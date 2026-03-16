Thứ Năm, 19/03/2026 14:40

Đào tạo về an toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp

HNN.VN - Trong 3 ngày, từ ngày 19 - 21/3, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Thông tin và Đào tạo, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa đào tạo An toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bức xạ trên địa bàn.

Công tác bảo đảm an toàn bức xạ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bức xạ phải được đào tạo, cập nhật kiến thức và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Để đáp ứng yêu cầu trên, khóa đào tạo được tổ chức nhằm cung cấp, cập nhật các kiến thức về các quy trình, quy định của nhà nước liên quan đến đảm bảo an toàn bức xạ, thông tin mới về an toàn bức xạ… Đây cũng là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người phụ trách an toàn bức xạ, nhân viên bức xạ phải được đào tạo, định kỳ 3 năm đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức theo đúng quy định.

Tại khóa tập huấn, các học viên còn được tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ đối với các cơ sở bức xạ trong y tế và trong công nghiệp. Ngoài ra, khóa đào tạo còn nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ trong việc ứng phó với sự cố bức xạ từ kinh nghiệm trong nước, các nước trên thế giới và nâng cao tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở tại các cơ sở bức xạ trên địa bàn thành phố.

Ngoài cung cấp cho học viên các thông tin mang tính thời sự, cập nhật, phong phú về lĩnh vực an toàn bức xạ, sau khi khóa học kết thúc, ban tổ chức sẽ có bài kiểm tra làm cơ sở cho việc cấp giấy chứng nhận cho các học viên theo quy định.

Hoài Thương
