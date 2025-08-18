  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 18/08/2025 14:51

Hơn 334.000 căn nhà đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên toàn quốc

Theo tổng hợp báo cáo từ 34 địa phương và các cơ quan liên quan, đến hết ngày 17/8/2025, cả nước đã hỗ trợ tổng cộng 334.234 căn nhà cho các đối tượng chính sách và hộ dân khó khăn về nhà ở.

Trao 2 căn nhà cho hộ khó khăn ở phường Dương NỗCon trăng mắc cạnNgôi nhà nhỏ lan tỏa yêu thương

Nhiều tỉnh, thành trên cả nước đang tích cực triển khai chính sách cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

Trong đó, có 255.310 căn được xây mới và 78.924 căn được sửa chữa. Các nhóm đối tượng được thụ hưởng bao gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo và cận nghèo thuộc hai Chương trình mục tiêu quốc gia; người dân trong diện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và các nhóm đối tượng đặc thù khác.

Đáng chú ý, phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng Chính phủ phát động đã đạt được kết quả ấn tượng. Tính đến thời điểm hiện tại, 100% dự án xây dựng, cải tạo nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo trong khuôn khổ phong trào đã được khởi công, tạo động lực mạnh mẽ cho các địa phương xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/8/2025.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian qua, cả nước đã huy động được 454.318 lượt người tham gia đóng góp với tổng cộng hơn 2,7 triệu ngày công lao động. Song song với đó, nguồn lực tài chính cũng được huy động mạnh mẽ từ nhiều kênh, bao gồm ngân sách Nhà nước, đóng góp của các hộ dân và các nguồn xã hội hóa, với tổng kinh phí lên tới 24.761,596 tỷ đồng.

Những con số này thể hiện sự vào cuộc quyết liệt và đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công cuộc bảo đảm an sinh nhà ở cho người dân.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
hỗ trợxây mớisửa chữatoàn quốccăn nhà
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ra mắt Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân

Sáng 18/8, tại Hà Nội, diễn ra Lễ công bố Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân và Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Cục Thuế với Công ty Cổ phần MISA. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa quản lý thuế, giúp người nộp thuế tiếp cận chính sách nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn.

Ra mắt Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân
Hỗ trợ doanh nghiệp: Một bàn tay khó làm nên tiếng vỗ - Bài 1: Nền móng đã xây

Nghị quyết 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68) đã xác định để kinh tế tư nhân là động lực của nền kinh tế quốc gia cần tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn, xây dựng, hoàn thiện pháp luật và cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển. Theo đó, việc xây dựng môi trường hỗ trợ doanh nghiệp (DN) thân thiện, lấy DN làm trung tâm cần được định hình.

Hỗ trợ doanh nghiệp Một bàn tay khó làm nên tiếng vỗ - Bài 1 Nền móng đã xây
Hướng tới mục tiêu hỗ trợ 1 triệu phụ nữ tiếp cận các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe đúng cách

Ngày 15/8, Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Quỹ "Vì một triệu phụ nữ Việt Nam khỏe mạnh” và chương trình “Yêu thương bắt đầu từ sự chủ động" tại Hà Nội. Sự kiện hướng tới mục tiêu hỗ trợ 1 triệu phụ nữ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, thông tin khoa học và phương pháp chăm sóc sức khỏe đúng cách.

Hướng tới mục tiêu hỗ trợ 1 triệu phụ nữ tiếp cận các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe đúng cách

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top