Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035.

Mục tiêu chung của Chương trình nhằm tiếp tục thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống mua bán người; tập trung thực hiện có hiệu quả quy định của Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nâng cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội trong công tác phòng, chống mua bán người.

Chủ động phòng ngừa, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tội phạm mua bán người và các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người, góp phần thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, củng cố xã hội trật tự, kỷ cương, giữ gìn cuộc sống bình yên, an toàn, hạnh phúc của Nhân dân.

Đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến phòng, chống mua bán người

Chương trình đưa ra 09 mục tiêu cụ thể như sau:

1- Bảo đảm sự thống nhất và xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống mua bán người từ trung ương đến cơ sở, gắn với chiến lược tổng thể về bảo đảm an ninh, trật tự, an ninh con người, an ninh mạng, phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện rõ tính nhất quán, nhân văn, tiến bộ trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mua bán người.

2- Tập trung rà soát, hoàn thiện pháp luật, chính sách liên quan đến phòng, chống mua bán người, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi. Nghiên cứu sửa đổi quy định về tội phạm mua bán người trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2025) phù hợp với thực tiễn, điều kiện của Việt Nam và tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến phòng, chống mua bán người.

3- Tăng cường biện pháp phòng ngừa xã hội, kết hợp chặt chẽ với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, nguyên nhân làm nảy sinh và phát triển tội phạm mua bán người.

Kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh tội phạm mua bán người; điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các đối tượng phạm tội

4- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, về pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, gia đình, cá nhân trong phòng, chống mua bán người để người dân chủ động phòng ngừa, cảnh giác và tích cực tham gia phòng, chống mua bán người.

5- Tăng cường thực thi pháp luật về phòng, chống mua bán người. Kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh tội phạm mua bán người, nhất là đường dây, tổ chức tội phạm, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm mua bán người nhằm mục đích cưỡng bức lao động và các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người. Phấn đấu giảm tội phạm mua bán người, không để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm mua bán người. Bảo đảm điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các đối tượng phạm tội mua bán người theo quy định của pháp luật.

6- Kịp thời giải cứu, tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân, bảo đảm chính xác, hiệu quả. Làm tốt công tác sàng lọc, xác định nạn nhân phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, tập trung vào các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, những trường hợp trở về từ các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Thực hiện đầy đủ, phù hợp các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các quy định khác của pháp luật có liên quan, trên cơ sở nguyên tắc lấy nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân làm trung tâm, bảo đảm bình đẳng giới.

Thúc đẩy đầu tư nguồn lực và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác phòng, chống mua bán người

7- Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người, tập trung vào xây dựng cơ chế hợp tác chiến lược, thiết lập các khuôn khổ pháp lý, trao đổi thông tin thường xuyên, phối hợp điều tra, đào tạo, nâng cao năng lực, góp phần chủ động phòng, chống mua bán người từ sớm, từ xa, từ bên ngoài biên giới, lãnh thổ. Tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm phòng, chống mua bán người của nước ngoài. Tăng cường thông tin đối ngoại về chủ trương, chính sách và quyết tâm, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người.

8- Thúc đẩy đầu tư hơn nữa vào nguồn lực và ứng dụng thành tựu tiên tiến về khoa học, công nghệ phục vụ công tác phòng, chống mua bán người. Tranh thủ các nguồn tài trợ quốc tế về tài chính, khoa học, kỹ thuật phục vụ công tác phòng, chống mua bán người. Tăng cường xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng, chống mua bán người đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mua bán người.

9- Vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu nạn nhân bị mua bán tạo nền tảng xây dựng dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người, bảo đảm tính đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, liên thông, an ninh, an toàn.

8 nhiệm vụ giải pháp

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Chương trình đưa ra 08 nhiệm vụ giải pháp và phân công cho các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan triển khai về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác phòng ngừa xã hội; công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng ngừa tội phạm mua bán người; đấu tranh phòng, chống mua bán người; công tác phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; công tác giải cứu, tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân; công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống mua bán người; công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người…

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cơ quan trung ương của các Tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hằng năm và từng giai đoạn chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình phòng, chống mua bán người; định kỳ 06 tháng, 01 năm có báo cáo kết quả gửi về Bộ Công an để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giao Bộ Công an thường trực giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan nêu trên. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.