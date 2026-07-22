Chủ động phòng ngừa các nguy cơ đe dọa đến hoạt động hàng không

Công an TP. Huế và Cảng HKQT Phú Bài ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn bay.

Ứng phó trước mọi tình huống

Tiếng còi báo động vang lên, các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình. Thiết bị chuyên dụng được đưa vào vị trí, những mệnh lệnh liên tục được phát ra... Không khí khẩn trương bao trùm khu vực Cảng HKQT Phú Bài trong buổi diễn tập khẩn nguy cấp cơ sở năm 2026 do Công an TP. Huế và Cảng HKQT Phú Bài phối hợp tổ chức cuối tháng 6 vừa qua.

Theo tình huống giả định, hai thiết bị bay không người lái (UAV) bất ngờ xâm nhập vùng cấm bay, đe dọa trực tiếp đến hoạt động cất, hạ cánh của máy bay. Ngay khi phát hiện, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố TP. Huế và Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh Cảng HKQT Phú Bài lập tức kích hoạt phương án ứng phó.

Các lực lượng chuyên trách nhanh chóng triển khai biện pháp nghiệp vụ để khống chế an toàn hai thiết bị bay. Đồng thời tổ chức truy vết, xác định vị trí, bắt giữ các đối tượng điều khiển nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Toàn bộ quá trình xử lý diễn tập được thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động hàng không.

Ông Đỗ Anh Đào, Phó Giám đốc Cảng HKQT Phú Bài cho biết, đây là tình huống giả định nhưng hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế khi các thiết bị bay không người lái ngày càng được sử dụng phổ biến. “Diễn tập không chỉ nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng, mà còn nâng cao kỹ năng phối hợp xử lý trước mọi tình huống có thể đe dọa đến an ninh, an toàn bay của Cảng HKQT Phú Bài”, ông Đỗ Anh Đào nhấn mạnh.

Cuộc diễn tập là một trong những nội dung cụ thể hóa Quy chế phối hợp số 02/QCPH/CA-HK ngày 10/5/2022 giữa Công an TP. Huế và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về bảo đảm an ninh, trật tự; an ninh, an toàn hàng không; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cảng HKQT Phú Bài.

Trong bối cảnh hoạt động hàng không của Huế ngày càng phát triển mạnh, yêu cầu bảo đảm an ninh càng trở nên cấp thiết. Cảng HKQT Phú Bài hiện là cửa ngõ giao thông hàng không quan trọng của khu vực miền Trung với sản lượng cất, hạ cánh tăng trung bình từ 10 - 12% mỗi năm. Bên cạnh các đường bay thường lệ đến TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, sân bay còn khai thác nhiều chuyến bay thuê nguyên chuyến (charter) kết nối Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều thị trường quốc tế khác.

Sự phát triển đó mang đến nhiều cơ hội thu hút đầu tư, phát triển du lịch cho Cảng HKQT Phú Bài cũng như TP. Huế, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị các loại tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi phá hoại, khủng bố, gây rối an ninh, trật tự hoặc can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại cảng.

Không để xảy ra tình huống phức tạp

Qua hơn 4 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 02/QCPH/CA-HK giữa Công an TP. Huế và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, tại Cảng HKQT Phú Bài, các đơn vị đã xây dựng được cơ chế phối hợp chặt chẽ, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự tại khu vực sân bay.

Qua thống kê, từ năm 2022 đến nay, các đơn vị hoạt động tại Cảng HKQT Phú Bài đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 43 trường hợp cò mồi, chèo kéo hành khách; 113 trường hợp kinh doanh vận tải trái phép; 185 trường hợp taxi vi phạm hợp đồng; 41 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; xử lý 450 phương tiện không xác định được chủ sở hữu và tiếp nhận, xử lý 768 trường hợp hành lý, hàng hóa, tài sản hành khách để quên.

Đáng chú ý, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã phát hiện hơn 8.100 trường hợp mang theo chất lỏng dễ cháy được hướng dẫn xử lý đúng quy định; 560 bình xịt có nguy cơ gây hại trước khi hành khách lên máy bay… góp phần ngăn chặn kịp thời các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh hàng không.

Đại tá Bùi Ngọc Chung, Phó Giám đốc Công an TP. Huế chia sẻ, những năm qua, tình hình an ninh, trật tự; an ninh, an toàn hàng không tại Cảng HKQT Phú Bài luôn được giữ vững ổn định, không để xảy ra các tình huống phức tạp. Ý thức của các tổ chức, cá nhân trong tham gia bảo vệ an ninh hàng không ngày càng được nâng cao; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát huy hiệu quả.

“Công an TP. Huế và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tiếp tục ký kết quy chế phối hợp trong giai đoạn mới về bảo đảm an ninh, trật tự; an ninh, an toàn hàng không; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cảng HKQT Phú Bài với nhiều nội dung quan trọng, như: Trao đổi, cung cấp thông tin; bảo đảm an ninh, an toàn hàng không cũng như phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh. Việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp không chỉ nâng cao năng lực bảo vệ an ninh hàng không, mà còn góp phần xây dựng môi trường khai thác an toàn, văn minh, tăng chất lượng dịch vụ tại Cảng HKQT Phú Bài”, ông Lê Minh Triều, Giám đốc Cảng HKQT Phú Bài khẳng định.