Hơn 100 bạn trẻ tham gia hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư

Nhiều cặp phụ huynh và con cái cùng tham gia hiến tóc

Trước khi chương trình diễn ra, đã có 100 tình nguyện viên đăng ký hiến tóc. Không chỉ dừng lại ở đó, trong suốt thời gian diễn ra ngày hội, nhiều người đi ngang qua đã dừng lại tham gia. Không khí tại địa điểm tổ chức trở nên sôi động nhưng vẫn ấm áp, khi từng mái tóc dài được cắt đi trong sự xúc động và sẻ chia.

Đây là lần đầu tiên hoạt động hiến tóc của dự án được tổ chức trực tiếp. Trước đó, dự án chủ yếu tiếp nhận tóc do người hiến tự cắt và gửi đến. Việc tổ chức ngày hội không chỉ giúp kết nối cộng đồng mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn, khuyến khích nhiều người cùng tham gia những hành động tử tế.

Tại sự kiện, người tham gia hiến tóc được hỗ trợ cắt tóc miễn phí, đồng thời nhận giấy chứng nhận hiến tóc như một sự ghi nhận cho nghĩa cử đẹp. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên còn chuẩn bị những món quà handmade nhỏ xinh như kẹp tóc, móc khóa… gửi tặng người hiến.

Ngày hội Hiến tóc không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là dịp để cộng đồng, đặc biệt là người trẻ Huế, thể hiện trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái. Trong nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực, những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa như thế này đã góp phần tạo nên những “phép màu” đời thường, kết nối con người với con người bằng sự tử tế.

Từ những mái tóc được trao đi, những hy vọng mới sẽ được dệt nên. Và như thông điệp mà chương trình gửi gắm, vẻ đẹp rực rỡ nhất không nằm ở diện mạo bên ngoài, mà chính là khi tâm hồn biết yêu thương và sẻ chia.