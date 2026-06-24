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Thế giới

Hàn Quốc ứng dụng bản đồ dự báo để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm

ClockChủ Nhật, 28/06/2026 15:23
Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã triển khai hệ thống "Bản đồ dự báo ngộ độc thực phẩm", cung cấp thông tin về mức độ rủi ro theo từng khu vực nhằm giúp người dân chủ động phòng ngừa trong bối cảnh số ca ngộ độc thực phẩm gia tăng vào mùa Hè.

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Trước nguy cơ gia tăng các vụ ngộ độc trong mùa Hè, cơ quan này khuyến cáo người dân rửa sạch thực phẩm dưới vòi nước, đun sôi nước trước khi sử dụng và dùng riêng dụng cụ chế biến thực phẩm sống, chín để hạn chế lây nhiễm chéo. 

Theo số liệu công bố ngày 28/6, trong giai đoạn 2015-2024, Hàn Quốc ghi nhận hơn 63.900 ca ngộ độc thực phẩm, trong đó 57% xảy ra từ tháng 6 đến tháng 9 - thời điểm thời tiết nóng ẩm tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Đáng chú ý, những năm gần đây, tháng 7 đã vượt tháng 8 để trở thành thời điểm ghi nhận nhiều ca mắc nhất.

Số liệu sơ bộ năm 2025 cho thấy Hàn Quốc có hơn 9.600 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, tăng khoảng 26% so với năm trước.

Riêng giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9 chiếm gần 5.000 trường hợp, tương đương 52% tổng số ca mắc. Phân tích các vụ ngộ độc trong giai đoạn 2021-2025 cho thấy vi khuẩn Salmonella là tác nhân phổ biến nhất, chiếm 38% số vụ, tiếp đến là E. coli với 23%.

Theo MFDS, Salmonella chủ yếu xuất hiện trong các món ăn chế biến từ trứng, trong khi E. coli thường liên quan đến các bữa ăn tập thể tại trường học, thịt bò sống và kim chi.

Trước nguy cơ gia tăng các vụ ngộ độc trong mùa Hè, cơ quan này khuyến cáo người dân rửa sạch thực phẩm dưới vòi nước, đun sôi nước trước khi sử dụng và dùng riêng dụng cụ chế biến thực phẩm sống, chín để hạn chế lây nhiễm chéo.

Bên cạnh việc vận hành "Bản đồ dự báo ngộ độc thực phẩm", Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện vệ sinh tại các cơ sở kinh doanh trứng, hải sản và thực phẩm tươi sống, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn thực phẩm tại các điểm du lịch và cơ sở dịch vụ ăn uống trong mùa Hè.

Trước đó, ngày 23/12/2025, Viện Cơ khí và Vật liệu Hàn Quốc (KIMM) đã ra mắt một thiết bị chẩn đoán hoàn toàn tự động có khả năng phát hiện đồng thời 16 loại vi khuẩn chính gây ngộ độc thực phẩm, kể cả với người không chuyên cũng có thể vận hành và nhận được kết quả trong vòng 1 giờ.

Đây là một công nghệ tích hợp tự động thực hiện toàn bộ quy trình tách, tinh chế, khuếch đại và phát hiện vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm trong một thiết bị duy nhất, theo đó hệ thống tích hợp tự động hoàn toàn, tốc độ cao để chẩn đoán ngộ độc thực phẩm, tích hợp khử trùng thực phẩm, xử lý sơ bộ axit nucleic và chẩn đoán phân tử.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa: Hàn Quốcứng dụngbản đồ dự báophòng ngừangộ độc thực phẩm
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