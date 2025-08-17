  • Huế ngày nay Online
Trợ cấp hưu trí xã hội giúp người cao tuổi có điều kiện sống tốt hơn

HNN - Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, chế độ trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng cho những người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng; người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng. Chính sách này đã giúp người cao tuổi có điều kiện sống tốt hơn trong bối cảnh già hóa dân số.

 Bà Nguyễn Thị Năm (phường Phú Xuân) vui mừng được nhận BHYT miễn phí cho người già. Ảnh: Nhã Trúc

Niềm vui tuổi xế chiều

Bà Trần Thị Thảo, phường Xuân Phú, TP. Huế không giấu được niềm vui khi cầm quyết định hưởng chế độ hưu trí xã hội ở tuổi 75. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí cùng 500.000 đồng mỗi tháng, bà Thảo cho biết: “Tuổi cao sức yếu, không làm được việc để có thêm thu nhập nên có được chừng nào, tốt chừng đó. Từ giờ tôi không còn nơm nớp lo sợ thẻ BHYT hết hạn". Được biết, bà Thảo sống một mình, không có nguồn thu nhập nào ngoài tiền hỗ trợ từ 2 người con. Trả tiền điện, nước, tiền rác cũng mất gần 500.000 đồng, số tiền còn lại bà phải chi li tính toán cho đủ. “Nếu phải chờ đến năm 80 tuổi mới được hưởng trợ cấp thì quá lâu, may mà Nhà nước hạ thấp tuổi, cuộc sống của người già như tôi đỡ vất vả hơn và cũng đỡ gánh nặng cho con cái”, bà Thảo cho hay.

Không may mắn như bà Thảo được con cái hỗ trợ tiền chi tiêu hàng tháng, ông Nguyễn Văn Thu ở phường An Cựu vẫn phải đi làm để tự lo cuộc sống tuổi già. Khi còn khỏe ông Thu làm phụ hồ, thu nhập đỡ hơn, nhưng từ khi bị tai nạn, sức khỏe xuống dốc rõ rệt. Không vợ con, ông Thu sống một mình với thu nhập ít ỏi từ việc nhặt ve chai. “Tiền kiếm được rất khó khăn nên lâu nay thẻ BHYT tôi chỉ dám mua 3 tháng/1 lần. Tôi may mà được cấp thẻ BHYT và 500.000 đồng/tháng để trang trải cuộc sống”, ông Thu cho biết.

Thủ tục nhanh gọn

Muốn nhận trợ cấp hưu trí xã hội, người đề nghị phải có đơn theo mẫu gửi trực tiếp qua tổ chức bưu chính hoặc trên môi trường mạng đến UBND cấp xã. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức xem xét, thực hiện xác thực và chuẩn hóa thông tin liên quan của người đề nghị trợ cấp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyết định và thực hiện chi trả trợ cấp hưu trí xã hội cho người đề nghị theo quy định pháp luật. Thời gian hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng tính từ tháng Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định.

Trường hợp người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thay đổi nơi cư trú đề nghị được nhận chế độ trợ cấp ở nơi cư trú mới, Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú cũ quyết định thôi chi trả trợ cấp hưu trí xã hội tại địa bàn và có văn bản gửi kèm theo giấy tờ có liên quan của người đề nghị đến UBND cấp xã nơi cư trú mới của người đề nghị. UBND cấp xã nơi cư trú mới căn cứ giấy tờ liên quan của người đề nghị, xem xét quyết định tiếp tục trợ cấp hưu trí xã hội và thực hiện chi trả trợ cấp hưu trí xã hội từ tháng thôi chi trả tại nơi cư trú cũ.

Trường hợp đối với người đang huởng trợ cấp hưu trí xã hội, UBND cấp xã quyết định thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Thời gian thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ tháng sau liền kề tháng đối tượng chết hoặc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Trợ cấp hưu trí xã hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp người lao động không có lương hưu đảm bảo cuộc sống khi về già và có chi phí trang trải cho những nhu cầu sống cơ bản. Việc giảm số tuổi nhận hưu trí xã hội thể hiện sự quan tâm, nỗ lực rất lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng cải thiện đời sống người già, giúp mọi người có thêm điều kiện trang trải chi phí trong cuộc sống hằng ngày được tốt hơn.

Phạm Thị Dung
