  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 11/11/2025 13:34

Dự kiến phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,2%

HNN.VN - Ngày 11/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn hướng dẫn quy trình, công cụ, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn toàn thành phố.

Khơi dậy tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dânHỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con ảnh hưởng nặng mưa lũSửa chữa nhà cho hộ gia đình chính sách ảnh hưởng bão số 10

Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện khách quan, trung thực, công khai, minh bạch 

Theo đó, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tính trung thực, khách quan, công khai, minh bạch nhằm xác định đúng đối tượng. Kết quả phản ảnh đúng thực trạng đời sống Nhân dân, tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhưng không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương.

Các điều tra viên là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố phát huy vai trò phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền giúp người dân hiểu đúng, người dân đồng tình, người dân tự nguyện hợp tác để xác định chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đã quy định. Qua đó, để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2025 và giai đoạn 2021-2025; đồng thời xây dựng, đề xuất các chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội phù hợp với tình hình thực tế giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch của UBND thành phố, dự kiến phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,2% (tương ứng còn khoảng 3.870 hộ nghèo). Bình quân giai đoạn 2022-2025, thành phố giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm là 0,95%/năm, vượt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo do Chính phủ và Thành ủy giao từ 0,7 - 0,75%/năm.

Tin, ảnh: Bá Trí
 Từ khóa:
Sở Nông nghiệp và Môi trườngHội nghị tập huấnhướng dẫn quy trìnhrà soát hộ nghèohộ cận nghèohộ làm nông nghiệplâm nghiệpngư nghiệpdiêm nghiệpmức sống trung bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khơi dậy tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) phường Thuận An tổ chức hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, khơi dậy tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân, góp phần xây dựng Thuận An trở thành đô thị du lịch biển.

Khơi dậy tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân
Giải pháp tài chính bền vững cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học

Phân tích và đánh giá hiện trạng các cơ chế tài chính công, các tổ chức tín dụng, các dự án phát triển, đầu tư tư nhân cũng như cơ hội và thách thức trong việc huy động, sử dụng nguồn tài chính bền vững cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển sinh kế là mục tiêu tại Hội thảo Đánh giá cơ chế tài chính bền vững cho hành lang đa dạng sinh học hai khu dự trữ thiên nhiên Sao La và Phong Điền, do Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Hội Chủ rừng Phát triển bền vững TP. Huế (HUE-FOSDA) tổ chức, diễn ra ngày 16/9.

Giải pháp tài chính bền vững cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học
Tạo đột phá trong phát triển ngành lâm nghiệp bền vững

Ngày 9/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 71-CT/TU ngày 4/9/2025 của Thành ủy Huế về công tác quản lý tài nguyên rừng và phát triển lâm nghiệp toàn diện trên địa bàn thành phố.

Tạo đột phá trong phát triển ngành lâm nghiệp bền vững
Kiểm tra đột xuất lò mổ, niêm phong 16 con lợn chờ xét nghiệm

Trước việc số ca mắc liên cầu lợn tăng đột biến, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường kiểm tra tình hình chăn nuôi, dịch bệnh trên đàn lợn và thường xuyên kiểm tra lâm sàng, kiểm soát tại các cơ sở giết mổ. Qua đó, đã tiến hành xử lý nhiệt 4 con lợn nghi mắc bệnh và niêm phong 16 con lợn trong chuồng tại cơ sở giết mổ ở phường Thanh Thủy.

Kiểm tra đột xuất lò mổ, niêm phong 16 con lợn chờ xét nghiệm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top