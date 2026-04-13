Lá chắn giảm thiểu nguy cơ lây lan HIV ra cộng đồng

HNN - Trong bối cảnh dịch HIV/AIDS vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, công tác quản lý người nhiễm HIV tại cộng đồng đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế. Tại TP. Huế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần kiểm soát dịch bệnh, nâng cao chất lượng sống cho người nhiễm HIV và giảm thiểu nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Nỗ lực gỡ bỏ rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ và hỗ trợ cho người sống chung với HIVKhởi động nhiệm vụ thúc đẩy quản lý nguồn nhân lực y tế trong phòng, chống HIV/AIDS và bệnh laoNgày Thế giới phòng, chống AIDS 1/12/2025: Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng

Quản lý chặt chẽ, điều trị hiệu quả

Theo số liệu thống kê, hiện toàn thành phố có 601 người nhiễm HIV còn sống đang được quản lý, trong đó 596 người đang điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ARV), đạt tỷ lệ hơn 99%. Đây là con số tích cực, thể hiện hiệu quả trong công tác quản lý và điều trị.

Thực tế cho thấy, việc phát hiện sớm và đưa người bệnh vào điều trị kịp thời đóng vai trò then chốt. Trường hợp của chị Nguyễn Thị M. (phường Hương An, TP. Huế) là một ví dụ điển hình. Sau khi phát hiện nhiễm HIV, chị từng rơi vào khủng hoảng tâm lý, mặc cảm và tự cô lập bản thân. Tuy nhiên, nhờ được tư vấn, hỗ trợ và điều trị tại CDC Huế, sức khỏe chị dần ổn định, có thể lao động, sinh hoạt bình thường và chủ động phòng tránh lây nhiễm cho người thân.

Không chỉ riêng chị M., mỗi ngày, nhiều người nhiễm HIV đã tìm đến CDC Huế để được xét nghiệm, tư vấn và điều trị miễn phí. Tại đây, người bệnh được hướng dẫn đầy đủ về cách phòng tránh lây nhiễm, tuân thủ điều trị và chăm sóc sức khỏe lâu dài. Cùng với đó, những người có nguy cơ cao hoặc có người thân nhiễm HIV cũng chủ động đến các cơ sở y tế để xét nghiệm.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song tình hình dịch HIV/AIDS tại TP. Huế vẫn còn những diễn biến phức tạp. Trong quý I/2026, thành phố phát hiện 10 ca nhiễm mới, tất cả đều là nam giới, trong đó có 6 trường hợp thuộc nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM).

Đáng chú ý, con đường lây nhiễm chủ yếu vẫn là quan hệ tình dục không an toàn. Độ tuổi nhiễm HIV ngày càng trẻ hóa, với hơn 50% ca nhiễm mới dưới 30 tuổi. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc phải đổi mới công tác truyền thông, tiếp cận nhóm nguy cơ cao và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đẩy mạnh truyền thông và dự phòng

Theo BSCKII. Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC Huế, thời gian qua, Trung tâm đã triển khai đa dạng các hình thức truyền thông, từ loa đài cơ sở đến mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok. Nội dung không chỉ dừng lại ở tuyên truyền phòng bệnh mà còn giới thiệu các giải pháp như tự xét nghiệm HIV và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP).

Bên cạnh đó, mạng lưới đồng đẳng viên đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận nhóm nguy cơ cao như MSM, phụ nữ bán dâm, người sử dụng ma túy. Trong quý I/2026, hàng trăm lượt người đã được tiếp cận dịch vụ, tư vấn xét nghiệm và cấp phát các phương tiện phòng tránh như bao cao su. Việc mở rộng xét nghiệm cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận với hơn 21.000 lượt xét nghiệm được thực hiện, phát hiện 32 trường hợp dương tính. Điều này cho thấy hiệu quả của chiến lược “tìm ca bệnh trong cộng đồng”.

Một trong những điểm sáng trong công tác quản lý HIV tại TP. Huế là việc triển khai điều trị ARV sớm và liên tục. Ngay sau khi phát hiện ca dương tính, bệnh nhân được chuyển nhanh đến cơ sở điều trị, có thể bắt đầu dùng thuốc ngay hoặc trong vòng 7 ngày.

