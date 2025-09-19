Cảnh báo lừa đảo nhắm vào cán bộ hưu trí

Cán bộ hưu trí nhận lương hưu ở phường Phú Xuân

Ông Nguyễn Văn Thành, cán bộ hưu trí (phường Thuận Hóa, TP. Huế) chia sẻ: “Tôi vừa nhận được cuộc gọi tự xưng là nhân viên Bảo hiểm xã hội, nói rằng cần xác minh lại hồ sơ để "tránh bị cắt lương hưu". Người này còn gửi đường link, yêu cầu tôi khai thông tin tài khoản ngân hàng và nhập mã OTP. Nhờ cảnh giác, tôi đã hỏi con trai, mới biết đó là lừa đảo có thể khiến mình mất hết tiền trong tài khoản”.

Ngày 1/8, BHXH Việt Nam triển khai đồng nhất số định danh cá nhân/CCCD với mã số BHXH, người tham gia không cần thực hiện bất kỳ thủ tục bổ sung nào, quyền lợi bảo hiểm và lương hưu vẫn được đảm bảo đầy đủ. Lợi dụng việc này, một số đối tượng đã mạo danh nhân viên BHXH TP. Huế, gọi điện cho người tham gia, đặc biệt là cán bộ hưu trí, yêu cầu mang CCCD đến cơ quan BHXH để “đồng bộ dữ liệu” hoặc kết bạn Zalo để “hướng dẫn cập nhật thông tin”.

Chúng giải thích rằng việc cung cấp thông tin nhằm “tích hợp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử; đồng bộ dữ liệu để đi khám chữa bệnh”, hoặc “cập nhật ứng dụng VssID – BHXH số”, nhưng thực chất là để chiếm đoạt tài sản của người dân.

BHXH TP. Huế khẳng định việc đồng nhất CCCD với mã số BHXH được thực hiện hoàn toàn tự động trên hệ thống, người tham gia, thụ hưởng BHYT, BHXH, BHTN không cần khai báo hay làm thêm thủ tục nào. Trong suốt quá trình chuyển đổi, mọi quyền lợi vẫn được bảo đảm, không bị ảnh hưởng.