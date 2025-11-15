  • Huế ngày nay Online
Dự án Menas Zone Vỹ Dạ hỗ trợ người dân đỗ xe tránh lũ

HNN.VN - Nhằm hỗ trợ người dân có điểm đỗ xe tránh lũ, Công ty CP Ariyana Vỹ Dạ đã bố trí nhiều điểm đỗ xe ô tô, xe máy miễn phí trong khu vực khuôn viên dự án.

Đỗ xe tránh lũ đúng cách để không gây cản trở giao thôngCần sắp xếp để hài hòa giữa sinh kế và trật tự đô thị

 Người dân đỗ xe tránh lũ trong khuôn viên dự án Menas Zone Vỹ Dạ. Ảnh: Văn Phan

Ngày 17/11, Công ty CP Ariyana Vỹ Dạ cho biết, đã có thông báo hỗ trợ cộng đồng cư dân vùng ảnh hưởng ngập lụt đỗ xe ô tô, mô tô tránh lũ trong khuôn viên Dự án Menas Zone Vỹ Dạ.

Menas Zone Vỹ Dạ là dự án phức hợp thương mại - dịch vụ - du lịch có quy mô gần 22.000 m2 do Công ty CP Ariyana Vỹ Dạ làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc tại phường Vỹ Dạ với 3 mặt tiền đường lớn Phạm Văn Đồng, Lâm Hoằng và Hàn Mặc Tử.

Ông Phan Văn Ky, Đội phó Đội An ninh Công trình Menas Zone Vỹ Dạ cho biết, thuộc số ít dự án có cốt nền cao, không ngập trong đợt lũ kỷ lục cuối tháng 10 đầu tháng 11 vừa qua, Menas Zone Vỹ Dạ mở cửa đón người dân đến đỗ xe miễn phí, đồng hành cùng cộng đồng vượt qua thiên tai, bảo vệ tài sản trong đợt lũ hiện tại. Theo đó, công ty đã bố trí 2 khu vực đỗ xe trong khuôn viên dự án và phía bên phải các tuyến đường nội bộ với công suất chứa khoảng 100 xe ô tô cùng nhiều xe máy.

“Nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông, bà con vui lòng tuân thủ theo hướng dẫn của đội an ninh khi có nhu cầu đậu xe tránh lũ tại dự án. Chúng tôi cũng yêu cầu chủ xe để lại số điện thoại trên xe để tiện liên lạc, đỗ xe bên phải các trục đường nội bộ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh”, ông Ky cho biết thêm.

Trong điều kiện mưa lụt như hiện nay, việc bố trí điểm đỗ xe tránh lũ như tại Công ty CP Ariyana Vỹ Dạ, Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế... không chỉ giúp người dân bảo vệ tài sản mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông của thành phố.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
