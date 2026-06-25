Xây dựng lực lượng Pháo binh-Tên lửa hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong điều kiện mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; lãnh đạo Binh chủng Pháo binh-Tên lửa qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang. Trước yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 29/6/1946, Đoàn Pháo binh Thủ đô được thành lập gồm 3 trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo, Pháo đài Xuân Canh. Ngày 18/6/1949 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 50 thành lập Cục Pháo binh. Tiếp đó, năm 1951, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đại đoàn 351-Đại đoàn Công Pháo đầu tiên của Quân đội ta; năm 1954, thành lập Bộ Chỉ huy Pháo binh; năm 1956, phát triển thành Bộ Tư lệnh Pháo binh.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 3988 ngày 16/8/2025 về thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa, ghi dấu mốc lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về việc điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, lực lượng Pháo binh-Tên lửa toàn quân kiên cường, sáng tạo, lập nhiều thành tích to lớn, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang, được Bác Hồ khen tặng “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa, vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lễ kỷ niệm là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua và xác định rõ con đường phía trước. Tự hào vì đã có một lực lượng Pháo binh anh hùng, chúng ta quyết tâm xây dựng lực lượng Pháo binh-Tên lửa hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trong giai đoạn mới, đất nước muốn phát triển nhanh, bền vững, phải có nền quốc phòng vững mạnh, có Lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong đó Pháo binh-Tên lửa là lực lượng hỏa lực rất quan trọng. Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa cần tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bộ Tư lệnh chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quy hoạch lực lượng, thế bố trí chiến lược, tổ chức biên chế, phương án tác chiến, cơ cấu hỏa lực… Tổ chức phải gọn nhưng không mỏng, mạnh, bền, cơ động, an toàn hiện đại và gắn với điều kiện Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng. Đổi mới mạnh mẽ công tác huấn luyện, giáo dục-đào tạo, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phát triển nghệ thuật tác chiến Pháo binh-Tên lửa Việt Nam, bảo đảm chiến đấu, chiến thắng trong điều kiện khó khăn, phức tạp nhất: có UAV trinh sát, UAV cảm tử, radar phản pháo, tác chiến điện tử, tấn công mạng, cơ động đường dài, địa hình phức tạp…

Lực lượng Pháo binh-Tên lửa phải đẩy mạnh việc làm chủ khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa vũ khí trang bị; nâng cao năng lực hậu cần-kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng; quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm. Có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng để từng bước làm chủ việc bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến, vật tư, mô phỏng, phần mềm, đạn dược và một số công nghệ then chốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị xây dựng bộ đội Pháo binh-Tên lửa thời kỳ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, kỷ luật nghiêm, tác phong chính quy, tư duy công nghệ, tinh thần đổi mới, khả năng thích ứng nhanh, làm chủ trang bị hiện đại, dữ liệu, quy trình, tình huống và làm chủ chính mình. Xây dựng đoàn kết thống nhất trong toàn lực lượng; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi biểu hiện suy thoái, ngại khó, ngại đổi mới, vi phạm kỷ luật, mất an toàn, lộ lọt bí mật; chăm lo đời sống của bộ đội và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị mới thành lập, đơn vị làm nhiệm vụ khó khăn, độc hại, nguy hiểm.

Lưu ý nhiệm vụ càng nặng nề, càng phải gần dân, trọng dân, dựa vào dân, vì nhân dân mà chiến đấu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ đội Pháo binh-Tên lửa tiếp tục làm tốt công tác dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, củng cố thế trận lòng dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan Trung ương, các địa phương, các quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp quốc phòng quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tin tưởng với truyền thống anh hùng, bản lĩnh vững vàng, ý chí quyết thắng, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Bộ đội Pháo binh-Tên lửa lập nhiều chiến công, thành tích mới, xứng đáng là lực lượng hỏa lực chủ yếu, thành tố quan trọng của phòng thủ chủ động và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

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