“Việc cấp phát thuốc linh hoạt từ 2 - 3 tháng/lần giúp người bệnh giảm chi phí, tăng khả năng tuân thủ điều trị. Đồng thời, ngành y tế duy trì theo dõi tải lượng vi rút định kỳ, hướng tới mục tiêu “K=K” (không phát hiện = không lây truyền)”, bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cũng được triển khai hiệu quả với hàng trăm bệnh nhân tham gia, góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm người nghiện.

Để nâng cao hiệu quả quản lý người nhiễm HIV trong cộng đồng, thời gian tới CDC Huế tiếp tục củng cố hệ thống quản lý từ tuyến thành phố đến cơ sở, đảm bảo theo dõi chặt chẽ người nhiễm HIV.

Việc cập nhật dữ liệu trên phần mềm HIV info 4.0 giúp quản lý đồng bộ và chính xác. Đồng thời, mở rộng tiếp cận xét nghiệm và điều trị sớm, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao, tăng cường triển khai PrEP để dự phòng lây nhiễm trong cộng đồng cũng như đẩy mạnh vận động người nhiễm tham gia bảo hiểm y tế.

Với những nỗ lực đồng bộ, TP. Huế đang từng bước đạt được các mục tiêu trong chiến lược 95-95-95 (95% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 95% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV; và 95% người điều trị bằng thuốc), góp phần kiểm soát dịch HIV/AIDS trên địa bàn. Tuy nhiên, để tiến tới chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030, cần sự chung tay của toàn xã hội, từ ngành y tế, chính quyền địa phương đến mỗi người dân.

Bài, ảnh: Thanh Hương
Cảnh báo nguy cơ đuối nước trẻ em mùa hè

Đầu tháng 4/2026, một nhóm học sinh lớp 5 ở xã Quảng Điền rủ nhau đi tắm sông. Không may, một em trú tại thôn Mỹ Xá gặp nạn và tử vong do đuối nước. Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em khi mùa nắng nóng bắt đầu.

Mở sân chơi giúp trẻ khuyết tật kết nối cộng đồng

Hưởng ứng Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ và Ngày Người khuyết tật Việt Nam, ngày 11/4, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP – thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) phối hợp với một số đơn vị trên địa bàn TP. Huế tổ chức sự kiện “Sắc Hè của bé”.

Lan tỏa nét đẹp văn hóa từ Lễ hội Xuân Hồng

Lễ hội Xuân Hồng không chỉ là một sự kiện y tế mà còn trở thành nét đẹp văn hóa tình nguyện của người dân Huế mỗi dịp xuân về, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Nỗ lực gỡ bỏ rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ và hỗ trợ cho người sống chung với HIV

Nỗi lo lộ thông tin cá nhân hoặc bị tấn công mạng khiến nhiều người sống chung với HIV ngại tìm kiếm hỗ trợ trực tuyến vì sợ bị phán xét, kỳ thị hoặc bạo lực. Điều này tạo ra “hiệu ứng im lặng”, khiến những người cần hỗ trợ nhất lại càng dè dặt hơn khi tìm kiếm thông tin và kết nối.

Từ di sản cộng đồng đến tầm nhìn hướng biển

Trong chỉnh thể văn hóa Huế, nếu hệ thống cung điện - lăng tẩm tạo nên diện mạo của một Kinh đô thì các làng ven phá, ven biển lại chính là nơi lưu giữ chiều sâu đời sống của cộng đồng. Ở đó, di sản không nằm yên trong quá khứ mà hiện diện trong từng mùa lễ hội, từng tập quán sinh hoạt, từng niềm tin gắn với môi trường tự nhiên. Lễ Cầu ngư của làng Thai Dương được tổ chức 3 năm một lần vào mỗi độ tháng Giêng trên cửa biển Thuận An, là một di sản như thế - một thực hành văn hóa sống động, nơi ký ức cộng đồng, tri thức biển và khát vọng sinh tồn hòa quyện thành một chỉnh thể bền vững qua hàng trăm năm.

