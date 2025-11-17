Thêm điểm tựa cho tuổi già

Chính sách trợ cấp hưu trí xã hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi (Ảnh minh họa)

Bà Nguyễn Thị Mai, 75 tuổi, phụ rửa chén thuê cho một quán bún trên đường Trần Phú, phường Thuận Hóa, có cuộc sống giản đơn. Con cái bà đều lập gia đình, kinh tế khó khăn và sống xa, nên bà ở một mình. Công việc bấp bênh, sức khỏe yếu nên thu nhập của bà chỉ khoảng 1,5 triệu đồng mỗi tháng.

Từ tháng 11/2025, khi đủ điều kiện, bà Mai được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng. “Tôi không có lương hưu, không có tích lũy, tháng nào phải đi khám bệnh là phải chi tiêu tằn tiện. Có thêm khoản trợ cấp này, tôi đỡ lo hơn phần nào”, bà Mai chia sẻ.

TP. Huế hiện có hơn 201.600 NCT nhưng số người có lương hưu hoặc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng còn thấp. Không ít người sau khi hết tuổi lao động không có nguồn thu ổn định, khiến áp lực an sinh xã hội ngày càng tăng.

Thời gian qua, Nhà nước đã đẩy mạnh chính sách BHXH tự nguyện để người lao động có thể chủ động tích lũy cho tuổi già. Tuy nhiên, mức trợ cấp và lương hưu hiện nay vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, nhất là trong bối cảnh chi phí y tế và giá cả leo thang.

Theo ông Hồ Viết Lễ, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi TP. Huế, nhiều người không có lương hưu nhưng vẫn được con cháu hỗ trợ. Tuy nhiên, cũng có không ít người tuổi cao, sức yếu vẫn phải tự mưu sinh để không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Theo Nghị định 176 của Chính phủ, từ ngày 1/7/2025, người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH, cùng người 70 - 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/người/tháng. Chính sách này là bước tiến trong việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, hỗ trợ hàng triệu NCT không có thu nhập ổn định khi về già.

Ngay sau khi chính sách có hiệu lực, các địa phương đã và đang tiến hành rà soát, hướng dẫn và chi trả trực tiếp cho người thụ hưởng. Nhiều cụ xúc động chia sẻ, dù số tiền không lớn nhưng với nhiều người, đó là sự quan tâm, sẻ chia, giúp họ có thêm niềm vui và sự chủ động trong cuộc sống.

Cùng với khoản trợ cấp, người hưởng hưu trí xã hội còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, được ưu tiên khi khám, chữa bệnh, tham gia các chương trình phúc lợi cộng đồng. Chính sách này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện đạo lý “kính lão trọng thọ”, tinh thần nhân văn và trách nhiệm của xã hội đối với thế hệ đi trước. Đặc biệt, với người neo đơn, nghèo hoặc mắc bệnh mãn tính, khoản trợ cấp này trở thành “chiếc phao an sinh”, giúp họ bớt đi nỗi lo cơm áo khi về già.

Để bảo đảm an sinh cho NCT, cùng với việc tăng chi ngân sách, họ còn cần được tạo cơ hội việc làm, hỗ trợ sinh kế và khuyến khích người già tiếp tục tham gia lao động, cống hiến tùy theo khả năng. Đây là nhu cầu chính đáng, vừa giúp họ có thêm thu nhập, vừa giữ được tinh thần minh mẫn, vui khỏe.

Ông Hồ Viết Lễ cho biết thêm: “Năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 379/QĐ-TTg về Đề án NCT tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để họ được tham gia thị trường lao động khi có đủ điều kiện về sức khỏe, có định hướng, có chính sách hỗ trợ rõ ràng, giúp NCT duy trì sức khỏe tinh thần, thể chất và tiếp tục đóng góp cho xã hội”.

Mỗi tháng, NCT thêm một khoản tiền, thêm một niềm vui nhưng trên hết, là thêm sự an tâm và ấm lòng. Chính sách trợ cấp hưu trí xã hội không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là minh chứng cho tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.