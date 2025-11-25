ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản phát động ủng hộ đồng bào trong nước bị thiệt hại bởi thiên tai

Công sứ Nguyễn Sáu, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phát biểu tại buổi lễ.

Mở đầu buổi lễ, cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng đã dành 1 phút mặc niệm những nạn nhân bị thiệt mạng do thiên tai. Trong diễn văn phát động, Công sứ Nguyễn Sáu, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, thông báo khái quát về tình hình thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai gây ra tại nhiều địa phương ở trong nước trong thời gian qua, kêu gọi toàn thể cộng đồng chung tay hỗ trợ các nạn nhân thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống.

Thời gian gần đây, Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản thường xuyên có các hoạt động thiện nguyện nhằm hỗ trợ đồng bào bị thiên tai ở trong nước. Hôm 2/10, dưới sự chủ trì của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản và các hội đoàn cộng đồng cũng đã phối hợp tổ chức Lễ phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10.

Bên cạnh đó, các cơ quan, doanh nghiệp và địa phương của Nhật Bản cũng có nhiều nghĩa cử cao đẹp. Hôm 17/10, ông Watanabe Hiroyuki - Chủ tịch Quỹ Câu lạc bộ Aeon 1% - đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trao khoản tiền hỗ trợ tương đương 50.000 USD từ tập đoàn Aeon.

Những đóng góp này tuy không thể bù đắp được hết những thiệt hại to lớn mà người dân ở các khu vực thiên tai ở Việt Nam đang phải gánh chịu nhưng là tấm lòng của những người con sống xa Tổ quốc cũng như tình cảm của bạn bè Nhật Bản đối với Việt Nam.