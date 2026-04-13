Lá chắn giảm thiểu nguy cơ lây lan HIV ra cộng đồng

Tổ chức các hội thi tìm hiểu kiến thức liên quan đến HIV/AIDS

Quản lý chặt chẽ, điều trị hiệu quả

Theo số liệu thống kê, hiện toàn thành phố có 601 người nhiễm HIV còn sống đang được quản lý, trong đó 596 người đang điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ARV), đạt tỷ lệ hơn 99%. Đây là con số tích cực, thể hiện hiệu quả trong công tác quản lý và điều trị.

Thực tế cho thấy, việc phát hiện sớm và đưa người bệnh vào điều trị kịp thời đóng vai trò then chốt. Trường hợp của chị Nguyễn Thị M. (phường Hương An, TP. Huế) là một ví dụ điển hình. Sau khi phát hiện nhiễm HIV, chị từng rơi vào khủng hoảng tâm lý, mặc cảm và tự cô lập bản thân. Tuy nhiên, nhờ được tư vấn, hỗ trợ và điều trị tại CDC Huế, sức khỏe chị dần ổn định, có thể lao động, sinh hoạt bình thường và chủ động phòng tránh lây nhiễm cho người thân.

Không chỉ riêng chị M., mỗi ngày, nhiều người nhiễm HIV đã tìm đến CDC Huế để được xét nghiệm, tư vấn và điều trị miễn phí. Tại đây, người bệnh được hướng dẫn đầy đủ về cách phòng tránh lây nhiễm, tuân thủ điều trị và chăm sóc sức khỏe lâu dài. Cùng với đó, những người có nguy cơ cao hoặc có người thân nhiễm HIV cũng chủ động đến các cơ sở y tế để xét nghiệm.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song tình hình dịch HIV/AIDS tại TP. Huế vẫn còn những diễn biến phức tạp. Trong quý I/2026, thành phố phát hiện 10 ca nhiễm mới, tất cả đều là nam giới, trong đó có 6 trường hợp thuộc nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM).

Đáng chú ý, con đường lây nhiễm chủ yếu vẫn là quan hệ tình dục không an toàn. Độ tuổi nhiễm HIV ngày càng trẻ hóa, với hơn 50% ca nhiễm mới dưới 30 tuổi. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc phải đổi mới công tác truyền thông, tiếp cận nhóm nguy cơ cao và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Tư vấn xét nghiệm HIV cho người dân

Đẩy mạnh truyền thông và dự phòng

Theo BSCKII. Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC Huế, thời gian qua, Trung tâm đã triển khai đa dạng các hình thức truyền thông, từ loa đài cơ sở đến mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok. Nội dung không chỉ dừng lại ở tuyên truyền phòng bệnh mà còn giới thiệu các giải pháp như tự xét nghiệm HIV và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP).

Bên cạnh đó, mạng lưới đồng đẳng viên đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận nhóm nguy cơ cao như MSM, phụ nữ bán dâm, người sử dụng ma túy. Trong quý I/2026, hàng trăm lượt người đã được tiếp cận dịch vụ, tư vấn xét nghiệm và cấp phát các phương tiện phòng tránh như bao cao su. Việc mở rộng xét nghiệm cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận với hơn 21.000 lượt xét nghiệm được thực hiện, phát hiện 32 trường hợp dương tính. Điều này cho thấy hiệu quả của chiến lược “tìm ca bệnh trong cộng đồng”.

Một trong những điểm sáng trong công tác quản lý HIV tại TP. Huế là việc triển khai điều trị ARV sớm và liên tục. Ngay sau khi phát hiện ca dương tính, bệnh nhân được chuyển nhanh đến cơ sở điều trị, có thể bắt đầu dùng thuốc ngay hoặc trong vòng 7 ngày.

“Việc cấp phát thuốc linh hoạt từ 2 - 3 tháng/lần giúp người bệnh giảm chi phí, tăng khả năng tuân thủ điều trị. Đồng thời, ngành y tế duy trì theo dõi tải lượng vi rút định kỳ, hướng tới mục tiêu “K=K” (không phát hiện = không lây truyền)”, bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cũng được triển khai hiệu quả với hàng trăm bệnh nhân tham gia, góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm người nghiện.

Để nâng cao hiệu quả quản lý người nhiễm HIV trong cộng đồng, thời gian tới CDC Huế tiếp tục củng cố hệ thống quản lý từ tuyến thành phố đến cơ sở, đảm bảo theo dõi chặt chẽ người nhiễm HIV.

Việc cập nhật dữ liệu trên phần mềm HIV info 4.0 giúp quản lý đồng bộ và chính xác. Đồng thời, mở rộng tiếp cận xét nghiệm và điều trị sớm, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao, tăng cường triển khai PrEP để dự phòng lây nhiễm trong cộng đồng cũng như đẩy mạnh vận động người nhiễm tham gia bảo hiểm y tế.

Với những nỗ lực đồng bộ, TP. Huế đang từng bước đạt được các mục tiêu trong chiến lược 95-95-95 (95% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 95% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV; và 95% người điều trị bằng thuốc), góp phần kiểm soát dịch HIV/AIDS trên địa bàn. Tuy nhiên, để tiến tới chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030, cần sự chung tay của toàn xã hội, từ ngành y tế, chính quyền địa phương đến mỗi người dân.