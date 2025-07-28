Chỗ dựa cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn và Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế tặng quà cho đoàn viên, người lao động

Quan tâm, giúp đỡ kịp thời

Nhờ công đoàn công ty chủ động kiểm tra, giám sát chặt chẽ nên bếp ăn của Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế (Khu công nghiệp Phú Đa) luôn đảm bảo đúng quy trình chế biến, an toàn vệ sinh thực phẩm. Công nhân yên tâm với từng bữa ăn ca, không chỉ đủ dinh dưỡng mà còn hợp khẩu vị. “Bữa ăn ngon giúp chúng tôi có sức khỏe làm việc, giảm hẳn tình trạng mệt mỏi đuối sức vào cuối ca”, chị Trần Thị Mai, công nhân chuyền may cho biết.

Ngoài việc cải thiện bữa ăn, công đoàn công ty còn duy trì “Góc góp ý nhanh” ngay tại nhà ăn, giúp người lao động phản ánh kịp thời những vấn đề về môi trường làm việc, an toàn lao động hoặc chế độ. Mọi ý kiến được ghi nhận, phân loại và xử lý ngay trong tháng.

“Những việc tưởng nhỏ nhưng tác động rất lớn. Khi công nhân thấy ý kiến mình được lắng nghe và giải quyết, họ yên tâm làm việc hơn”, bà Lại Thị Tây Phương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế cho biết.

Theo bà Nguyễn Hoàng Nguyên, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh - Xuất nhập khẩu, thành viên Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế, trong lúc ngành may khó tuyển và giữ người, công đoàn là cầu nối giúp chúng tôi lắng nghe công nhân. Những đề xuất rất cụ thể như cải thiện bữa ăn, sắp xếp giờ nghỉ, bổ sung đồ bảo hộ… khiến người lao động yên tâm gắn bó. Tỷ lệ nghỉ việc tự nguyện giảm rõ, dây chuyền ổn định hơn.

Một số công đoàn cơ sở còn triển khai mô hình “Quỹ tương trợ công nhân” để giúp những trường hợp khó khăn đột xuất. Anh Nguyễn Văn Hùng, công nhân bảo trì, Công ty HBI Huế kể: “Có lần con tôi nhập viện ban đêm, chưa kịp vay mượn ai thì công đoàn cho mượn ngay một khoản. Đến khi nhận lương tôi mới trả lại. Cách làm này giúp anh em vượt qua lúc khó khăn nhất”.

Dịp cao điểm khai giảng, các doanh nghiệp cùng công đoàn phát động “Góc học tập cho con công nhân” bằng cách tặng sách vở, bàn ghế học bài, hỗ trợ học phí cho những trường hợp khó khăn.

An toàn lao động được đưa vào đối thoại định kỳ bằng dữ liệu cụ thể: Nhật ký ca, thống kê nghỉ ốm, mức độ công việc độc hại. Dựa trên số liệu, công đoàn thương lượng phụ cấp độc hại, bố trí lại quạt hút - chiếu sáng, thay găng và kính bảo hộ đúng chuẩn. “Thương lượng dựa trên số liệu, không phải cảm tính. Có đo tiếng ồn, có thống kê mức độ ảnh hưởng theo tổ, khi thương lượng với người sử dụng lao động sẽ dễ dàng, có sức thuyết phục hơn”, ông Lê Quý Hoàng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty MSV cho biết.

Đồng hành

Mới đây, LĐLĐ thành phố tổ chức hội nghị giao ban với toàn bộ công đoàn cơ sở nhằm lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công đoàn cũng như phong trào công nhân, viên chức, lao động sau giai đoạn sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Nhiều nội dung thiết thực liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động được đưa ra trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm như tư vấn pháp luật, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, đối thoại tại nơi làm việc; triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên, hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”; theo dõi tình hình tiền lương, thưởng, chế độ bảo hiểm và giải quyết tranh chấp lao động.

“Thông qua các buổi tập huấn, cán bộ công đoàn cơ sở như chúng tôi được trang bị thêm nhiều kiến thức về pháp luật lao động, kỹ năng thương lượng, kỹ năng tổ chức đối thoại, cũng như phương pháp nắm bắt tâm tư người lao động. Những điều này giúp chúng tôi tự tin hơn khi đại diện cho đoàn viên trong các cuộc làm việc với doanh nghiệp”, bà Đặng Thị Thanh An, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Hanex Huế chia sẻ.

Theo ông Lê Minh Nhân, LĐLĐ thành phố Huế, sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hiện toàn thành phố có hơn 500 công đoàn cơ sở, với trên 56.000 đoàn viên. LĐLĐ đã hướng dẫn toàn bộ công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó, có 25 doanh nghiệp ký mới thỏa ước lao động tập thể, đạt 250%; 29 doanh nghiệp tăng giá trị bữa ăn ca, đạt 193%. Hỗ trợ xây mới và sửa chữa 35 nhà “Mái ấm Công đoàn” trị giá hơn 1 tỷ đồng. Thông qua, các hoạt động phúc lợi, có hàng chục ngàn lượt đoàn viên hưởng lợi với trị giá hàng chục tỷ đồng.

Một hướng đi mới của LĐLĐ thành phố là chăm lo sức khỏe tinh thần cho người lao động; hướng dẫn các công đoàn cơ sở thành lập các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe sinh sản, tổ chức tư vấn tâm lý, trang bị kỹ năng cân bằng cuộc sống trước áp lực công việc. Từ những việc làm cụ thể và kết quả rõ ràng, công đoàn các cấp ở thành phố Huế đang khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy cho người lao động.