  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 24/02/2026 14:24

Lính trinh sát “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”

HNN - Những ngày trước tết Nguyên đán, tinh thần sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Đại đội 20 Trinh sát càng được nâng cao. Những cuộc báo động luyện tập phương án được tổ chức thường xuyên, liên tục nhằm rèn luyện bản lĩnh, nâng cao khả năng cơ động, xử trí tình huống cho cán bộ, chiến sĩ.

Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng cơ động giúp dân Luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu Vui xuân mới không quên nhiệm vụ

 Đại đội 20 Trinh sát luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu

Các phương án SSCĐ, mục tiêu trọng điểm, tình huống có thể xảy ra đều được chỉ huy quán triệt tỉ mỉ, chặt chẽ, bảo đảm không để bị động, bất ngờ.

Đại úy Lê Đình Phúc, Đại đội trưởng Đại đội 20 Trinh sát, Phòng Tham mưu cho biết: “Là đơn vị trực SSCĐ, đặc biệt thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ cơ động, nhiệm vụ khó và quan trọng, nên vào dịp lễ, Tết, yêu cầu đặt ra càng cao hơn. Vì vậy, việc huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ cho cán bộ, chiến sĩ có ý nghĩa quyết định, bảo đảm mỗi đồng chí luôn ở trạng thái sẵn sàng, linh hoạt, xử lý hiệu quả mọi tình huống”.

Hạ sĩ Lê Bá Khánh Trình, chiến sĩ Đại đội 20 Trinh sát tâm sự: “Là lính trinh sát, nhiệm vụ SSCĐ luôn đặt lên hàng đầu. Dù năm nay không được đón Tết cùng gia đình, nhưng được đón xuân bên anh em đồng chí, đồng đội, tôi thấy vui và hạnh phúc. Tôi tự hào vì được góp một phần nhỏ bé của mình để mang lại bình yên cho Nhân dân đón Tết an toàn”.

Là đơn vị trực chiến 100% quân số trong dịp tết Nguyên đán, bên cạnh việc duy trì nghiêm trạng thái SSCĐ cao, đơn vị cũng quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Những hoạt động như gói bánh chưng, tổ chức trò chơi dân gian, đốt lửa trại đêm giao thừa được phối hợp cùng các chi đoàn kết nghĩa tổ chức chu đáo. Các chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết trong quân ngũ được tự tay trang trí, chuẩn bị bàn thờ Bác Hồ, để cảm nhận rõ hơn sự thiêng liêng và ấm áp của Tết trong quân đội.

Thượng úy Lê Ngọc Hiếu, Chính trị viên Đại đội 20 Trinh sát, Phòng Tham mưu cho biết: “Để 100% cán bộ, chiến sĩ được đón Tết vui tươi, phấn khởi, đơn vị luôn quan tâm chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngoài các hoạt động vui chơi lành mạnh, đơn vị tạo điều kiện cho chiến sĩ gọi điện về thăm hỏi gia đình; chỉ huy trực tiếp đến từng vị trí ca trực, kíp trực động viên, nắm bắt tâm tư, giúp anh em yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ”.

Binh nhất Lê Phước Hùng Anh chia sẻ: “Dù không được sum vầy bên gia đình, nhưng chúng em được đón Tết cùng đại gia đình Đại đội 20 Trinh sát. Tự tay gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cơm Tết, và thiêng liêng hơn cả là được đứng gác nơi trận địa để bảo vệ bình yên cho Nhân dân - đó là một cái Tết thật đặc biệt và đáng nhớ”.

Hạ sĩ Cao Hữu Hoàng xúc động: “Đây là lần đầu tiên tôi đón một cái Tết như thế này. Dù không ở cạnh gia đình, nhưng tôi cảm thấy ấm áp khi được đón xuân bên đồng đội, được tham gia gìn giữ bình yên cho mọi người”.

Một mùa xuân mới lại về, trong khi muôn nhà sum họp, những người lính trinh sát vẫn âm thầm trên từng ca trực, từng bước cơ động. Tết của các anh không chỉ có hoa đào, bánh chưng, mà còn có trách nhiệm, bản lĩnh và niềm tự hào của người lính. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần giữ vững bình yên để Nhân dân đón một mùa xuân sum vầy, ấm áp và trọn vẹn.

Bài, ảnh: QUANG ĐẠO
 Từ khóa:
lính trinh sátxuân mớikhông quên nhiệm vụ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xuân mới trên đất Bình Điền

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, dọc theo tuyến đường dẫn vào xã vùng gò đồi Bình Điền rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay trong gió. Màu đỏ của cờ như hòa cùng màu nắng mới, tô điểm cho những rừng keo tràm xanh ngát, tạo nên một bức tranh tràn đầy sức sống. Trong không khí hân hoan, câu chuyện về những “đồng vốn nghĩa tình” đang lan tỏa khắp các thôn, trở thành niềm hy vọng và niềm tin sắt son của bà con nhân dân.

Xuân mới trên đất Bình Điền
Xuân mới, nghĩ về Việt Nam hùng cường!

Đón Năm Mới 2021, thật vui mừng khi nhìn lại năm 2020 vừa qua, chúng ta đã đi qua biết bao thách thức, khó khăn mà vẫn vững vàng và duy trì được đà thắng lợi liên tục từ nhiều năm trước.

Xuân mới, nghĩ về Việt Nam hùng cường
Lính trinh sát “vào trận”

Chứng kiến hình ảnh người lính trinh sát dầm mình trong mưa rừng để thực hiện nhiệm vụ mới thấu hiểu những khó khăn gian khổ, vất vả, hiểm nguy mà các anh phải trải qua.

Lính trinh sát “vào trận”

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top