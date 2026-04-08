Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu

Kiểm tra báo động, sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 3

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe lãnh đạo Bộ CHQS thành phố Huế báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong những ngày lễ lớn sắp tới, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; hệ thống kế hoạch, văn kiện; đồng thời tổ chức báo động, kiểm tra thực tế tại Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 3.

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận và đánh giá cao lực lượng vũ trang thành phố đã duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là khu vực vùng trời, vùng biển và biên giới. Công tác tham mưu, xử lý tình huống được thực hiện kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an toàn trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam kết luận tại đợt kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, Đoàn công tác yêu cầu lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để đánh giá, xử lý kịp thời các vấn đề ngay từ cơ sở. Đồng thời, cần chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Các đơn vị cần thực hiện nghiêm các quy định về quản lý thiết bị bay không người lái, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển; tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới. Song song với nhiệm vụ chuyên môn, cần tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí lành mạnh cho bộ đội trong dịp lễ, bảo đảm an toàn, tiết kiệm; quan tâm nâng cao đời sống bộ đội; chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật; bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ và an toàn giao thông.