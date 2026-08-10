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Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2026/2027: Cuộc đua chưa thể gọi tên

ClockChủ Nhật, 16/08/2026 08:58
HNN - Nếu phải chọn những đội có khả năng hiện diện ở tốp đầu, Becamex TP. Hồ Chí Minh, Quy Nhơn United và CLB Bóng đá Huế là những cái tên đáng chú ý nhất. Nhưng Phú Thọ, Thái Nguyên, Hưng Yên lại sẵn sàng đóng vai “kẻ phá bĩnh”, khiến cuộc đua rất khó để gọi tên.

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Đội bóng Cố đô tập luyện, chuẩn bị cho mùa giải mới. Ảnh: CLB Bóng đá Huế 

Tân binh cũng là cựu binh

Kế thừa nền tảng của Becamex Bình Dương - một thế lực của bóng đá Việt Nam tại V-League, vậy nên việc bị rớt hạng mùa trước là cú sốc lớn với Becamex TP. Hồ Chí Minh. Quyết tâm sớm trở lại sân chơi cao nhất, Becamex TP. Hồ Chí Minh ngay lập tức bổ nhiệm HLV Gerard Albadalejo Castano, chiến lược gia người Tây Ban Nha trong hành trình chinh phục giải

hạng Nhất mùa này.

Với thực lực trội hơn hẳn so với mặt bằng chung khi vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm và chất lượng được kiểm chứng ở V-League, như: Bùi Vĩ Hào, Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Tùng Quốc hay Việt Cường, Becamex TP. Hồ Chí Minh được xem là ứng viên sáng nhất cho ngôi đầu hạng Nhất mùa này. Nhưng dù được xem là “cửa trên” so với phần còn lại thì không phải Becamex TP. Hồ Chí Minh “muốn làm gì thì làm”.

Kết thúc mùa giải 2025/2026, Quy Nhơn United xếp thứ tư với 35 điểm sau 10 chiến thắng, 5 trận hòa và thua 7 trận, ghi 38 bàn. Hiện, đội bóng đất võ đang sở hữu những hảo thủ dạn dày kinh nghiệm ở nhiều đấu trường và từng khoác áo tuyển Việt Nam, như: Cao Văn Triền, Đỗ Hoàng Hên, Lê Thanh Phong, Đào Gia Việt và đặc biệt là Thaileon de Santana Santos - chân sút nổi bật nhất của Quy Nhơn United và là Vua phá lưới giải hạng Nhất 2025/2026 khi ghi 14 bàn thắng.

Có kinh nghiệm, nền tảng và dàn cầu thủ chất lượng, nếu cải thiện được khả năng duy trì phong độ xuyên suốt mùa giải, việc Quy Nhơn United giành 1 trong 2 tấm vé thăng hạng cũng không là điều quá khó.

Trên danh nghĩa, CLB Bóng đá Huế là một tân binh ở giải hạng Nhất mùa này. Nhưng xét về truyền thống, kinh nghiệm, đội bóng Cố đô lại quá “nhẵn mặt” ở sân chơi này.

Trở lại sân chơi chuyên nghiệp sau 1 mùa bóng tại giải hạng Nhì, điểm đáng chú ý của đội chủ sân Tự Do là họ đã có 1 hành trình không hề bằng phẳng. Sau lượt đi, đội chỉ có 9 điểm sau 6 trận, trong đó, hàng công là nút thắt khi chỉ ghi được 4 bàn. Ở lượt về, đội bóng chủ sân Tự Do cải thiện đáng kể hiệu suất ghi bàn, đồng thời giải quyết tốt bài toán thiếu hụt lực lượng. Khả năng làm chủ tuyến giữa, kiểm soát bóng và cách “đọc vị” đối phương ở từng trận đấu của thầy trò HLV Lê Chí Nguyện đã đưa đội bóng Cố đô “trở lại mái nhà xưa” một cách đầy thuyết phục.

Sau khi thăng hạng, Huế phải chia tay 3 cầu thủ mượn từ Viettel là Hữu Tuấn, Công Hậu và Hải Dương; riêng Hữu Tuấn là chân sút ghi nhiều bàn nhất cho đội với 5 pha lập công. Tuy nhiên, theo HLV Lê Chí Nguyện, trước thời điểm hạng Nhất 2026/2027 khởi tranh, những cầu thủ từng phải nghỉ dài hạn vì chấn thương như Xuân Đăng, Đình Sửu, Nhật Long sẽ trở lại. Trong khi đó, Anh Vũ, Lâm Sơn, Đăng Khoa và nhất là Tuấn Khải, Quang Dũng - 2 chân sút vừa được triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam - đã khẳng định được vị trí của mình

Với điều kiện hiện tại, cũng như so với Becamex TP. Hồ Chí Minh và Quy Nhơn United, CLB Bóng đá Huế chưa phải ứng viên số 1 cho suất thăng hạng, nhưng nếu lực lượng được bổ sung ngoại binh, bộ khung trẻ tiếp tục chứng tỏ sự trưởng thành, đội bóng Cố đô hoàn toàn có cơ sở để đặt mình vào cuộc đua tốp đầu.

Những kẻ ngáng đường

Hưng Yên là tên mới của Trẻ PVF-CAND. Với nền tảng là các chân sút trẻ được đào tạo bài bản và được “thử lửa” qua 1 mùa giải hạng Nhất cùng vị trí có thể cạnh tranh tốp đầu, ở mùa giải này, tham vọng của họ chính là đánh chiếm 1 trong 3 ngôi đầu.

Mùa trước, Xuân Thiện Phú Thọ cán đích thứ năm với 33 điểm, chỉ kém Quy Nhơn United 2 điểm và Hưng Yên 1 điểm. Vị trí này cho thấy khoảng cách giữa Phú Thọ và nhóm cạnh tranh tốp đầu không quá lớn. Nếu cải thiện khả năng ghi bàn, đồng thời chơi ổn định hơn ở những thời điểm quyết định, đội bóng đất Tổ có thể là kẻ ngáng chân khó chịu.

Thái Nguyên là đội bóng kế thừa nòng cốt của Trẻ Hà Nội, đội vừa giành quyền lên hạng Nhất cùng CLB Bóng đá Huế. So với các đội đã nêu, Thái Nguyên thiếu kinh nghiệm ở sân chơi này. Nhưng đó cũng chính là lý do đội bóng có thể trở thành một ẩn số. Nếu nhanh chóng thích nghi với môi trường hạng Nhất, tận dụng tốt lợi thế sức trẻ và khát khao thể hiện mình, Thái Nguyên đủ khả năng gây khó cho các đội tốp đầu.

Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2026/2027 có 14 CLB tham dự, khởi tranh từ 11/9/2026 - 16/5/2027. Tại giải, mỗi CLB được đăng ký tối đa 1 cầu thủ người nước ngoài, đồng thời, được đăng ký 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài và 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam. Kết thúc mùa giải, 2 đội đứng đầu giành suất thăng hạng trực tiếp, 2 CLB đứng cuối xuống thi đấu tại Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia mùa kế tiếp.
Hàn Đăng
 Từ khóa: Giải bóng đáhạng NhấtQuốc gia
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