Điểm tựa cho người cao tuổi

Kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi ở Trạm Y tế xã Đan Điền

Chủ đề năm nay: “Vì một cộng đồng khỏe mạnh - Cùng chung tay chăm sóc sức khỏe NCT”, càng nhấn mạnh vai trò của gia đình, cộng đồng và đặc biệt là ngành y tế trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số ngày càng tăng nhanh.

Chung tay chăm sóc người cao tuổi

Theo thống kê, toàn thành phố hiện có hơn 203 ngàn NCT, chiếm 16,6% dân số; trong đó, khoảng 56% được khám sức khỏe định kỳ. Đây là tín hiệu tích cực nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức khi phần lớn NCT phải đối mặt với bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, loãng xương…

BSCKII. Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Dân số - Trẻ em, Sở Y tế TP. Huế nhấn mạnh: “NCT là nhóm đối tượng đặc biệt cần được quan tâm chăm sóc sức khỏe (CSSK) toàn diện. Nhận thức rõ điều này, ngành y tế thành phố đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng CSSK cho NCT, góp phần xây dựng thành phố văn minh, nhân văn”.

Trong những năm qua, mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và được xem là “tuyến đầu” trong công tác CSSK cộng đồng. Các trạm y tế phường, xã được đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực và trang thiết bị; đồng thời quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân, theo dõi định kỳ bệnh lý. Việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử giúp cán bộ y tế phát hiện sớm bất thường, kịp thời tư vấn, điều trị, hạn chế biến chứng, mang lại sự an tâm cho NCT và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Song song với đó, các chương trình khám sàng lọc, tầm soát bệnh mạn tính được tổ chức thường xuyên. Ông Trần Văn Minh (76 tuổi, xã Đan Điền) chia sẻ: “Nhờ tham gia buổi khám sàng lọc tại trạm y tế gần nhà, tôi mới phát hiện bị tăng huyết áp. Từ đó đến nay, tôi được bác sĩ hướng dẫn dùng thuốc và theo dõi đều đặn, sức khỏe ổn định hơn rất nhiều”.

BS. Phan Dũng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đan Điền cho biết: “Mỗi năm, chúng tôi tổ chức ít nhất hai đợt khám sàng lọc cho NCT. Nhờ thông tin phổ biến rộng rãi đến các tổ dân phố, ngày càng có nhiều NCT tham gia, từ đó nhiều trường hợp bệnh mạn tính đã được phát hiện và điều trị kịp thời. Trường hợp nhẹ được tư vấn theo dõi tại trạm, còn nặng thì hỗ trợ chuyển tuyến giúp NCT yên tâm”.

Đa dạng hóa mô hình chăm sóc

Không chỉ dừng ở hoạt động khám, chữa bệnh, ngành y tế TP. Huế còn đa dạng hóa mô hình CSSK NCT. Các chương trình tầm soát bệnh tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp được tổ chức định kỳ ở ngay các trạm y tế, giúp NCT thuận tiện hơn trong việc đi lại. Đặc biệt, dịch vụ CSSK tại nhà được mở rộng, hướng đến những cụ già neo đơn, hạn chế khả năng đi lại. Đây là mô hình nhân văn, giúp NCT tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn và giảm áp lực cho các cơ sở y tế tuyến trên. Đội ngũ y, bác sĩ được đào tạo chuyên sâu về y học lão khoa, kỹ năng giao tiếp và chăm sóc tâm lý cho NCT.

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế phối hợp Trung tâm Y tế Phú Lộc tổ chức khám sàng lọc tăng huyết áp cho 300 NCT tại xã Long Quảng. Nhiều trường hợp được đưa vào diện quản lý, tư vấn điều trị. ThS.BS. Lê Viết Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Lộc cho biết: “Địa bàn chúng tôi quản lý có hơn 29 ngàn NCT nên luôn chú trọng công tác CSSK. Thời gian tới, trung tâm sẽ tăng cường đầu tư trang thiết bị cho trạm y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc của người dân, đặc biệt là NCT”.

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, chăm sóc NCT không còn là trách nhiệm riêng của ngành y tế, mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Với sự quan tâm của chính quyền, sự đồng hành của cộng đồng và ý thức tự chăm sóc của mỗi người, TP. Huế đang từng bước xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nơi mọi người dân đều được quan tâm và CSSK kịp thời, đặc biệt là NCT.