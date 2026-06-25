Niềm vui của người trong cuộc

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày ấn phẩm của Hội Nhà báo TP. Huế

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi cũng như đông đảo đồng nghiệp khi đến với không gian trưng bày của Hội Báo là tấm phông lớn với dòng chữ “Báo chí 34 tỉnh, thành sau sáp nhập” tại khu triển lãm trung tâm. Quả thật, 34 tỉnh thành với 87 gian trưng bày, dù ít về số lượng nhưng với thiết kế đồng bộ, hiện đại và đậm bản sắc đã tạo nên bức tranh sống động, phản ánh dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng trải qua 101 năm hình thành và phát triển, đồng thời thể hiện rõ xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới của báo chí.

Gian trưng bày của Hội Nhà báo thành phố Huế nằm cạnh không gian trưng bày của thành phố Đà Nẵng và liên chi hội nhà báo các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Chúng tôi mang đến với ngày hội những tờ báo số đặc biệt chào Xuân 2026 và những tờ Báo Huế ngày nay ra hàng ngày, Tạp chí Sông Hương và ấn phẩm của Hội Nhà báo.

Ngay sau phiên Khai mạc Hội Báo năm 2026, dòng người đổ về tham quan các gian trưng bày. Nhiều người dừng lại, ngắm nhìn sắc tím chủ đạo trên phông thiết kế với ý tưởng màu nhận diện của thành phố Huế.

Một vị khách ngoài 70 tuổi, trên tay cầm các tờ báo mà có lẽ bác được tặng sau tham quan mỗi gian hàng, nói với tôi: “Bác rất thích xem các chương trình truyền hình về Huế. Từ khi biết có kênh YouTube của HUE TV là bác thường vào xem các chương trình về văn hóa Huế. Văn hóa Huế rất đa dạng, giọng Huế thể hiện ở từng chương trình rất hấp dẫn!”. Rồi bác dừng lại ở những sản phẩm báo chí do chúng tôi trưng bày, chú ý đến tờ báo đặc biệt ra dịp Tết, tấm tắc khen bìa báo đẹp, có nhiều bài viết về văn hóa Huế và đề nghị được tặng một tờ. Vị độc giả vui vẻ cầm tờ báo trên tay và chào chúng tôi. Lúc đó lòng tôi vui một cảm xúc khó tả.

Gian trưng bày của Huế vinh dự được đón đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham quan ngay sau phiên khai mạc. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng đồng chí đã dành thời gian tìm hiểu các ấn phẩm tiêu biểu và ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ người làm báo địa phương trong tuyên truyền, phản ánh đời sống kinh tế - xã hội cùng sự lan tỏa những hình ảnh đẹp, phát triển về thành phố Huế trực thuộc Trung ương.

Đó là một buổi chiều bận rộn nhưng vui của chúng tôi khi gian trưng bày của Hội Nhà báo thành phố Huế đón nhận nhiều vị khách không chỉ dừng chân tham quan, mà còn chăm chú lật từng trang báo. Trong cuộc trò chuyện ngắn, một vị khách đang công tác tại đại sứ quán Việt Nam ở Hungari chia sẻ rằng, cách đây 7 năm, ông đã có chuyến công tác tại Huế và tình cờ đọc được Báo Thừa Thiên Huế. Ông ấn tượng với cách trình bày cũng như nội dung những bài báo. Trước khi rời gian trưng bày, vị khách đã xin được mang về những tờ Báo Huế ngày nay và Tạp chí Sông Hương. Và cứ thế, nhiều người đã đến, dừng chân nhìn ngắm và mong có được những tờ báo, tạp chí, ấn phẩm của Huế cho riêng mình.

Khép lại ba ngày của Hội Báo toàn quốc năm 2026, chúng tôi thu dọn gian trưng bày để trở về Huế. Điều khiến chúng tôi vui là toàn bộ số báo mang đến với Hội Báo toàn quốc đều được độc giả quan tâm và mong được tặng. Chúng tôi đã trao những tờ báo ấy bằng cả tấm lòng, sự trân quý. Nhiều vị khách chúng tôi đành lỗi hẹn vì không còn số báo đặc biệt chào Xuân 2026 với màu sắc bắt mắt, ấn tượng từ trang bìa để dành tặng. Đó là hạnh phúc không chỉ của riêng tôi mà còn của những người làm báo Huế về sức sống của báo chí trong dòng chảy của sự phát triển hôm nay.