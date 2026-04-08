Thăm, chúc Tết và làm việc với Công an các tỉnh ở Lào

HNN.VN - Từ ngày 6 đến 10/4, Đoàn đại biểu Công an TP. Huế do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết và làm việc với Công an các tỉnh Salavan, Champasak, Savannakhet, Sekong (CHDCND Lào).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) chúc Tết Công an tỉnh Salavan

Tại tỉnh Salavan, nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng Công an Lào (5/4/1961 - 5/4/2026), Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn gửi lời chúc mừng năm mới tới Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Salavan cùng gia đình. Hai bên ghi nhận và đánh giá cao kết quả phối hợp trong thời gian qua, nhất là việc triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công an hai địa phương. Qua đó, công tác trao đổi thông tin được duy trì thường xuyên, nhiều vụ việc phát sinh được phối hợp giải quyết kịp thời góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Thông tin tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, năm 2025, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn TP. Huế tiếp tục được giữ vững; các yếu tố phức tạp về an ninh được phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa; tội phạm về trật tự xã hội giảm rõ rệt; công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đạt nhiều kết quả tích cực. Những kết quả này có sự đóng góp quan trọng từ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các địa phương của Lào, trong đó có Công an tỉnh Salavan.

Công an TP. Huế và Công an tỉnh Salavan thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, định hướng hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Bộ Công an. Qua đó, nâng cao chất lượng thực hiện các nội dung đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đại biểu Công an TP. Huế đã đến chào xã giao đồng chí Dao Vong Phôn Kẹo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Salavan. Trước đó, đoàn đã đến thăm, làm việc với Công an tỉnh Savannakhet và chào xã giao lãnh đạo tỉnh. Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiếp tục đến thăm, chúc Tết Công an các tỉnh Sekong, Champasak và chào xã giao lãnh đạo các địa phương này.

Minh Nguyên
