Hoạt động chữ thập đỏ trong trường học góp phần lan tỏa tinh thần nhân đạo và nâng cao kỹ năng sống cho thanh, thiếu niên

Chồng mất hơn 50 năm, bà Nguyễn Thị Điểu đã ngoài 80 tuổi, ở phường Phong Thái một mình lam lũ nuôi con. Hai người con lớn đã dựng vợ gả chồng, bà ở cùng con gái út là chị Nguyễn Thị Đ., mẹ đơn thân và cháu ngoại. Cuối năm 2024, chị Đ. phát hiện bị ung thư phổi và qua đời. Hiện bà Điểu tuổi cao, sức yếu không còn khả năng lao động, trong khi cháu ngoại vẫn đang ở tuổi đến trường.

Từ đề xuất của Hội CTĐ Trường Trung học phổ thông Phong Điền, Hội CTĐ thành phố Huế đã kết nối với chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” để kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ hai bà cháu số tiền hơn 60 triệu đồng.

Đã một năm trôi qua, bà Nguyễn Thị Điểu vẫn không thể nào quên sự giúp đỡ kịp thời từ chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống”. Đây là một trong những hoạt động từ thiện tiêu biểu của Hội CTĐ thành phố Huế. Việc đa dạng hóa cách thức tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện ở trường học là vấn đề đáng ghi nhận.

Tiêu biểu, thông qua cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTĐ thành phố Huế đã hỗ trợ 1.224 lượt địa chỉ thường xuyên với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng. Phong trào “Tết Nhân ái” vận động hơn 3,5 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Các mô hình trao quà, học bổng đã hỗ trợ hơn 10 nghìn suất, trị giá gần 6 tỷ đồng từ các nguồn vận động.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh được các tổ chức CTĐ trong trường học tích cực triển khai với các hoạt động phong phú, như: Tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường… Hội CTĐ phối hợp với cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho học sinh. Các trường học phối hợp với trạm y tế địa phương tổ chức tập huấn kỹ năng sơ, cấp cứu, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và ứng phó thảm họa cho hơn 10.000 cán bộ, giáo viên, hội viên, thanh, thiếu niên, góp phần xây dựng mô hình “Trường học an toàn”. 100% trường học có “Tủ thuốc CTĐ” phục vụ sơ, cấp cứu kịp thời; nhiều trường mầm non duy trì “Vườn cây thuốc nam”.

Tính đến đầu năm học 2024 - 2025, toàn thành phố có 19.705 hội viên CTĐ trong trường học; 33.659 thiếu niên và 10.052 thanh niên CTĐ. Toàn thành phố có 36 hội CTĐ trường trung học phổ thông, 107 chi hội trường trung học cơ sở, 202 chi hội trường tiểu học, 185 chi hội trường mầm non...

Nội dung công tác tuyên truyền được các tổ chức CTĐ lồng ghép đa dạng qua các hình thức: Sinh hoạt đầu giờ, sinh hoạt ngoại khóa, giờ chào cờ, chương trình phát thanh học đường, báo tường, đêm văn nghệ… Các trường đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội (Facebook, fanpage hội và cá nhân) về phong trào CTĐ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Luật Nhân đạo quốc tế, Luật Hoạt động CTĐ Việt Nam; vận động hiến máu tình nguyện; triển khai các phong trào lớn như “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tết Nhân ái”...

Các hoạt động truyền thông còn tập trung nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn thương tích, đồng thời kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, sáng kiến tốt trong hoạt động nhân đạo.

Năm học qua, toàn thành phố tổ chức 1.792 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 108.000 lượt cán bộ, giáo viên, hội viên, học sinh tham gia. Thành hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi kỹ năng sơ, cấp cứu, tuyên truyền hiến máu tình nguyện, hiến mô, hiến tạng và tìm hiểu biến đổi khí hậu với các hình thức sinh động như hóa trang, xử lý tình huống và rung chuông vàng, góp phần lan tỏa tinh thần nhân đạo và nâng cao kỹ năng sống.