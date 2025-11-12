Thủ tướng nêu phương châm 14 chữ với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện lực lượng Công an từ Trung ương tới cơ sở và đại diện các đại biểu tiêu biểu của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong cả nước.

Thực hiện Nghị quyết số 12 -NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", ngày 1/7/2024, Bộ Công an đã tổ chức ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên cả nước- là lực lượng được thành lập trên cơ sở kiện toàn thống nhất tổ chức của ba lực lượng gồm: Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng, theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023.

Sau hơn một năm hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng thế trận an ninh vững chắc ngay từ cơ sở, khẳng định là chỗ dựa tin cậy của chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành Công an đối với lực lượng quần chúng nòng cốt - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo báo cáo của Bộ Công an, từ thời điểm chính thức thành lập và đồng loạt ra mắt trên phạm vi cả nước (01/7/2024) đến nay, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã nhanh chóng phát triển với hơn 86.000 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được thành lập, hơn 276.000 thành viên tham gia.

Lực lượng đã cung cấp trên 141.000 tin báo liên quan đến an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội, qua đó hỗ trợ giải quyết gần 91.000 vụ việc; thực hiện gần 787.000 lượt tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự và tham gia hỗ trợ xây dựng hơn 17.000 mô hình, điển hình tiên tiến phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia hỗ trợ hơn 9.500 vụ việc liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, gần 8.500 vụ việc liên quan đến cứu nạn, cứu hộ; thực hiện gần 287.000 lượt tuyên truyền góp phần thu hồi hơn 76.500 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; hỗ trợ vận động, giáo dục hơn 217.000 trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú ở cơ sở; tham gia hơn 2.645.000 lượt tuần tra, phát hiện gần 83.000 vụ việc vi phạm liên quan đến an ninh, trật tự; hỗ trợ gần 463.000 lượt hướng dẫn phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông...

Đặc biệt, trong thiên tai, lũ lụt, hình ảnh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không quản hiểm nguy, gác lại gian khó của bản thân, cùng chính quyền địa phương và Công an xã "đi từng ngõ, gõ từng nhà", đến từng khu dân cư bị cô lập để hỗ trợ, di dời người dân, chuyển lương thực đến các hộ neo đơn và giúp Nhân dân khắc phục hậu quả, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao hoa chúc mừng, động viên các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Các đại biểu đã trình bày các tham luận, nêu các nhiệm vụ, giải pháp đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Số vụ phạm pháp hình sự giảm hơn 8% so với cùng kỳ

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành Công an đối với lực lượng quần chúng nòng cốt đang ngày đêm góp sức hỗ trợ, gìn giữ bình yên cho từng thôn, xóm, khu phố, cho từng người, cho từng bản làng trên khắp mọi miền đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, đảm bảo an ninh, trật tự quốc gia, an toàn xã hội được Đảng, Nhà nước ta xác định là những nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. An ninh, trật tự ở cơ sở có vai trò rất quan trọng, đảm bảo môi trường ổn định cho phát triển bền vững, sự bình yên cuộc sống của nhân dân. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định: quan tâm xây dựng lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ gìn giữ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Nhận thức sâu sắc về tình hình với tầm nhìn chiến lược, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, khi đó là Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đã đề xuất Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thủ tướng nêu rõ, đảm bảo an ninh, trật tự quốc gia, an toàn xã hội được Đảng, Nhà nước ta xác định là những nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng về việc thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc tại cơ sở.

Đồng thời, việc thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, phân tán của ba lực lượng trước đây và trên thực tế, đã tạo sự thống nhất trong chỉ huy và phối hợp hành động, giúp việc nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát và xử lý các vấn đề an ninh, trật tự kịp thời, hiệu quả hơn. Qua đó, phát hiện sớm các nguy cơ, vấn đề tiềm ẩn ngay từ cơ sở để xử lý, ngăn chặn từ gốc, bởi mọi người dân đều ở cơ sở.

Thủ tướng đánh giá, với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, việc triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bước đầu đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, nổi bật.

Trước hết, thực tế triển khai cho thấy đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và các cơ quan đã thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng và tổ chức thực hiện bài bản, đồng bộ, hiệu quả.

Bộ Công an đã làm tốt vai trò cơ quan đầu mối tham mưu cho Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Xây dựng, trình ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật, tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, tổ chức sơ kết, đánh giá. Kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy định đồng bộ, rõ ràng để các thành viên tham gia lực lượng yên tâm, gắn bó với sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự.

Các cấp ủy, chính quyền tích cực chỉ đạo, triển khai, thực hiện, hướng dẫn, quản lý về tổ chức hoạt động, chỉ đạo, điều hành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã góp phần vào nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình và phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa; hỗ trợ tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát hiện vi phạm pháp luật, hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật, với nhiều mô hình hay, phong trào tốt. Đặc biệt, thể hiện vai trò tích cực trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an toàn trật tự giao thông, phòng chống lụt, bão.

Theo Thủ tướng, có thể khẳng định, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhanh chóng phát huy vai trò, bám sát cơ sở, kề vai sát cánh, cùng làm, cùng chịu đựng, cùng hưởng niềm vinh dự, tự hào với nhân dân.

