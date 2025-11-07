Khơi dậy tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân

Chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Ủy ban MTTQ phường Thuận An cung cấp

Nhiều cách làm hay

Ông Hoàng Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thuận An cho hay: Từ nguồn kinh phí được Ủy ban MTTQ huyện Phú Vang (cũ) hỗ trợ, cùng với sự ủng hộ của các mạnh thường quân, năm 2024, phường Thuận An đã xây 2 ngôi nhà mới cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 330 triệu đồng. Đây là những ngôi nhà Đại đoàn kết được huy động sức dân, doanh nghiệp, kiều bào Thuận An xa quê chung tay giúp hộ nghèo.

Bà Võ Thị Do, thuộc hộ gia đình được xây nhà Đại đoàn kết năm 2024 tại phường Thuận An không giấu được vui mừng. Nhà cũ là nhà cấp 4 đã xây 30 năm, qua thời gian đã trở nên xập xệ, có nhiều dấu hiệu nứt nẻ, kém an toàn. Chồng bà đã mất chồng hơn 35 năm, bà một mình nuôi ba người con. Hiện tại, một người con ở xa, một người bị bệnh, không có ai khá giả. Sau khi được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới khang trang, bà yên tâm không lo những khi mưa bão.

Xác định phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kịp thời giúp đỡ người nghèo trong toàn xã hội, Ủy ban MTTQVN phường Thuận An đã phân bổ nguồn tiền từ Quỹ “Vì người nghèo” cùng sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 8 hộ, sửa chữa nhà ở cho 12 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường; vận động hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho các hộ dân tại lễ bàn giao nhà mới.

Ủy ban MTTQVN phường Thuận An đã và đang triển khai với nhiều cách làm hay trong thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Sắc hồng Cố đô”, phong trào xây dựng “Khu dân cư văn minh - thân thiện - an toàn - giàu bản sắc”... được Ủy ban MTTQVN phường tập trung triển khai hiệu quả. Thông qua phong trào, người dân đã hiến đất, đóng góp ngày công, làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, các tuyến đường hoa, các tuyến đường cờ, hàng rào xanh, xây dựng và duy trì các mô hình tự quản tại khu dân cư.

Đổi mới và sáng tạo

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai tích cực, giúp người tiêu dùng, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn phường nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm và quyền lợi, quan tâm xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng, như các loại nước mắm, ruốc và các sản phẩm dạng mắm. Các sản phẩm đặc sắc, OCOP, hàng Việt Nam chất lượng cao của các cơ sở sản xuất, chế biến, doanh nghiệp trên địa bàn... thường xuyên tham gia triển lãm các gian hàng trưng bày, quảng bá giới thiệu.

Tháng 7/2025, phường Thuận An được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Phú Thuận, Phú Hải và phường Thuận An. Ủy ban MTTQVN phường có 28 ban công tác mặt trận tổ dân phố. Ông Hoàng Phước khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền phường, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận, các tổ chức thành viên phát động được đông đảo người dân tham gia, hưởng ứng.

Đại hội đại biểu MTTQVN phường Thuận An lần thứ I xác định 1 trong 6 chương trình hành động giai đoạn 2025 - 2030 là động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua, đổi mới, lao động sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu là tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của mặt trận và hệ thống chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động để tập hợp các lực lượng, các tầng lớp nhân dân nhằm khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân, tạo động lực mới, thúc đẩy sáng tạo cho sự phát triển nhanh, bền vững.