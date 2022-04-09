Cần sớm chuyển giao cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh (bìa phải) kiểm tra khu nhà, đất Cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Thiếu đất theo quy chuẩn

Trường THPT Phan Đăng Lưu hiện có 40 lớp với hơn 1.700 học sinh nhưng khuôn viên chỉ rộng 4.921m², bình quân khoảng 2,8m²/học sinh, chưa bằng một nửa mức tối thiểu 6m²/học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường cũng thiếu sân chơi, sân tập và một số phòng học bộ môn; nhiều năm qua phải mượn thêm cơ sở khác để bố trí phòng học.

Ông Trần Thanh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu cho biết, nhu cầu mở rộng trường hiện nay hết sức cấp thiết. Năm học 2026 - 2027, trường có khoảng 40 lớp, trong khi chỉ có 20 phòng học. Các phòng học được khai thác tối đa, hầu như không còn quỹ phòng để tổ chức các hoạt động phụ đạo, bồi dưỡng học sinh hay các hoạt động chuyên môn khác.

Không chỉ thiếu phòng học, trường còn thiếu cả không gian để học sinh vui chơi, rèn luyện thể chất. Với diện tích khuôn viên hiện nay, trường gần như không có sân chơi, bãi tập đúng nghĩa, phải mượn địa điểm bên ngoài để học thể dục, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục toàn diện.

Trong khi đó, cơ sở 3 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế có diện tích 5.962m², nằm liền kề Trường THPT Phan Đăng Lưu lại bị bỏ trống suốt nhiều năm qua. Gần 10 năm nay, UBND thành phố đã nhiều lần kiến nghị Bộ Công Thương và Bộ Tài chính bàn giao cơ sở này để mở rộng Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Theo ông Trần Thanh Dũng, điều nhà trường mong mỏi nhất lúc này là cơ sở 3 sớm được bàn giao để kịp mở rộng, chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027. Nếu được tiếp nhận, tổng diện tích khuôn viên của Trường THPT Phan Đăng Lưu sẽ tăng lên 10.883m², cơ bản đáp ứng quy chuẩn đối với một trường THPT theo quy định. Đây cũng là điều kiện quan trọng để nhà trường đầu tư bổ sung phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn mới.

Tránh lãng phí tài sản công

Việc đề xuất tiếp nhận cơ sở 3 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế không phải là câu chuyện mới. Từ năm 2017 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh sắp xếp, xử lý tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND TP. Huế) đã 6 lần có văn bản gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đề nghị tiếp nhận khu nhà đất cơ sở 3 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế để mở rộng diện tích Trường THPT Phan Đăng Lưu hiện đang quá chật hẹp, không đáp ứng tiêu chuẩn về diện tích cho việc tổ chức dạy học.

Mới đây nhất, ngày 6/2/2026, UBND thành phố tiếp tục có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc này. UBND thành phố đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế phối hợp giải quyết dứt điểm việc bàn giao khu nhà và đất để địa phương sớm đưa vào phục vụ nhu cầu giáo dục. Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế kiểm tra hiện trạng nhà, đất, đề xuất phương án sắp xếp theo hướng đề nghị chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý.

Trên cơ sở đề nghị của địa phương, Bộ Tài chính nhiều lần có văn bản hướng dẫn, đề nghị Bộ Công Thương và UBND TP. Huế phối hợp thực hiện việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất theo quy định. Ngay sau khi nhận được văn bản kiến nghị lần thứ 6 của UBND TP. Huế, ngày 11/2/2026, Bộ Tài chính tiếp tục có văn bản gửi Bộ Công Thương, đề nghị khẩn trương phối hợp với UBND TP. Huế xử lý việc chuyển giao cơ sở 3 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính nhằm tránh lãng phí tài sản công.

Hiện Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế có 3 cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố. Trong đó, cơ sở 1 tại đường Nguyễn Huệ và cơ sở 2 ở Khu đô thị mới An Vân Dương có tổng diện tích hơn 11ha, là nơi tập trung các hoạt động giảng dạy, thực hành, thư viện, ký túc xá... Riêng cơ sở 3 nằm tách biệt với hai cơ sở còn lại khoảng 10km, nhiều năm không được đầu tư, các dãy phòng học và hội trường đều xuống cấp, bị bỏ không. Vì vậy, việc bàn giao cơ sở 3 cho địa phương quản lý sẽ vừa tránh lãng phí tài sản công, vừa đáp ứng nhu cầu cấp bách về quỹ đất giáo dục trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện có điều kiện để mở rộng Trường THPT Phan Đăng Lưu nhưng vướng mắc lớn nhất là cơ chế quản lý đối với khu nhà, đất của cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Thành phố đang tiếp tục làm việc với Bộ Công Thương để thống nhất việc chuyển giao, tạo cơ sở mở rộng quỹ đất cho nhà trường. Sau khi hoàn tất việc tiếp nhận, thành phố sẽ triển khai quy hoạch tổng thể và đầu tư đồng bộ trường chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.