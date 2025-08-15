Xây dựng An Cựu thành địa bàn không có ma túy

Lệnh bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn phường An Cựu

Triệt phá các ổ nhóm ma túy

22 giờ một ngày trung tuần tháng 7/2025, trong lúc tuần tra khép kín địa bàn, Công an phường An Cựu phối hợp tổ 1311 của Công an TP. Huế phát hiện 2 thanh niên đi xe máy SH màu trắng có biểu hiện nghi vấn.

Khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra, cả hai tìm cách quanh co nhưng đã bị đưa về trụ sở để làm rõ. Đấu tranh khai thác, lực lượng công an khám xét nơi ở của các đối tượng tại đường Nguyễn Khoa Chiêm, thu giữ 6 túi ni lông chứa 30 viên nén nghi thuốc lắc (11,70g), 3 túi chứa tinh thể rắn nghi ketamine (17,22g), 1 cân tiểu ly. Các đối tượng khai nhận, tất cả các viên nén, tinh thể màu trắng đều là ma túy.

Chưa đầy 48 giờ sau, Công an phường An Cựu bất ngờ kiểm tra một ngôi nhà trên đường Hoàng Thị Loan, bắt quả tang nhóm thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 10 túi tinh thể rắn màu trắng, được các đối tượng khai nhận là hồng phiến và ma túy đá.

Tang vật Công an phường An Cựu thu giữ trong một chuyên án ma túy

Trao đổi với một số người dân phường An Cựu, họ cho rằng: Từ khi sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dù địa bàn quản lý rộng hơn, nhưng lực lượng công an cũng được tăng cường, giúp người dân yên tâm hơn về tình hình an ninh trật tự. Việc công an thường xuyên tuần tra, đồng thời vận động Nhân dân tham gia tố giác tội phạm, phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng liên quan đến ma túy đã góp phần giữ gìn sự bình yên trên địa bàn, được người dân đồng tình, ủng hộ.

Với những chiến công liên tiếp, chỉ trong nửa tháng, Công an phường An Cựu đã nhận được khen thưởng đột xuất từ Đảng ủy và UBND phường, về giữ vững sự bình yên ở khu dân cư.

“5 không - 3 có”, khó cũng quyết tâm làm

Theo phân tích của lực lượng nghiệp vụ, An Cựu có 4 trường đại học, cao đẳng với khoảng 5.000 sinh viên từ nhiều tỉnh, thành khác đến học tập. Công tác quản lý cư trú vì thế rất phức tạp. Địa bàn cũng tập trung nhiều đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù, đối tượng sau cai nghiện chưa có việc làm và một số thanh, thiếu niên dễ bị lôi kéo.

“Các đối tượng liên quan đến ma túy thường lợi dụng địa bàn đông người, dễ hòa lẫn để ẩn náu và hoạt động. Một số căn hộ cho thuê, nhà trọ nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ trở thành nơi tụ tập, sử dụng và mua bán ma túy. Chúng tôi xác định không để các tụ điểm ma túy tồn tại trên địa bàn; phát hiện là xử lý ngay, xử lý đến cùng”, Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu thông tin.

Trước diễn biến phức tạp, Công an phường An Cựu đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm. Đó là, nắm chắc địa bàn, quản lý chặt đối tượng; thường xuyên rà soát nhân khẩu, hộ khẩu, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý người nghiện, người sau cai nghiện, các đối tượng có tiền án, tiền sự. Từ 22 giờ đến 4 giờ sáng, lực lượng công an phối hợp quân sự và các ban ngành tuần tra liên tục, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời, phát huy vai trò Nhân dân để xây dựng các mô hình “Tổ liên gia an toàn”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, khuyến khích người dân tố giác tội phạm; đưa thông tin phòng, chống ma túy vào các buổi sinh hoạt tổ dân phố, đoàn thể; phối hợp nhà trường tuyên truyền cho học sinh, sinh viên nhận thức rõ tác hại ma túy.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Cựu bà Hoàng Thị Như Thanh nhấn mạnh: “Chúng tôi đặt quyết tâm xây dựng An Cựu thành địa bàn phát triển toàn diện, gắn với mục tiêu “5 không - 3 có”: Không rác thải, không tiếng ồn, không ma túy, không tệ nạn xã hội, không trẻ em thất học; có đời sống ổn định, có môi trường trong lành, có nếp sống văn minh đô thị”.

Lực lượng Công an phường An Cựu xác định, cuộc chiến chống ma túy không chỉ dừng ở bắt giữ, xử lý mà phải đồng bộ cả tuyên truyền, quản lý và ngăn chặn. Sự phối hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân sẽ là “lá chắn” vững chắc.

“Chúng tôi kiên quyết không để ma túy len lỏi, hoành hành. Mục tiêu là phường An Cựu phải trở thành địa bàn không có ma túy, để người dân yên tâm sinh sống, học tập và làm việc”, Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu khẳng định.