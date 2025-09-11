Điểm tựa lúc người lao động khó khăn

Khám sức khỏe sinh sản miễn phí cho công nhân tại doanh nghiệp

Nỗi lo từ những khoản nợ lương, nợ bảo hiểm

Những ngày đầu tháng 8/2025, thông tin về việc Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (phường Vỹ Dạ) chậm trả lương, nợ bảo hiểm khiến hàng chục lao động không khỏi lo lắng. Theo báo cáo của công đoàn cơ sở, đến tháng 7/2025, doanh nghiệp này còn nợ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền gần 7,3 tỷ đồng.

Trong khi bộ phận làm việc trực tiếp được thanh toán lương đến tháng 6/2025 thì khối gián tiếp mới chỉ nhận lương tháng 1/2025. Đáng chú ý, có tới 10 NLĐ đã nghỉ việc nhưng chưa được chi trả đầy đủ chế độ. Đặc biệt, 2 trường hợp đang điều trị bệnh hiểm nghèo và tai nạn nhưng vẫn chưa được chốt sổ bảo hiểm để hưởng quyền lợi.

Tại Công ty CP Phương Minh (phường Hương Trà), tình trạng chậm lương và nợ Quỹ “Bình ổn việc làm” cũng gây nhiều bức xúc. Đây là những vấn đề chạm đến quyền lợi sát sườn của NLĐ, cần sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng.

Ngày 20/8/2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố chủ trì buổi làm việc với Ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế, cùng sự tham gia của Bảo hiểm xã hội thành phố, Đảng ủy và UBND phường Vỹ Dạ. Doanh nghiệp bày tỏ khó khăn về tài chính, song cũng cam kết tìm nguồn để giải quyết trước mắt các trường hợp đặc biệt. Lãnh đạo LĐLĐ thành phố yêu cầu ban lãnh đạo Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế đưa ra lộ trình cụ thể, minh bạch trong chi trả lương, bảo hiểm; đồng thời kiến nghị chính quyền, cơ quan chức năng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn.

Ông Lê Minh Nhân, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế, nhấn mạnh: “Chúng tôi chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp, nhưng trước hết, phải ưu tiên giải quyết quyền lợi cho NLĐ. Những trường hợp đặc biệt như bệnh nặng, tai nạn cần được xử lý dứt điểm. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là trách nhiệm nhân văn”.

Cùng lúc, LĐLĐ thành phố kiến nghị Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn thủ tục chốt sổ cho NLĐ đã nghỉ việc, đồng thời xem xét cơ chế tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp đang gặp khó khăn để giảm áp lực, song không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ.

Những cam kết cụ thể từ doanh nghiệp

Kết quả bước đầu cho thấy, sự vào cuộc quyết liệt của công đoàn đã tạo chuyển biến. Tại Công ty CP Phương Minh, sau buổi làm việc ngày 29/8/2025 với đoàn công tác của LĐLĐ thành phố, doanh nghiệp đã cam kết chi trả lương tháng 6 ngay trong ngày; trả lương tháng 7 và 8 trước 30/9; hoàn tất hoàn trả Quỹ “Bình ổn việc làm” trước 30/9; đồng thời thực hiện lộ trình trả nợ bảo hiểm xã hội theo cam kết.

Với Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế, bên cạnh việc khắc phục tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm, doanh nghiệp đã thống nhất ưu tiên giải quyết chế độ cho những NLĐ đã chấm dứt hợp đồng, trong đó có 2 trường hợp đặc biệt: Một người mắc bệnh suy thận, suy tim giai đoạn cuối và một người bị tai nạn gãy chân. Các trường hợp này đã được chốt sổ bảo hiểm và chi trả các chế độ tiền lương theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Công ty CP Kinh doanh nhà Thành Đạt, nhờ sự can thiệp của công đoàn, doanh nghiệp đã chi trả chế độ mất việc cho NLĐ và nộp 100 triệu đồng tiền nợ bảo hiểm. Những hành động cụ thể này cho thấy vai trò cầu nối của tổ chức công đoàn trong việc tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng.

Thực hiện chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, LĐLĐ TP. Huế có những động thái quyết liệt. Hàng loạt công văn đã được gửi đến 16 doanh nghiệp có công đoàn cơ sở, yêu cầu thực hiện nghiêm các chế độ bảo hiểm. Đồng thời, LĐLĐ thành phố phối hợp với UBND 4 xã, phường nơi có doanh nghiệp đang nợ lương, nợ bảo hiểm NLĐ, ban hành văn bản đề nghị doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định pháp luật.

Song song, công đoàn còn hỗ trợ hướng dẫn, giúp các đơn vị như Công ty TNHH Trúc Xinh, Bệnh viện Hoàng Việt Thắng hay Hợp tác xã Hương Vân hoàn thiện thỏa ước lao động tập thể. Đây là cơ sở để bảo vệ tốt hơn quyền lợi lâu dài của NLĐ.

Các buổi làm việc với doanh nghiệp, LĐLĐ thành phố luôn đặt tinh thần đối thoại, cùng bàn giải pháp để vừa bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa không bỏ quên đời sống công nhân. Đồng thời, LĐLĐ thành phố tổ chức các hoạt động chăm lo phúc lợi cho NLĐ, động viên NLĐ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Một NLĐ từng làm việc tại Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế, chia sẻ: “Mấy tháng trời chờ chốt sổ bảo hiểm, tôi lo lắng không yên. Khi công đoàn vào cuộc, trực tiếp làm việc với doanh nghiệp và cơ quan bảo hiểm, chúng tôi mới thấy yên tâm hơn, ít ra quyền lợi của mình không bị bỏ rơi”.

Niềm tin ấy chính là sức mạnh giúp công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đại diện. Từ những trường hợp điển hình ở Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế, Công ty CP Phương Minh hay Công ty CP Kinh doanh nhà Thành Đạt, có thể thấy, khi công đoàn vào cuộc, tiếng nói của NLĐ được lắng nghe, những cam kết cụ thể được đặt ra, và giải pháp dần hiện hữu.