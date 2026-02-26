Tăng nguồn lực đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng

Thi công các dự án tại cảng Chân Mây

Nhân tố then chốt

Xét ở góc độ kinh tế học, đầu tư bao gồm đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là nhân tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc mở rộng năng lực sản xuất, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo việc làm và nâng cao năng suất lao động.

Vai trò của nguồn lực đầu tư thể hiện rõ trên nhiều phương diện. Trong đó, đầu tư phát triển tạo ra tài sản mới, máy móc, nhà xưởng, trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng GDP. Đầu tư công giữ vai trò kiến tạo, xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị, logistics, từ đó tạo “bệ đỡ” cho khu vực tư nhân và FDI. Đầu tư có định hướng còn giúp hình thành các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đồng thời, đầu tư còn giúp tạo việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống của người dân và tạo hiệu ứng lan tỏa, dẫn dắt các nguồn lực xã hội khác.

Những năm gần đây, bức tranh đầu tư trên địa bàn TP. Huế có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố đạt khoảng 39.350 tỷ đồng, tăng 22,7% so với năm trước. Nguồn vốn ngân sách nhà nước được tập trung cho các dự án hạ tầng trọng điểm, liên vùng, có tác động lan tỏa lớn như tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An; đường và cầu Nguyễn Hoàng; đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài; đường Vành đai 3; đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2; các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam…

Song song với đó, nhiều công trình hạ tầng chiến lược đang và sắp hoàn thành, góp phần từng bước mở rộng không gian phát triển về phía biển và các vùng động lực mới. Những dự án này không chỉ cải thiện kết nối giao thông, mà còn tạo nền tảng để thu hút các dòng vốn đầu tư lớn trong trung và dài hạn.

Ông Lê Văn Tuệ, Trưởng ban Quản lý các Khu Kinh tế, công nghiệp TP. Huế cho hay, riêng năm 2025, tổng vốn thu hút vào các khu kinh tế, khu công nghiệp của thành phố đạt khoảng 25.400 tỷ đồng, trong đó, gần 80% là vốn điều chỉnh tăng thêm. Điều này cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tiếp tục được củng cố, đồng thời phản ánh xu hướng mở rộng đầu tư thay vì dịch chuyển sang địa bàn khác.

Một trong những minh chứng rõ nét cho sức hút đầu tư của Huế là sự hiện diện ngày càng sâu của Kim Long Motor tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Việc triển khai Nhà máy sản xuất pin BYD với vốn đầu tư 130 triệu USD và Nhà máy sản xuất, chế tạo động cơ YUCHAI với vốn đầu tư giai đoạn đầu 260 triệu USD không chỉ nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, mà còn đưa Huế bước đầu tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp công nghệ cao.

Theo ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor, doanh nghiệp quyết định tăng vốn đầu tư xuất phát từ lợi thế vị trí của Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, môi trường chính sách ổn định và sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương. Thực tiễn cho thấy, khi địa phương tạo dựng được môi trường đầu tư ổn định, hạ tầng đủ tốt và tầm nhìn phát triển rõ ràng, các nhà đầu tư sẵn sàng “đặt cược” dài hạn, không chỉ bằng vốn, mà bằng cả công nghệ và chuỗi giá trị.

Thi công tuyến đường dẫn cầu vượt cửa biển Thuận An

Khơi thông nguồn lực

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, quy mô nguồn lực đầu tư của Huế vẫn chưa tương xứng với yêu cầu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, thành phố cần tăng mạnh cả quy mô lẫn chất lượng nguồn lực đầu tư, đồng thời khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực trong xã hội, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp và nguồn vốn trong dân.

Ông La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, để thúc đẩy tăng trưởng của thành phố từ 10% trở lên, giai đoạn 2026 - 2030, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn TP. Huế dự kiến đạt khoảng 270.000 tỷ đồng, bình quân 54.000 tỷ đồng/năm; trong đó, vốn Nhà nước chiếm khoảng 20%, còn lại là vốn khu vực tư nhân, FDI và của người dân.

Theo các chuyên gia, nhà quản lý, thách thức đặt ra cho Huế giai đoạn 2026 - 2030 không chỉ là “tăng vốn”, mà là “tăng đúng và tăng hiệu quả”. Điều này đòi hỏi thành phố phải ưu tiên các dự án có sức lan tỏa cao, tập trung vào hạ tầng chiến lược, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế số; đồng thời cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng điều hành và năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với các cơ quan liên quan về nguồn lực tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng hai con số chỉ có thể đạt được khi thành phố kiên định cách tiếp cận phát triển dựa trên hiệu quả, chất lượng và tính bền vững của nguồn lực đầu tư. Đầu tư công phải thực sự giữ vai trò “vốn mồi”, tập trung cho các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa lớn, tạo không gian phát triển mới; mỗi dự án phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và sinh kế lâu dài cho người dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng; kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực xã hội. Cùng với đó, thành phố phải chủ động chuẩn bị hạ tầng, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để đón đầu các dòng vốn đầu tư lớn, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh và công nghiệp văn hóa - những động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.

Định hướng xuyên suốt của Thành ủy là tăng trưởng không đánh đổi bằng mọi giá, mà dựa trên nền tảng đầu tư hiệu quả và quản trị hiện đại. Khi các dòng vốn được dẫn dắt đúng hướng và đặt trong một chiến lược phát triển dài hạn, TP. Huế có đủ cơ sở để bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, nhanh và bền vững hơn.