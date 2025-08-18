Hơn 334.000 căn nhà đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên toàn quốc

Nhiều tỉnh, thành trên cả nước đang tích cực triển khai chính sách cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Trong đó, có 255.310 căn được xây mới và 78.924 căn được sửa chữa. Các nhóm đối tượng được thụ hưởng bao gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo và cận nghèo thuộc hai Chương trình mục tiêu quốc gia; người dân trong diện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và các nhóm đối tượng đặc thù khác.

Đáng chú ý, phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng Chính phủ phát động đã đạt được kết quả ấn tượng. Tính đến thời điểm hiện tại, 100% dự án xây dựng, cải tạo nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo trong khuôn khổ phong trào đã được khởi công, tạo động lực mạnh mẽ cho các địa phương xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/8/2025.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian qua, cả nước đã huy động được 454.318 lượt người tham gia đóng góp với tổng cộng hơn 2,7 triệu ngày công lao động. Song song với đó, nguồn lực tài chính cũng được huy động mạnh mẽ từ nhiều kênh, bao gồm ngân sách Nhà nước, đóng góp của các hộ dân và các nguồn xã hội hóa, với tổng kinh phí lên tới 24.761,596 tỷ đồng.

Những con số này thể hiện sự vào cuộc quyết liệt và đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công cuộc bảo đảm an sinh nhà ở cho người dân.