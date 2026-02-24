Lính trinh sát “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”

Đại đội 20 Trinh sát luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu

Các phương án SSCĐ, mục tiêu trọng điểm, tình huống có thể xảy ra đều được chỉ huy quán triệt tỉ mỉ, chặt chẽ, bảo đảm không để bị động, bất ngờ.

Đại úy Lê Đình Phúc, Đại đội trưởng Đại đội 20 Trinh sát, Phòng Tham mưu cho biết: “Là đơn vị trực SSCĐ, đặc biệt thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ cơ động, nhiệm vụ khó và quan trọng, nên vào dịp lễ, Tết, yêu cầu đặt ra càng cao hơn. Vì vậy, việc huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ cho cán bộ, chiến sĩ có ý nghĩa quyết định, bảo đảm mỗi đồng chí luôn ở trạng thái sẵn sàng, linh hoạt, xử lý hiệu quả mọi tình huống”.

Hạ sĩ Lê Bá Khánh Trình, chiến sĩ Đại đội 20 Trinh sát tâm sự: “Là lính trinh sát, nhiệm vụ SSCĐ luôn đặt lên hàng đầu. Dù năm nay không được đón Tết cùng gia đình, nhưng được đón xuân bên anh em đồng chí, đồng đội, tôi thấy vui và hạnh phúc. Tôi tự hào vì được góp một phần nhỏ bé của mình để mang lại bình yên cho Nhân dân đón Tết an toàn”.

Là đơn vị trực chiến 100% quân số trong dịp tết Nguyên đán, bên cạnh việc duy trì nghiêm trạng thái SSCĐ cao, đơn vị cũng quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Những hoạt động như gói bánh chưng, tổ chức trò chơi dân gian, đốt lửa trại đêm giao thừa được phối hợp cùng các chi đoàn kết nghĩa tổ chức chu đáo. Các chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết trong quân ngũ được tự tay trang trí, chuẩn bị bàn thờ Bác Hồ, để cảm nhận rõ hơn sự thiêng liêng và ấm áp của Tết trong quân đội.

Thượng úy Lê Ngọc Hiếu, Chính trị viên Đại đội 20 Trinh sát, Phòng Tham mưu cho biết: “Để 100% cán bộ, chiến sĩ được đón Tết vui tươi, phấn khởi, đơn vị luôn quan tâm chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngoài các hoạt động vui chơi lành mạnh, đơn vị tạo điều kiện cho chiến sĩ gọi điện về thăm hỏi gia đình; chỉ huy trực tiếp đến từng vị trí ca trực, kíp trực động viên, nắm bắt tâm tư, giúp anh em yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ”.

Binh nhất Lê Phước Hùng Anh chia sẻ: “Dù không được sum vầy bên gia đình, nhưng chúng em được đón Tết cùng đại gia đình Đại đội 20 Trinh sát. Tự tay gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cơm Tết, và thiêng liêng hơn cả là được đứng gác nơi trận địa để bảo vệ bình yên cho Nhân dân - đó là một cái Tết thật đặc biệt và đáng nhớ”.

Hạ sĩ Cao Hữu Hoàng xúc động: “Đây là lần đầu tiên tôi đón một cái Tết như thế này. Dù không ở cạnh gia đình, nhưng tôi cảm thấy ấm áp khi được đón xuân bên đồng đội, được tham gia gìn giữ bình yên cho mọi người”.

Một mùa xuân mới lại về, trong khi muôn nhà sum họp, những người lính trinh sát vẫn âm thầm trên từng ca trực, từng bước cơ động. Tết của các anh không chỉ có hoa đào, bánh chưng, mà còn có trách nhiệm, bản lĩnh và niềm tự hào của người lính. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần giữ vững bình yên để Nhân dân đón một mùa xuân sum vầy, ấm áp và trọn vẹn.