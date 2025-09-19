  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 26/09/2025 10:42

Cảnh báo lừa đảo nhắm vào cán bộ hưu trí

HNN.VN - Việc đồng nhất CCCD với mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện được hệ thống thực hiện tự động, người tham gia BHXH không cần khai báo hay thực hiện bất kỳ thao tác nào. Tuy nhiên, lợi dụng sự thiếu thông tin và hạn chế về công nghệ của những người cao tuổi đang nhận lương hưu, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo liên tục nhắn tin, gọi điện yêu cầu khai báo thông tin nhằm trục lợi.
Cán bộ hưu trí nhận lương hưu ở phường Phú Xuân 

Ông Nguyễn Văn Thành, cán bộ hưu trí (phường Thuận Hóa, TP. Huế) chia sẻ: “Tôi vừa nhận được cuộc gọi tự xưng là nhân viên Bảo hiểm xã hội, nói rằng cần xác minh lại hồ sơ để "tránh bị cắt lương hưu". Người này còn gửi đường link, yêu cầu tôi khai thông tin tài khoản ngân hàng và nhập mã OTP. Nhờ cảnh giác, tôi đã hỏi con trai, mới biết đó là lừa đảo có thể khiến mình mất hết tiền trong tài khoản”.

Ngày 1/8, BHXH Việt Nam triển khai đồng nhất số định danh cá nhân/CCCD với mã số BHXH, người tham gia không cần thực hiện bất kỳ thủ tục bổ sung nào, quyền lợi bảo hiểm và lương hưu vẫn được đảm bảo đầy đủ. Lợi dụng việc này, một số đối tượng đã mạo danh nhân viên BHXH TP. Huế, gọi điện cho người tham gia, đặc biệt là cán bộ hưu trí, yêu cầu mang CCCD đến cơ quan BHXH để “đồng bộ dữ liệu” hoặc kết bạn Zalo để “hướng dẫn cập nhật thông tin”.
Chúng giải thích rằng việc cung cấp thông tin nhằm “tích hợp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử; đồng bộ dữ liệu để đi khám chữa bệnh”, hoặc “cập nhật ứng dụng VssID – BHXH số”, nhưng thực chất là để chiếm đoạt tài sản của người dân.
BHXH TP. Huế khẳng định việc đồng nhất CCCD với mã số BHXH được thực hiện hoàn toàn tự động trên hệ thống, người tham gia, thụ hưởng BHYT, BHXH, BHTN không cần khai báo hay làm thêm thủ tục nào. Trong suốt quá trình chuyển đổi, mọi quyền lợi vẫn được bảo đảm, không bị ảnh hưởng.
Theo lãnh đạo BHXH TP. Huế, người dân cần đặc biệt cảnh giác: không truy cập vào các đường link lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hay bất kỳ thông tin cá nhân nào cho người không rõ danh tính. Khi cần điều chỉnh thông tin, nên trực tiếp liên hệ cơ quan BHXH, gọi Tổng đài 1900.9068 để được hỗ trợ, hoặc thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, hay ứng dụng VssID – BHXH số. Trong trường hợp phát hiện hành vi giả mạo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc BHXH gần nhất để xử lý kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi nên trao đổi với người thân khi nhận các cuộc gọi nghi vấn, tuyệt đối không cung cấp thông tin tài chính qua điện thoại. Chính quyền địa phương, các hội đoàn thể cũng cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cách nhận diện thủ đoạn lừa đảo mới để bảo vệ an toàn cho cán bộ hưu trí và người dân.

Trí Anh
 Từ khóa:
BHXHlừa đảocán bộ hưu trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo biến tướng

Những vụ lừa đảo xảy ra liên tiếp tại TP. Huế là lời cảnh báo về sự biến tướng ngày càng khó lường của tội phạm. Với chiêu trò đánh vào tâm lý hoảng sợ, nhẹ dạ và thiếu hiểu biết công nghệ, kẻ xấu dễ dàng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng nếu người dân không cảnh giác.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo biến tướng
“Lá chắn” vững chắc bảo vệ người dân trước tội phạm lừa đảo

Trước tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là lừa đảo qua mạng xã hội diễn biến phức tạp, Công an phường An Cựu đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác quản lý địa bàn; trở thành điểm tựa an toàn cho người dân.

“Lá chắn” vững chắc bảo vệ người dân trước tội phạm lừa đảo
Cảnh báo các thủ đoạn giả mạo cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo người dân

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội các cơ sở liên tục nhận được phản ánh của người dân, người lao động về việc có một số đối tượng tự xưng là cán bộ bảo hiểm xã hội gọi điện yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp..., nhằm thực hiện các thủ đoạn lừa đảo, trục lợi người dân.

Cảnh báo các thủ đoạn giả mạo cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo người dân

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top