Những kết quả đạt được sau một năm triển khai lực lượng đã đóng góp vào sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Số vụ phạm pháp hình sự giảm hơn 8% so với cùng kỳ. Nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp được hòa giải kịp thời, nhiều địa phương ghi nhận tai nạn giao thông giảm rõ rệt, tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Từ đó khẳng định đường lối lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương trong việc xây dựng lực lượng hỗ trợ an ninh trật tự ở cơ sở.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thể hiện sự gắn bó mật thiết với nhân dân; góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc với những hành động đẹp như dũng cảm truy bắt tội phạm, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc đe dọa tính mạng, tài sản của người dân, kịp thời cứu người đuối nước, cứu nạn, cứu hộ người dân trong thiên tai, lũ lụt, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều thành viên lực lượng đã hy sinh và bị thương để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân (đã có 82 thành viên bị thương và đặc biệt là có 7 đồng chí đã hy sinh). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng ghi nhận, tri ân sự hy sinh, mất mát của các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, chia sẻ sâu sắc với các gia đình, thân nhân các thành viên đã hy sinh và bị thương. Thủ tướng nêu rõ, việc tôn vinh 34 tập thể, 36 cá nhân tiêu biểu tại Hội nghị là sự ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, những kết quả, thành tích của lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh những được rất cơ bản, Thủ tướng nêu rõ, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở còn nhiều khó khăn và còn những băn khoăn, trăn trở. Theo đó, một số địa phương chưa cân đối được ngân sách nên kinh phí hỗ trợ, mua sắm trang thiết bị, may trang phục, bố trí cơ sở vật chất cho lực lượng còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Năng lực, trình độ của các thành viên chưa đồng đều trong việc thực hiện các nhiệm vụ, nhất là những việc khó, việc nguy hiểm, tiếp cận với công nghệ cao; có nơi, có lúc còn hạn chế về quản lý, pháp lý, chuyên môn, kỹ năng hoạt động, chuyển đổi số…

"Bản lĩnh; mưu trí; dũng cảm; mắt sáng, tai thính; nhân văn; vì dân

Theo Thủ tướng, thời gian tới, bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế sẽ nảy sinh nhiều vấn đề mới đối với bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, an toàn xã hội, môi trường phát triển kinh tế - xã hội và sự bình yên cuộc sống của nhân dân; đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải được triển khai, thực hiện từ cơ sở, phòng ngừa chủ động, phát hiện tội phạm từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở trong thời gian tới, Thủ tướng lưu ý và nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, tiếp tục thống nhất, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của lực lượng này; xác định công tác bảo đảm an ninh, trật tự là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, phải lấy nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể, mọi hoạt động phải hướng về người dân và người dân phải tham gia nhiệm vụ và thụ hưởng thành quả.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở vì dân, gần dân, sát dân, hiểu dân, chăm lo cho dân, tham gia hòa giải, mâu thuẫn, gìn đoàn kết nội bộ, không để hình thành những điểm nóng về an ninh, trật tự ngay tại địa bàn cơ sở; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thủ tướng lưu ý, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhằm khuyến khích, động viên tinh thần tích cực tham gia, cách làm hay, sáng tạo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thủ tướng cũng yêu cầu phải tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để hoạt động phù hợp với phương thức hoạt động, tình hình thực tế tại địa bàn, các đối tượng khác nhau, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường công tác giáo dục, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bộ Tài chính chủ trì với phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế tài chính hỗ trợ cho các địa phương khó khăn, hướng dẫn chi tiết về định mức chi, cơ chế phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định, góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc; hoàn thành chậm nhất trong quý II năm 2026.

Bộ Công an chủ trì cùng với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ lưỡng, đề xuất về chính sách cho thành viên tham gia lực lượng, thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì Chính phủ giải quyết, thuộc thẩm quyền cao hơn thì Chính phủ sẽ báo cáo với các cấp có thẩm quyền.

Về Chỉ thị tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chủ trì xây dựng, trình vào tháng 12/2025.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, Thủ tướng yêu cầu phải quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ, chia sẻ với các lực lượng ở cơ sở; trong khi chờ chính sách mới được ban hành, các cấp chính quyền nghiên cứu, hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, như về bảo hiểm y tế…

Thủ tướng đề nghị lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục thể hiện vai trò là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng qua 80 năm trưởng thành; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng, không ngại khó, ngại khổ, tận tâm, tận tụy, tận lực vì nhân dân phục vụ; gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền, tích cực hỗ trợ lực lượng công an; bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, hỗ trợ ngăn chặn, xử lý các vấn đề phức tạp ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở, góp phần xây dựng xã, phường không tội phạm, không ma túy, không tệ nạn, mỗi thôn, mỗi bản, mỗi khu phố, mỗi làng xóm thực sự là một pháo đài vững chắc về an ninh trật tự một cách tổng thể, toàn diện, bền vững, lâu dài.

Nêu phương châm 14 chữ với lực lượng: "Bản lĩnh; mưu trí; dũng cảm; mắt sáng, tai thính; nhân văn; vì dân", Thủ tướng khẳng định bảo vệ an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó có an ninh trật tự, có an toàn, an dân tại cơ sở.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ của nhân dân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn, góp phần giữ gìn được sự bình yên cuộc sống ở khắp mọi miền của Tổ quốc.