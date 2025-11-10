Thứ Ba, 11/11/2025 13:34 (GMT+7)
Dự kiến phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,2%
HNN.VN - Ngày 11/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn hướng dẫn quy trình, công cụ, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn toàn thành phố.
|Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện khách quan, trung thực, công khai, minh bạch
Theo đó, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tính trung thực, khách quan, công khai, minh bạch nhằm xác định đúng đối tượng. Kết quả phản ảnh đúng thực trạng đời sống hân dân, tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhưng không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương.
Các điều tra viên là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố phát huy vai trò phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền giúp người dân hiểu đúng, người dân đồng tình, người dân tự nguyện hợp tác để xác định chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đã quy định. Qua đó, để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2025 và giai đoạn 2021-2025; đồng thời xây dựng, đề xuất các chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội phù hợp với tình hình thực tế giai đoạn 2026-2030.
Theo kế hoạch của UBND thành phố, dự kiến phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,2% (tương ứng còn khoảng 3.870 hộ nghèo). Bình quân giai đoạn 2022-2025, thành phố giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm là 0,95%/năm, vượt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo do Chính phủ và Thành ủy giao từ 0,7 - 0,75%/năm.
Tin, ảnh: Bá Trí