Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch kết cấu hạ tầng hàng hải

Chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải thời gian tới tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa cao. (Ảnh minh họa)

Việc điều chỉnh quy hoạch kết cấu hạ tầng hàng hải lần này không chỉ là sự thay đổi về mặt kỹ thuật mà là kết quả của quá trình nghiên cứu, thẩm định công phu, nghiêm túc, bám sát các định hướng chỉ đạo mới nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nghị quyết của Quốc hội. Quy hoạch được hoàn thiện trên tinh thần Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “hai con số” trong giai đoạn tới.

Theo nội dung điều chỉnh, tên gọi quy hoạch được chuyển từ “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển” sang “Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải” nhằm bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2025. Phạm vi quy hoạch bao trùm toàn bộ hệ thống cảng biển trên phạm vi cả nước theo địa giới hành chính mới, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch ngành liên quan.

Một trong những điểm nhấn của quy hoạch điều chỉnh là việc xác lập vị thế hai cảng biển đặc biệt gồm Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, 15 cảng biển loại I và 6 cảng biển loại II được phân định rõ chức năng; trong đó, các cảng Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Cần Thơ được định hướng phát triển tiềm năng để trở thành cảng biển đặc biệt trong tương lai.

Chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải thời gian tới tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa cao như: xây dựng khu bến cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh); phát triển khu bến Liên Chiểu (Đà Nẵng) và khu bến Nam Đồ Sơn (Hải Phòng) thành các cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế; bổ sung các khu bến mới phục vụ công nghiệp, năng lượng (thép, LNG) và định hướng quy hoạch ba khu công nghiệp tàu biển tập trung tại ba miền bắc-trung-nam.

Cùng với đó, hệ thống luồng hàng hải được ưu tiên đầu tư nâng cấp, nhất là các tuyến luồng cho tàu trọng tải lớn như Lạch Huyện, Vũng Tàu-Thị Vải có khả năng tiếp nhận tàu đến 250.000 tấn, luồng Sơn Dương tiếp nhận tàu đến 300.000 tấn, góp phần nâng cao năng lực thông qua và sức cạnh tranh của hệ thống cảng biển quốc gia.

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, hệ thống cảng biển Việt Nam đáp ứng lượng hàng hóa thông qua từ 1.396 đến 1.656 triệu tấn, với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 4,3 đến 4,9%/năm. Để đạt được mục tiêu này, tổng nhu cầu vốn đầu tư ước tính khoảng 581.000 tỷ đồng.

Điểm nổi bật tại Quyết định số 1061/QĐ-BXD, nguồn vốn đầu tư sẽ được huy động chủ yếu từ khu vực ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác, thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược, qua đó tạo động lực mới cho phát triển kinh tế biển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập quốc tế sâu rộng.

https://nhandan.vn/phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-ket-cau-ha-tang-hang-hai-post975432.html