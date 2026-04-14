Phát huy vai trò người có uy tín trong giữ vững an ninh cơ sở

Phòng An Ninh nội địa Công an TP. Huế trò chuyện cùng già làng Nguyễn Hoài Nam (xã A Lưới 5)

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, lực lượng này còn chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, hướng dẫn tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự và củng cố “thế trận lòng dân” từ sớm, từ xa.

Trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Họ không chỉ là cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân mà còn tác động trực tiếp đến nhận thức, hành vi và sự đồng thuận trong cộng đồng.

Hiện TP. Huế có 129 người có uy tín tại 12 xã. Đây là lực lượng có tiếng nói, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội ở cơ sở. Phát huy vai trò của họ được xác định là giải pháp mang tính chiến lược, lâu dài trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

Nhận diện rõ điều đó, Phòng An ninh nội địa Công an TP. Huế triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng có hệ thống, sát đặc điểm từng địa bàn. Nội dung không chỉ dừng ở chủ trương, chính sách mà còn gắn với các quy định thiết thực, giúp người dân dễ hiểu, dễ thực hiện.

Cùng với đó, lực lượng Công an thường xuyên bám cơ sở, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời định hướng, giải thích các vấn đề phát sinh. Các buổi gặp mặt, tọa đàm có sự tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương được tổ chức định kỳ, tạo diễn đàn trao đổi cởi mở, thẳng thắn.

Thông qua các mô hình “dân vận khéo”, tổ tự quản về an ninh trật tự và tổ hòa giải, người có uy tín được hướng dẫn tham gia giải quyết vụ việc ngay từ thôn, bản. Cách làm này giúp nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, phát huy vai trò tại chỗ, hạn chế phát sinh điểm nóng phức tạp.

Từ thực tiễn, nhiều người có uy tín đã trở thành “điểm tựa” trong cộng đồng. Già làng Nguyễn Hoài Nam (xã A Lưới 5) cho biết: Trước đây khi xảy ra vụ việc, bà con còn lúng túng, đôi khi xử lý theo tập quán; nay được hướng dẫn, mọi người hiểu rõ pháp luật, biết cách vận động nhau chấp hành.

Cùng chung nhận định, già làng Hồ Chính Bắc (xã A Lưới 3) chia sẻ: Người có uy tín phải làm gương; khi hiểu luật và giải thích rõ ràng, việc thuyết phục bà con trở nên hiệu quả hơn, nhiều mâu thuẫn được giải quyết ngay từ cơ sở.

Thượng tá Võ Hữu Quốc, Trưởng phòng An ninh nội địa Công an TP. Huế khẳng định: Người có uy tín là lực lượng nòng cốt trong thế trận an ninh nhân dân. Do đó, việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và sát thực tiễn.

Theo Thượng tá Võ Hữu Quốc, hiệu quả lớn nhất không chỉ ở số buổi tuyên truyền hay số vụ việc được giải quyết, mà là sự lan tỏa trong cộng đồng. Khi người có uy tín hiểu đúng, làm đúng và tích cực vận động, Nhân dân sẽ đồng thuận, tự giác chấp hành pháp luật.

Với cách làm bài bản, kiên trì, lực lượng An ninh nội địa đang khẳng định vai trò bám cơ sở, bám Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định và tạo nền tảng cho phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.