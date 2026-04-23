Từ chủ trương đến chuyển động thực tiễn

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế trao chứng nhận, bằng khen cho các tập thể tiêu biểu

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các đơn vị sở, ban, ngành, doanh nghiệp (DN) và đông đảo đoàn viên, NLĐ.

10 năm tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống công nhân

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài khẳng định: Ngày Quốc tế Lao động 1/5 không chỉ là dịp tôn vinh vai trò của giai cấp công nhân mà còn nhắc nhở trách nhiệm của các cấp, các ngành trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Qua 10 năm triển khai Chỉ thị số 52-CT/TW, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trên địa bàn thành phố Huế có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh, có thời điểm gần 99% công nhân khu công nghiệp được tiếp cận; các hoạt động văn hóa, thể thao thu hút trên 90% công nhân tham gia, góp phần hình thành môi trường sinh hoạt lành mạnh, gắn kết.

Ngay cả trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh và biến động kinh tế, các hoạt động này vẫn được duy trì với gần 89% công nhân được tuyên truyền pháp luật và hơn 82% tham gia hoạt động văn hóa - thể thao, cho thấy sự bền bỉ và linh hoạt của tổ chức công đoàn trong chăm lo đời sống tinh thần cho NLĐ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh trao Cờ thi đua cho Liên đoàn Lao động thành phố

Các thiết chế văn hóa, phúc lợi cho NLĐ tiếp tục được quan tâm đầu tư. Nhà Văn hóa Lao động thành phố trở thành điểm sinh hoạt tiêu biểu; chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 267 nhà với tổng kinh phí hơn 7,5 tỷ đồng; Quỹ trợ vốn công nhân lao động đã hỗ trợ 626 dự án, tạo việc làm cho hơn 6.400 lao động.

“Những kết quả này không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ mà còn khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng DN, xây dựng lực lượng công nhân thành phố Huế ngày càng vững mạnh trong giai đoạn mới”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế Nguyễn Chí Tài khẳng định.

Doanh nghiệp đồng hành, công đoàn là chỗ dựa

Các tham luận từ cơ sở đã làm rõ hơn hiệu quả của việc gắn kết giữa DN và công đoàn trong chăm lo NLĐ. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MSV - DN may mặc với gần 1.200 lao động, các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần được triển khai bài bản, gắn với nhu cầu thực tế của công nhân. Nhiều chương trình văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tuyên dương công nhân tiêu biểu được duy trì thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, gắn kết. Riêng chương trình Tất niên hằng năm được tổ chức công phu với các tiết mục văn nghệ do chính công nhân dàn dựng, biểu diễn, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng.

Theo ông Lê Quý Hoàng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MSV, được quan tâm chăm lo, NLĐ có động lực hơn trong thi “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Những sáng chế tạo máy kiểm vải của đoàn viên Dương Duy Thế Tài; hay sáng kiến hệ thống báo động và giám sát chảy tràn hóa chất của đoàn viên Tạ Quang Huy… mang lại giá trị thiết thực cho DN.

“Khi đời sống tinh thần của NLĐ được quan tâm đúng mức, họ không chỉ làm việc hiệu quả hơn mà còn gắn bó lâu dài với DN. Đó là lý do, ban chấp hành công đoàn chúng tôi luôn chú trọng thương lượng, tham mưu để người sử dụng lao động quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, NLĐ”, ông Hoàng chia sẻ.

Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn cơ sở Công ty CP Kim Sora - Chi nhánh Huế cũng là điểm sáng trong chăm lo NLĐ. Hiện DN có 206 lao động, trong đó 185 lao động nữ, đặc thù làm việc theo dây chuyền. Trong giai đoạn 2017-2026, công ty duy trì việc làm ổn định, thu nhập bình quân tăng từ 4,9 triệu đồng/người/tháng lên 7,1 triệu đồng/người/tháng; 100% NLĐ được tham gia đầy đủ bảo hiểm, không xảy ra nợ đọng.

Đặt người lao động ở vị trí trung tâm phát triển

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như đời sống một bộ phận công nhân còn khó khăn, tình trạng nợ bảo hiểm xã hội vẫn xảy ra, thiết chế văn hóa chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế Nguyễn Chí Tài đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh xây dựng thiết chế văn hóa, tăng cường các hoạt động văn hóa - thể thao; kết hợp chặt chẽ giữa chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ.

Đồng thời, các DN cần quan tâm hơn đến yếu tố con người, xem chăm lo đời sống công nhân là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững; bản thân NLĐ cũng cần chủ động học tập, nâng cao tay nghề, xây dựng lối sống tích cực, gắn bó với DN.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố vinh dự được UBND thành phố tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025. Đồng thời, ban tổ chức cũng trao giấy chứng nhận cho 20 DN tiêu biểu và tặng Bằng khen cho 20 công đoàn cơ sở có thành tích trong công tác chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động giai đoạn 2016 - 2026.