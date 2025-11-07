Đưa tinh hoa thảo dược Huế đến gần hơn với đời sống

Sản phẩm khởi nghiệp từ dược liệu của chị Duyên (bên trái) dần được thị trường đón nhận

Sáng tạo với công thức ủ nhiệt

Sau khi tốt nghiệp ngành y học cổ truyền, chị Duyên công tác tại Trạm Y tế phường Hương Thủy. Với 18 năm kinh nghiệm và những kiến thức chắt lọc được trong ngành, chị hiểu rõ giá trị của từng vị thuốc Nam quen thuộc. Lớn lên ở một vùng quê nơi “nắm lá quanh vườn” là bài thuốc quý, chị càng hiểu thói quen dân gian ngâm chân bằng muối và thảo dược sau mỗi ngày lao động nặng nhọc.

Từ nền tảng kiến thức chuyên môn và niềm đam mê thảo dược, chị Duyên bắt đầu thử nghiệm các sản phẩm handmade, như son, dầu gội từ tía tô, hương nhu, sả, bồ kết... Mong muốn nâng tầm giá trị dược liệu địa phương, năm 2025, chị mạnh dạn cho ra đời “Duyên Herbal muối thảo dược ngâm chân”, sản phẩm kết tinh giữa kinh nghiệm y học cổ truyền và sự sáng tạo trong chế biến.

Theo chia sẻ của chị Duyên, muối thảo dược của chị được ủ nhiệt trên 24 giờ, một phương pháp giúp giữ trọn tinh chất dược liệu, đồng thời tăng khả năng thẩm thấu khi ngâm chân. Sản phẩm là sự kết hợp của muối hột và hơn 15 loại thảo dược tự nhiên như quế chi, đại hồi, gừng, ngải cứu, đan sâm, bạch chỉ, hồng hoa, lá chanh, sả... Tất cả đều được thu hái từ nguồn nguyên liệu dồi dào ở địa phương, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo giá trị cho cây thuốc bản địa.

Nhờ công thức độc quyền và quy trình sản xuất thủ công tỉ mỉ, “Duyên Herbal muối thảo dược ngâm chân” mang đến hiệu quả rõ rệt: Giúp giảm đau nhức xương khớp, lưu thông khí huyết, hỗ trợ giấc ngủ sâu, giảm tê bì; đồng thời khử mùi hôi chân, giữ cho đôi bàn chân mềm mại và ấm áp. “Mỗi túi muối thảo dược không chỉ là sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mà còn là món quà gói trọn hương quê và tâm huyết của người làm nghề y”, chị Duyên nói.

Từ căn bếp nhỏ đến sân chơi khởi nghiệp sáng tạo

Giai đoạn đầu, chị Duyên gặp nhiều khó khăn về vốn, công nghệ và quy trình sản xuất. Với sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và đặc biệt là Hội LHPN phường Hương Thủy, chị kiên trì hoàn thiện từng công đoạn, thử nghiệm và cải tiến sản phẩm không ngừng.

Đến nay, muối thảo dược Duyên Herbal đã được nhiều khách hàng tin dùng và phản hồi tích cực. Không chỉ được bày bán trên các sàn thương mại điện tử và spa chăm sóc sức khỏe, sản phẩm còn vượt qua hàng trăm đối thủ để được chọn tham dự vòng Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Huế năm 2025, do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Trong kế hoạch sắp tới, chị Duyên dự định mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư máy sấy, trộn, đóng gói hiện đại hơn để tăng năng suất và đồng bộ chất lượng. Chị Duyên cũng chú trọng xây dựng thương hiệu mang bản sắc Huế, thân thiện, tự nhiên và tinh tế với các dòng sản phẩm quà tặng sức khỏe, combo gia đình, hướng tới phân phối tại spa, resort, nhà thuốc và sàn thương mại điện tử.

Với tâm huyết và nỗ lực không ngừng, chị Lê Thị Duyên không chỉ khẳng định vai trò của phụ nữ trong hành trình khởi nghiệp sáng tạo, mà còn góp phần lan tỏa giá trị của cây thuốc Việt, đưa tinh hoa thảo dược Huế đến gần hơn với đời sống hiện đại, vừa thân thiện, vừa đậm bản sắc quê hương. “Tôi luôn tin rằng, sức khỏe bền vững bắt đầu từ những điều giản dị, như cách đôi chân được ngâm trong làn nước ấm, thấm đẫm hương thơm của thảo dược quê nhà”, chị Duyên chia sẻ.