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World Cup của những “lão tướng”

ClockChủ Nhật, 14/06/2026 17:38
HNN - Đấu trường World Cup không chỉ là sân khấu của những cầu thủ danh tiếng mà còn là nơi làm nên tên tuổi của những ngôi sao mới. Nhiều cầu thủ từ bệ phóng World Cup đã trở thành ngôi sao toàn cầu, như Pele (1958), Maradona (1986), Ronaldo de Lima (1998), hay gần đây nhất là Kylian M’Bappe (2018)... World Cup 2026 có thể tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của những gương mặt mới trên bản đồ bóng đá thế giới. Tuy nhiên, trước khi chờ đợi những ngôi sao mới tỏa sáng, World Cup 2026 còn gây chú ý bởi sự góp mặt của hàng loạt cầu thủ kỳ cựu, nhiều người đã xấp xỉ bước sang tuổi 40.

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 Cristiano Ronaldo và các đồng đội đội tuyển Bồ Đào Nha hướng tới mục tiêu vô địch World Cup 2026. Ảnh: qdnd.vn

Cái tên đầu tiên phải nhắc đến là tiền đạo đội tuyển (ĐT) Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo (41 tuổi 4 tháng tại thời điểm khai mạc World Cup 2026). Với việc dự giải vô địch bóng đá thế giới kỳ này, C. Ronaldo sẽ đi vào lịch sử là một trong số ít cầu thủ có 6 lần tham dự World Cup (từ 2006 đến nay. Anh cũng có cơ hội là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 6 kỳ World Cup.

Dù vậy nhiều người không đánh giá cao khả năng tỏa sáng của CR7 ở World Cup này. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, sự có mặt của Ronaldo đang kìm hãm sức mạnh của ĐT Bồ Đào Nha, bởi cả đội phải phục vụ cho cầu thủ này, làm giảm tính đa dạng trong vận hành chiến thuật. Hơn nữa, lực lượng cầu thủ trẻ, có đẳng cấp cao của Bồ Đào Nha cũng không phải là ít để phải phụ thuộc vào một lão tướng 41 tuổi. Ở chiều ngược lại, sự có mặt của Ronaldo vào mùa hè này tại Bắc Mỹ tạo ra rất nhiều phấn khích cho một bộ phận người hâm mộ, giới truyền thông và cả Ban Tổ chức giải lẫn FIFA, bởi đơn giản “CR7” là một ngôi sao truyền thông hạng A và là thương hiệu toàn cầu.

Đối thủ quen thuộc của Ronaldo là tiền đạo Lionel Messi của ĐT Argentina cũng góp mặt tại World Cup và sẽ có kỳ tham dự World Cup thứ 6 trong sự nghiệp ở tuổi 39. Về mặt truyền thông, Messi có thể không nổi tiếng bằng Ronaldo, nhưng trên khía cạnh chuyên môn và động lực tinh thần thì đối với ĐT Argentina, Messi vẫn có vai trò rất lớn. Messi không cần phải chứng tỏ thêm, bởi bản thân anh đã đi vào huyền thoại World Cup với danh hiệu vô địch giành được ở Qatar năm 2022. Có thể vai trò của Messi về chuyên môn đối với ĐT Argentina không còn như 4 năm về trước, nhưng sự có mặt của anh mang lại động lực tinh thần rất lớn cho các nhà đương kim vô địch.

Ngoài 2 tên tuổi nổi tiếng nói trên, World Cup 2026 còn là dịp để người hâm mộ chứng kiến sự xuất hiện lần cuối ở sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh của các ngôi sao kỳ cựu khác, như tiền vệ Luka Modric (ĐT Croatia - 40 tuổi), thủ môn Manuel Neuer (ĐT Đức - 40 tuổi), thủ môn Guillermo Ochoa (ĐT Mexico - 41 tuổi), tiền đạo Edin Dzeko (ĐT Bosnia & Herzegovina - 40 tuổi)..., cùng với một vài cái tên ít nổi tiếng hơn như thủ môn Craig Gordon (ĐT Scotland - 43 tuổi), hậu vệ Yuto Nagatomo (ĐT Nhật Bản - 39 tuổi)...

Cũng như C. Ronaldo hay L. Messi, một số cầu thủ tuy lớn tuổi nhưng vẫn là chỗ dựa cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho tập thể.

L.Modric vẫn là tiền vệ không thể thay thế của ĐT Croatia, hay Edin Dzeko vẫn là tiền đạo chủ lực của ĐT Bosnia & Herzegovina...

Nhìn lại lịch sử các vòng chung kết World Cup đã diễn ra, có một số cầu thủ dù tuổi đã lớn nhưng để lại dấu ấn rất đậm nét và đi vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới, như Dino Zoff - thủ môn, đội trưởng ĐT Italia vô địch thế giới năm 1982 khi đã ngoài 40 tuổi, hay tiền đạo Roger Milla của ĐT Cameroon lập kỷ lục là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở một trận đấu tại vòng chung kết World Cup (1994) ở tuổi 42... Và trong số những “lão tướng” của World Cup lần này, ai sẽ tiếp bước những huyền thoại ấy? Câu trả lời sẽ có trong mùa hè này.

Hoàng Ngọc Anh
 Từ khóa: World Cuplão tướngRonaldoLionel Messi
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