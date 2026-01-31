Tạo động lực phát triển đô thị trung tâm

Công nhân khẩn trương lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng ở tuyến đường đi bộ ven sông từ bến thuyền Tòa Khâm đến chân cầu Đập Đá

Gấp rút hoàn thành các dự án

Thời gian qua, UBND phường Thuận Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ nhiều DA hạ tầng trọng điểm. Nổi bật là công trình đường đi bộ ven sông Hương, đoạn từ bến thuyền Tòa Khâm đến cầu Đập Đá. Sau gần một năm triển khai, tuyến đường đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đưa vào sử dụng, kỳ vọng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, rèn luyện sức khỏe cho người dân và điểm nhấn cảnh quan mới ở khu vực bờ nam sông Hương.

Không chỉ dừng lại ở một công trình đơn lẻ, tuyến đường đi bộ ven sông Hương còn được định hướng kết nối với tuyến đi bộ dọc sông Như Ý thuộc DA Cải thiện môi trường nước TP. Huế, có tổng mức đầu tư hơn 267 tỷ đồng, chiều dài khoảng 1,6km từ Đập Đá đến cầu Vân Dương. Khi hoàn thành và liên thông, các tuyến đường này sẽ hình thành không gian xanh liên hoàn, góp phần cải thiện môi trường đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân và gia tăng sức hút du lịch cho thành phố.

Cùng với đó, tuyến đường đi bộ ven sông Hương đoạn từ chân cầu Dã Viên đến chân cầu Nguyễn Hoàng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Phường còn tập trung chỉnh trang DA đường Vành đai 3, sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Đồng thời, chỉnh trang các tuyến đường trung tâm nhằm tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp, chào mừng các sự kiện chính trị lớn và tết Nguyên đán 2026.

Thu hút đầu tư

Phường Thuận Hóa cũng được xem là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch. Việc Hué Plaza vừa chính thức đi vào hoạt động tại khu đất số 1 Nguyễn Huệ - khu “đất vàng” của trung tâm TP. Huế là minh chứng rõ nét cho sức hút đầu tư của địa phương. Dự án do Tập đoàn Vietravel đầu tư, vận hành theo mô hình tổ hợp thương mại - văn hóa - dịch vụ “All-in-One Destination”, mang đến không gian mua sắm, trải nghiệm văn hóa, du lịch theo chuẩn quốc tế ngay giữa lòng Cố đô.

Hué Plaza có tổng diện tích sàn hơn 5.470m², gồm 6 tầng nổi và 2 tầng hầm, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Huế truyền thống và ngôn ngữ đương đại. Đây là DA có quy mô lớn thứ hai trên địa bàn phường Thuận Hóa được đưa vào vận hành trong thời gian gần đây, sau Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, góp phần tạo diện mạo đô thị hiện đại, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, DA thương mại - dịch vụ tại số 42 Phan Chu Trinh (Khách sạn The Moonlit Hue) cũng đã được khởi công, hứa hẹn bổ sung hạ tầng lưu trú, dịch vụ chất lượng cao cho thành phố. Dự án được quy hoạch thành tổ hợp siêu thị, nhà hàng, khách sạn với quy mô 4 tầng, từ 30 - 50 phòng, chiều cao không quá 18m. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách, làm phong phú trải nghiệm du lịch và tạo điểm nhấn kiến trúc trên trục đường Điện Biên Phủ - khu vực cửa ngõ quan trọng của đô thị Huế.

Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, ông Phan Lương Bằng cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư đối với các khu đất trên địa bàn. Trong đó, khu đất số 103 - 109 Phan Đình Phùng đang được đốc thúc hoàn thiện thủ tục để kêu gọi nhà đầu tư; khu nhà số 23 - 25 Lê Lợi định hướng bổ sung các hoạt động dịch vụ văn hóa - nghệ thuật; không gian số 15 Lê Lợi tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp khai thác không gian tầng hầm và tầng 2, tạo không gian liên hoàn phục vụ phát triển kinh tế - dịch vụ trên địa bàn.

Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương và sự đồng hành của doanh nghiệp, phường Thuận Hóa đang từng bước đẩy nhanh tiến độ các DA hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đồng thời tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, là nền tảng quan trọng để tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm động lực phát triển của TP. Huế.