Dự kiến phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,2%

Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện khách quan, trung thực, công khai, minh bạch

Theo đó, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tính trung thực, khách quan, công khai, minh bạch nhằm xác định đúng đối tượng. Kết quả phản ảnh đúng thực trạng đời sống N hân dân, tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhưng không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương.

Các điều tra viên là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố phát huy vai trò phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền giúp người dân hiểu đúng, người dân đồng tình, người dân tự nguyện hợp tác để xác định chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đã quy định. Qua đó, để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2025 và giai đoạn 2021-2025; đồng thời xây dựng, đề xuất các chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội phù hợp với tình hình thực tế giai đoạn 2026-2030.