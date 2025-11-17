  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 17/11/2025 13:49

Thêm điểm tựa cho tuổi già

HNN - Từ ngày 1/7/2025, người cao tuổi (NCT) từ 75 đến dưới 80 tuổi sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Đây là bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm quyền lợi cho người già.

Hơn 120 kỳ thủ tranh tài tại Giải Cờ tướng trung, cao tuổi toàn quốc năm 2025Bạn già cho cha mẹ Nơi an trú của tuổi già

 Chính sách trợ cấp hưu trí xã hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi (Ảnh minh họa)

Bà Nguyễn Thị Mai, 75 tuổi, phụ rửa chén thuê cho một quán bún trên đường Trần Phú, phường Thuận Hóa, có cuộc sống giản đơn. Con cái bà đều lập gia đình, kinh tế khó khăn và sống xa, nên bà ở một mình. Công việc bấp bênh,  sức khỏe yếu nên thu nhập của bà chỉ khoảng 1,5 triệu đồng mỗi tháng.

Từ tháng 11/2025, khi đủ điều kiện, bà Mai được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng. “Tôi không có lương hưu, không có tích lũy, tháng nào phải đi khám bệnh là phải chi tiêu tằn tiện. Có thêm khoản trợ cấp này, tôi đỡ lo hơn phần nào”, bà Mai chia sẻ.

TP. Huế hiện có hơn 201.600 NCT nhưng số người có lương hưu hoặc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng còn thấp. Không ít người sau khi hết tuổi lao động không có nguồn thu ổn định, khiến áp lực an sinh xã hội ngày càng tăng.

Thời gian qua, Nhà nước đã đẩy mạnh chính sách BHXH tự nguyện để người lao động có thể chủ động tích lũy cho tuổi già. Tuy nhiên, mức trợ cấp và lương hưu hiện nay vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, nhất là trong bối cảnh chi phí y tế và giá cả leo thang.

Theo ông Hồ Viết Lễ, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi TP. Huế, nhiều người không có lương hưu nhưng vẫn được con cháu hỗ trợ. Tuy nhiên, cũng có không ít người tuổi cao, sức yếu vẫn phải tự mưu sinh để không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Theo Nghị định 176 của Chính phủ, từ ngày 1/7/2025, người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH, cùng người 70 - 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/người/tháng. Chính sách này là bước tiến trong việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, hỗ trợ hàng triệu NCT không có thu nhập ổn định khi về già.

Ngay sau khi chính sách có hiệu lực, các địa phương đã và đang tiến hành rà soát, hướng dẫn và chi trả trực tiếp cho người thụ hưởng. Nhiều cụ xúc động chia sẻ, dù số tiền không lớn nhưng với nhiều người, đó là sự quan tâm, sẻ chia, giúp họ có thêm niềm vui và sự chủ động trong cuộc sống.

Cùng với khoản trợ cấp, người hưởng hưu trí xã hội còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, được ưu tiên khi khám, chữa bệnh, tham gia các chương trình phúc lợi cộng đồng. Chính sách này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện đạo lý “kính lão trọng thọ”, tinh thần nhân văn và trách nhiệm của xã hội đối với thế hệ đi trước. Đặc biệt, với người neo đơn, nghèo hoặc mắc bệnh mãn tính, khoản trợ cấp này trở thành “chiếc phao an sinh”, giúp họ bớt đi nỗi lo cơm áo khi về già.

Để bảo đảm an sinh cho NCT, cùng với việc tăng chi ngân sách, họ còn cần được tạo cơ hội việc làm, hỗ trợ sinh kế và khuyến khích người già tiếp tục tham gia lao động, cống hiến tùy theo khả năng. Đây là nhu cầu chính đáng, vừa giúp họ có thêm thu nhập, vừa giữ được tinh thần minh mẫn, vui khỏe.

Ông Hồ Viết Lễ  cho biết thêm: “Năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 379/QĐ-TTg về Đề án NCT tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để họ được tham gia thị trường lao động khi có đủ điều kiện về sức khỏe, có định hướng, có chính sách hỗ trợ rõ ràng, giúp NCT duy trì sức khỏe tinh thần, thể chất và tiếp tục đóng góp cho xã hội”.

Mỗi tháng, NCT thêm một khoản tiền, thêm một niềm vui nhưng trên hết, là thêm sự an tâm và ấm lòng. Chính sách trợ cấp hưu trí xã hội không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là minh chứng cho tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bài, ảnh: PHƯỚC LY
 Từ khóa:
Thêmđiểm tựacho tuổi già
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đoàn kết - “điểm tựa” vượt qua khó khăn

Sau cơn lũ lịch sử, tinh thần đoàn kết của người dân lại được thể hiện rõ hơn lúc nào hết, như một điểm tựa để cùng nhau vượt qua khó khăn và được thể hiện trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT).

Đoàn kết - “điểm tựa” vượt qua khó khăn
Điểm tựa cho các đối tượng chính sách

Nguồn vốn tín dụng chính sách từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hương Thủy (hiện đang quản lý vốn trên địa bàn 3 phường: Phú Bài, Hương Thủy, Thanh Thủy) đã và đang góp phần tạo sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn quản lý.

Điểm tựa cho các đối tượng chính sách
Thêm điểm nhấn đô thị

Tuyến đường đi bộ kết hợp đường xe đạp chạy dọc bờ sông Hương đoạn từ bến thuyền Tòa Khâm đến chân cầu Đập Đá được xây dựng hoàn thành sẽ góp phần chỉnh trang môi trường đô thị, tạo cảnh quan sinh thái và thêm điểm nhấn cho ngành du lịch Huế.

Thêm điểm nhấn đô thị
Điểm tựa vững chắc cho người dân trong mưa lũ

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, mùa mưa bão năm nay, Công an TP. Huế đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều phương án ứng phó với thiên tai ngay từ sớm; đặc biệt là tập trung vào những tình huống sát với tình hình thực tế của mỗi địa bàn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Điểm tựa vững chắc cho người dân trong mưa lũ
Điểm tựa cho người cao tuổi

Hằng năm, vào ngày 1/10, cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (NCT). Đây không chỉ là dịp để toàn xã hội bày tỏ sự kính trọng đối với thế hệ đi trước, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm sóc, phụng dưỡng và bảo vệ sức khỏe NCT.

Điểm tựa cho người cao tuổi

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top