKỳ vọng lớn vào Đại hội XIV của Đảng

Lãnh đạo thành phố kiểm tra các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố 

Tôi luyện bản lĩnh lãnh đạo qua thử thách

Nhìn lại chặng đường vừa qua, có thể thấy rõ những thành tựu mà Huế đạt được không đến từ những điều kiện thuận lợi sẵn có, mà được hình thành và tôi luyện trong những thử thách khắc nghiệt nhất. Đó là giai đoạn thành phố phải đồng thời ứng phó với đại dịch COVID-19 kéo dài, sự suy giảm mạnh của các ngành dịch vụ - du lịch, những đợt mưa lũ, thiên tai nghiêm trọng, cùng áp lực lớn trong việc tái cơ cấu nền kinh tế và tổ chức bộ máy.

Trong bối cảnh đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố được thể hiện rõ nét qua từng quyết sách cụ thể, kịp thời và nhất quán. Thành ủy đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vừa quyết liệt phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm an sinh. Những chủ trương linh hoạt trong điều hành đã giúp Huế từng bước khôi phục sản xuất, mở lại các hoạt động kinh tế - xã hội trong điều kiện an toàn, tạo nền tảng cho phục hồi và tăng trưởng.

Giữa muôn vàn khó khăn, nhất là giai đoạn từ 2020 - 2023, khi tác động của dịch bệnh khiến những mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trở nên khó khăn hơn, Đảng bộ thành phố vẫn kiên định theo đuổi mục tiêu chiến lược lâu dài, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là một quá trình đòi hỏi tầm nhìn, bản lĩnh và sự kiên trì rất lớn, từ công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị đến bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô. Mỗi bước đi đều được cân nhắc thận trọng, bài bản, bảo đảm hài hòa giữa phát triển và gìn giữ bản sắc.

Nhờ sự lãnh đạo đó, giai đoạn 2020 - 2025, Huế đạt nhiều kết quả nổi bật: 14/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,54%/năm; quy mô nền kinh tế tăng 1,7 lần so với năm 2020; du lịch phục hồi mạnh mẽ với khoảng 6 triệu lượt khách năm 2025; tỷ lệ đô thị hóa đạt 66,3%.

Không chỉ vượt qua dịch bệnh, Huế còn nhiều lần đối mặt với thiên tai, bão lũ dồn dập. Trong những thời điểm ấy, sự lãnh đạo thống nhất, xuyên suốt của Đảng bộ đã phát huy vai trò “trụ cột niềm tin”, giúp chính quyền các cấp chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Đánh giá về những kết quả ấy, đồng chí Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ vừa qua chứng kiến sự chuyển mình rõ nét của Đảng bộ thành phố Huế, một tập thể đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, vừa giữ vững nguyên tắc, vừa năng động trong phương thức lãnh đạo. Chính sự chủ động, nhạy bén đó đã giúp Huế không chỉ vượt qua những biến động lớn, mà còn tạo được bứt phá quan trọng, đúng thời điểm, đúng trọng tâm”.

Vai trò hạt nhân lãnh đạo trong chặng đường mới

Bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế là thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đứng trước những thời cơ lớn, song cũng đối diện không ít thách thức mới. Quy mô phát triển rộng hơn, yêu cầu cao hơn, áp lực cạnh tranh lớn hơn đòi hỏi Đảng bộ thành phố tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt, là trung tâm đoàn kết, là nơi hội tụ ý chí và khát vọng phát triển.

Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định rõ tầm nhìn xây dựng Huế theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc, phát triển nhanh nhưng bền vững, trên nền tảng bảo tồn di sản và phát huy giá trị văn hóa Cố đô. Trên cơ sở đó, Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá, giải pháp đồng bộ, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố sau Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung khẳng định: “Trong giai đoạn mới, vai trò của Đảng là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để đưa Huế phát triển xứng tầm thành phố trực thuộc Trung ương”.

Tinh thần đó đang được cụ thể hóa bằng việc tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Quan trọng hơn, đó là sự chuyển hóa từ nghị quyết thành hành động, từ quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp mở ra không gian phát triển mới, tầm nhìn mới và động lực mới cho cả nước nói chung, trong đó có Huế. Những định hướng chiến lược về phát triển nhanh và bền vững, hoàn thiện thể chế, phát huy văn hóa - con người Việt Nam, xây dựng nền quản trị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả chính là cơ sở quan trọng để Huế tiếp tục cụ thể hóa khát vọng phát triển. Với vị thế là thành phố trực thuộc Trung ương, cùng truyền thống văn hóa đặc sắc và sự đồng thuận xã hội, Huế đứng trước nhiều cơ hội để bứt phá, khẳng định vai trò là trung tâm văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo đặc sắc của cả nước.

Bài, ảnh: ĐỨC QUANG
Vững bước dưới cờ Đảng

Báo Huế ngày nay trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với tiêu đề: "Vững bước dưới cờ Đảng".

Vững bước dưới cờ Đảng
Đoàn đại biểu tỉnh Sekong thăm, chúc tết Nguyên đán Bính Ngọ

Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của dân tộc Việt Nam, ngày 29/1, Đoàn đại biểu tỉnh Sekong, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế. Đoàn do đồng chí Bounlai Bouththi, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Sekong làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu tỉnh Sekong thăm, chúc tết Nguyên đán Bính Ngọ
Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, lãnh đạo các nước, các Đảng đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm
Dấu mốc chiến lược đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên vươn mình

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn thu hút sự quan tâm, theo dõi và đánh giá sâu sắc của dư luận quốc tế. Nhiều hãng thông tấn, tờ báo và học giả nước ngoài có chung nhận định cho rằng, Đại hội XIV là một dấu mốc chiến lược, phản ánh bản lĩnh, năng lực lãnh đạo và tầm nhìn dài hạn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong dẫn dắt đất nước phát triển ổn định, bền vững và từng bước vươn lên vị thế mới.

Dấu mốc chiến lược đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên vươn mình
GIÁO SƯ HỨA LỢI BÌNH, CHUYÊN GIA QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA TRUNG QUỐC:
Ban lãnh đạo khóa mới sẽ dẫn dắt Việt Nam hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm

Tập thể lãnh đạo khóa mới do Đại hội XIV bầu ra, thể hiện sự kế thừa, tính đổi mới và kiên định, là một đội ngũ có niềm tin vững chắc và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm cải cách, tạo thêm động lực mạnh mẽ hơn trong việc lãnh đạo Đảng và nhân dân Việt Nam hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm.

Ban lãnh đạo khóa mới sẽ dẫn dắt Việt Nam hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm

