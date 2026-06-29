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Thể thao

Sẵn sàng bảo vệ ngôi vương khu vực

ClockThứ Bảy, 04/07/2026 10:21
HNN - Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik đang sở hữu lực lượng được đánh giá mạnh bậc nhất khu vực, sẵn sàng bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

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Nguyễn Tài Lộc (số 94) sẽ giúp đội tuyển có thêm nhiều phương án tấn công. Ảnh: CLB Ninh Bình 

Khép lại mùa giải V.League 2025/2026, bóng đá Việt Nam lại hướng sự chú ý đến ASEAN Cup 2026 tổ chức vào cuối tháng 7. Trong lần đầu tiên giải đấu diễn ra vào mùa hè, “Những chiến binh sao vàng” bước vào giải đấu với mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Vào giữa tháng 6 vừa qua, HLV Kim Sang Sik đã chốt danh sách triệu tập 28 cầu thủ cho đợt tập huấn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Ở vị trí thủ môn, bộ ba Trần Trung Kiên, Đặng Văn Lâm và Patrik Lê Giang mang đến sự yên tâm cho người hâm mộ. Việc có ba thủ môn chất lượng giúp ban huấn luyện có nhiều lựa chọn trong từng hoàn cảnh cụ thể.

Hàng phòng ngự tiếp tục là nền tảng quan trọng của “Những chiến binh sao vàng”. Thiếu vắng Cao Pendant Quang Vinh, cánh trái của đội tuyển sẽ được án ngữ bởi Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định) và Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel). Đây là hai cầu thủ cơ động, có khả năng tham gia tấn công và tạt bóng rất tốt. Ở cánh đối diện, Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội) mang đến kinh nghiệm và sự bền bỉ, trong khi Trương Tiến Anh (Ninh Bình) với tốc độ cùng khả năng lên công về thủ nhịp nhàng sẽ là mũi khoan lợi hại bên hành lang phải.

Ở trung tâm hàng thủ, sự góp mặt của những cái tên giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Bùi Hoàng Việt Anh hay Đoàn Văn Hậu (CAHN) giúp tuyển Việt Nam sở hữu bộ khung vững chắc cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh trận mạc. Bên cạnh đó, những nhân tố trẻ như Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng) hay Đinh Quang Kiệt (HAGL) mang đến thêm lựa chọn cho ban huấn luyện, đồng thời tạo nên sự cạnh tranh tích cực trong đội hình.

Tuyến giữa có thể xem là khu vực mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình) tiếp tục giữ vai trò nhạc trưởng sau mùa giải thành công cùng Ninh Bình với 7 bàn thắng và 3 kiến tạo. Khả năng điều tiết lối chơi, giữ nhịp trận đấu và tung ra những đường chuyền mở ra cơ hội của Hoàng Đức sẽ là chìa khóa trong cách vận hành chiến thuật của HLV Kim Sang Sik.

Bên cạnh đó, Nguyễn Quang Hải (CAHN) vẫn là cầu thủ có thể tạo ra khác biệt bằng những khoảnh khắc xuất thần từ các tình huống cố định hay những đường chuyền quyết định. Những cầu thủ trẻ như Ngô Đăng Khoa, Công an TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Hai Long (Hà Nội) hay Nguyễn Ngọc Mỹ (Ninh Bình) cũng sẽ giúp đội tuyển có thêm tốc độ và cách tiếp cận mới trong trường hợp đội nhà gặp bế tắc. Sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên (CAHN) cũng giúp đội tuyển có thêm những “cú đấm” từ tuyến hai khi tiền vệ này ghi tới 9 bàn cho CAHN trong mùa giải vừa qua.

Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son (Nam Định) tiếp tục là đầu tàu với khả năng càn lướt, dứt điểm và hoạt động độc lập rất tốt. Tân binh Nguyễn Tài Lộc (Ninh Bình) với chiều cao 1m88 được kỳ vọng mang đến sự đa dạng trong các phương án tấn công. Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc (CAHN) được kỳ vọng trở thành quân bài tạo đột biến nhờ kỹ thuật, tốc độ và sự tự tin trong các tình huống một đối một.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn toàn đủ cơ sở để tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực.

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 Từ khóa: Sẵn sàngbảo vệngôi vươngkhu vực
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